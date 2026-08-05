Incendio a Gizzeria oggi, maxi rogo in contrada Destro: cinque Canadair in azione e interventi senza sosta dei Vigili del Fuoco

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L'incendio boschivo a Gizzeria continua a tenere impegnati Vigili del Fuoco, Calabria Verde e mezzi aerei. Le operazioni proseguono senza interruzione per contenere il rogo, proteggere le abitazioni e mettere in sicurezza l'area interessata.

Notte di lavoro senza sosta per l'incendio boschivo a Gizzeria

Proseguono senza interruzione le operazioni per domare il vasto incendio boschivo a Gizzeria, in provincia di Catanzaro. Dalle 19:30 di ieri sera, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro sono impegnate in contrada Destro, dove un rogo di vaste proporzioni ha interessato una vasta area di vegetazione.

Sul posto operano il personale della sede centrale, il Distaccamento di Lamezia Terme, il Distaccamento Volontario di Martirano Lombardo, le squadre boschive dei Vigili del Fuoco e numerose autobotti impiegate per garantire il costante rifornimento idrico durante le operazioni.

Abitazioni protette grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco

Nel corso della notte le squadre hanno lavorato incessantemente per arginare l'avanzata delle fiamme, impedendo che il fronte dell'incendio raggiungesse le abitazioni presenti nella zona.

L'intervento tempestivo dei soccorritori ha consentito di mettere in sicurezza gli immobili maggiormente esposti al rischio, limitando i danni e garantendo la tutela della popolazione residente nelle aree più vicine al rogo.

In campo anche Calabria Verde e cinque Canadair

Con l'arrivo della mattinata sono entrate in azione anche due squadre di Calabria Verde, chiamate a rafforzare il dispositivo di spegnimento.

Dalle prime ore dell'alba sono inoltre operativi i Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco e di Calabria Verde, impegnati nel coordinamento delle attività via terra e dei mezzi aerei.

Vista la complessità dell'emergenza e la presenza di diversi fronti attivi, è stato disposto un importante dispiegamento di mezzi aerei:

cinque Canadair della flotta aerea dello Stato, decollati dalle basi di Lamezia Terme , Trapani e Bari ;

della flotta aerea dello Stato, decollati dalle basi di , e ; un elicottero della flotta aerea regionale, impiegato per supportare gli interventi dall'alto e indirizzare con precisione i lanci d'acqua nelle aree più critiche.

Operazioni ancora in corso per contenere il rogo

Le attività di spegnimento sono tuttora in corso e proseguiranno fino al completo controllo dell'incendio boschivo.

L'obiettivo prioritario delle squadre impegnate sul campo resta il contenimento definitivo delle fiamme, la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e la successiva fase di bonifica delle aree percorse dal fuoco, indispensabile per evitare eventuali riprese dell'incendio.

Cosa fare se ci si trova vicino a un incendio boschivo

In presenza di un incendio boschivo è fondamentale adottare comportamenti prudenti per tutelare la propria sicurezza:

allontanarsi immediatamente dalla zona interessata dal fumo e dalle fiamme;

non ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso;

seguire sempre le indicazioni delle autorità e delle forze di emergenza;

evitare di sostare o percorrere strade interessate dall'incendio se non strettamente necessario;

segnalare tempestivamente eventuali nuovi focolai ai numeri di emergenza.

Particolare attenzione deve essere riservata ad anziani, bambini, donne in gravidanza e persone fragili, che sono maggiormente esposti ai rischi derivanti dall'inalazione del fumo e dalle elevate temperature. In questi casi è consigliabile rimanere in ambienti chiusi, limitare le uscite e seguire eventuali disposizioni di protezione civile qualora venissero emanate.

L'intervento coordinato di Vigili del Fuoco, Calabria Verde e dei mezzi aerei continua senza sosta con l'obiettivo di riportare sotto controllo uno dei più impegnativi incendi boschivi che stanno interessando il territorio calabrese nelle ultime ore.