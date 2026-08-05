SPAc Festival 2026 a Badolato, venerdì 7 agosto in scena “Io resto seduta”

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SPAc Festival - Badolato Summer Edition, la rassegna estiva di Teatro del Carro entra nel vivo venerdì 7 agosto con “Io resto seduta” di Scenari Visibili/Tip Teatro

Entra nel vivo la programmazione dello SPAc Festival 2026 - Badolato Summer Edition. La rassegna a cura di Teatro del Carro, tra le attività del Centro di Residenza Artistica della Calabria “C.Re.A” polo “MigraMenti” e di “Pratica - Scuola di formazione”, sostenuti da MiC (FNSV), Regione Calabria / Cultura (PAC 14/20), e con il patrocinio del Comune di Badolato, si appresta infatti ad ospitare il primo spettacolo puramente teatrale previsto in cartellone: venerdì 7 alle 22.00 al Malindi, sul lungomare di Badolato, ci sarà “Io resto seduta” scritto e diretto da Dario Natale con Maria Pia Bonacci e la consulenza drammaturgica di Domenico D’Agostino, prodotto da Scenari Visibili/Tip Teatro, storica compagnia teatrale calabrese, che opera a Lamezia Terme dal 2007 con attività di produzione di spettacoli, laboratori, rassegne e con due importanti attività di cantiere culturale: il TIP Teatro e la Biblioteca Galleggiante dello Spettacolo.

Io resto seduta è uno spettacolo teatrale che attraversa i temi del ritorno, della memoria e delle identità frammentate, portando in scena una riflessione profonda sul rapporto tra individuo e comunità. La narrazione si sviluppa in un contesto immaginato, ma fortemente radicato nella cultura del Sud, dove un rito collettivo diventa occasione di incontro e confronto. Al centro, una donna che torna dopo molti anni e si confronta con il passato, in un intreccio tra storie personali e dimensione condivisa. Siamo all’interno di un paese dove, durante la settimana che precede la Pasqua, si svolge da tempo questo rito molto amato dai suoi abitanti, ma criticato per la sua crudezza; ora, la saggezza di molte culture pone il passato davanti a noi, come una bussola per orientare il cammino. La donna, insieme a un celebre gruppo di teatro venuto dall’estero proprio per studiare questo rito, dovrà compiere un’azione di resistenza per difenderlo da un paventato annullamento.

Nell’ambito di “Pratica - Scuola di formazione”, invece, domenica 23 e lunedì 24 agosto al Teatro Comunale di Badolato, dalle ore 17.30 alle 21.00, prosegue il ciclo di attività laboratoriali, inaugurato a luglio del 2025, con "Costellazioni. Dallo Psicodramma alle Costellazioni, l’anima in teatro", condotto da Barbara Michienzi. Partendo da alcuni assunti e tecniche teatrali, questo laboratorio, rivolto a cittadine/i di ogni età, abilità e provenienza, artiste/i, appassionate/i di teatro, operatori culturali, educatori, è il quarto appuntamento incentrato sul benessere dell’individuo, e conduce i partecipanti alla scoperta, alla conoscenza e alla crescita della propria natura spirituale attraverso lo spazio teatrale.

Biglietti

Prezzi speciali per i 40 anni del Teatro del Carro

Intero € 4,00

Under 19 € 3,00

Adulto + bambino € 5,00

Lab “Costellazioni” € 40 quota giornaliera a persona

Per informazioni e prenotazioni :

Compagnia Teatro del Carro

0967.22.70.30 - 348.3125747

[email protected]

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