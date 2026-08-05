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Meteo Italia, caldo africano fino a 39°C: quando arrivano temporali e primo calo delle temperature

L'anticiclone africano continua a dominare l'Italia con punte di 39°C e afa intensa. Da venerdì cambia qualcosa al Nord con temporali, grandinate e un lieve calo termico, mentre Centro e Sud resteranno ancora nella morsa del caldo.

Caldo africano sull'Italia: temperature fino a 39°C e afa in aumento

L'anticiclone africano continua a interessare gran parte della Penisola, determinando condizioni di tempo stabile, cieli prevalentemente sereni e un deciso aumento delle temperature. Nei prossimi giorni il protagonista sarà ancora il caldo intenso, accompagnato da livelli di afa elevati che renderanno la percezione delle temperature ancora più elevata, soprattutto nelle città e nelle aree interne.

I valori massimi potranno raggiungere:

39°C tra Firenze e Bologna ;

tra e ; fino a 37°C a Milano , Torino e Roma ;

a , e ; oltre 35-36°C in numerose località del Centro-Sud e lungo i versanti tirrenici.

Le condizioni di disagio bioclimatico saranno accentuate soprattutto nelle ore centrali della giornata e nelle grandi aree urbane, dove il calore accumulato dall'asfalto e dagli edifici renderà ancora più difficile sopportare le alte temperature.

Fino a giovedì sole prevalente e pochi temporali sui rilievi

Fino a giovedì 6 agosto, la struttura di alta pressione manterrà un controllo quasi totale sul Mediterraneo.

Il tempo sarà quindi generalmente stabile, con soltanto qualche episodio di instabilità pomeridiana lungo:

Alpi

Prealpi

Appennino

Si tratterà di fenomeni isolati, tipici delle giornate molto calde, mentre pianure e coste continueranno a essere interessate da sole e temperature elevate.

Da venerdì 7 agosto cambia il tempo al Nord

La prima vera novità arriverà venerdì 7 agosto, quando l'anticiclone africano inizierà a perdere forza sulle regioni settentrionali.

L'ingresso di correnti più fresche in quota favorirà la formazione di:

temporali anche intensi ;

; possibili grandinate locali ;

; raffiche di vento;

rovesci che potranno estendersi dalle montagne fino ad alcune aree della Val Padana.

Le zone maggiormente interessate saranno:

Lombardia;

Veneto;

Friuli Venezia Giulia;

settori alpini e prealpini.

Contestualmente si registrerà un primo calo delle temperature, che però sarà limitato alle aree coinvolte dai fenomeni temporaleschi e avrà carattere temporaneo.

Weekend con Italia divisa in due

Tra sabato 8 e domenica 9 agosto lo scenario meteorologico sarà differente tra Nord e Centro-Sud.

Nord Italia: temporali e grandinate

Le correnti instabili continueranno a favorire:

temporali diffusi ;

; locali grandinate ;

; forti raffiche di vento;

temperature più vicine alle medie stagionali.

Le aree alpine e prealpine resteranno le più esposte, ma non si escludono sconfinamenti verso le pianure.

Nella giornata di domenica particolare attenzione sarà rivolta soprattutto a:

Piemonte ;

; Valle d'Aosta ;

; Alpi occidentali.

Qui potranno svilupparsi temporali di forte intensità con grandine e colpi di vento.

Centro-Sud e Isole: sole e caldo persistente

Situazione ben diversa sul resto del Paese.

L'alta pressione continuerà infatti a garantire:

cielo in prevalenza sereno;

temperature oltre i 35°C ;

; elevati tassi di umidità;

condizioni di afa soprattutto lungo i versanti tirrenici e nelle città.

Per una diminuzione più generalizzata delle temperature sarà probabilmente necessario attendere la seconda metà di agosto, quando i modelli meteorologici ipotizzano un possibile indebolimento più deciso dell'anticiclone.

Perché arrivano i temporali dopo il grande caldo

Il contrasto tra l'aria molto calda accumulata nei bassi strati e l'arrivo di correnti più fresche provenienti dal Nord Europa crea le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali intensi.

Questo fenomeno può favorire:

piogge molto abbondanti in poco tempo;

grandinate;

raffiche di vento improvvise;

forte attività elettrica.

Si tratta di situazioni tipiche delle ondate di calore estive, quando il calore accumulato rappresenta un'importante fonte di energia per lo sviluppo dei fenomeni temporaleschi.

Caldo intenso: cosa fare e cosa evitare

Durante le giornate caratterizzate da temperature elevate e afa, è importante adottare alcune semplici precauzioni per ridurre il rischio di colpi di calore e disidratazione.

Cosa fare

Bere acqua regolarmente anche se non si avverte sete.

Consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura.

Indossare abiti chiari, leggeri e traspiranti.

Utilizzare cappello e occhiali da sole quando si esce.

Restare negli ambienti più freschi durante le ore più calde.

Arieggiare gli ambienti nelle prime ore del mattino e durante la sera.

Utilizzare ventilatori o climatizzatori mantenendo una temperatura non eccessivamente bassa.

Cosa non fare

Evitare l'esposizione al sole tra le 11:00 e le 18:00 .

. Non praticare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata.

Limitare il consumo di alcolici e bevande molto zuccherate.

Non lasciare mai persone o animali all'interno di automobili parcheggiate, nemmeno per pochi minuti.

Evitare pasti troppo abbondanti e ricchi di grassi.

Le raccomandazioni per anziani, persone fragili, donne, bambini e neonati

Anziani

Gli anziani sono tra le categorie più vulnerabili al caldo.

È consigliabile:

bere frequentemente anche senza percepire lo stimolo della sete;

restare in ambienti climatizzati o ben ventilati;

evitare di uscire nelle ore più calde;

controllare eventuali sintomi come debolezza, vertigini, confusione o forte sonnolenza;

assumere i farmaci solo secondo le indicazioni del medico, senza modificare autonomamente le terapie.

Persone fragili e con patologie croniche

Chi soffre di malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o diabete dovrebbe:

seguire attentamente le indicazioni del proprio medico;

mantenere una corretta idratazione, salvo diversa prescrizione sanitaria;

evitare sforzi fisici;

monitorare eventuali peggioramenti dei sintomi;

chiedere assistenza in presenza di difficoltà respiratorie, forte debolezza o perdita di coscienza.

Donne in gravidanza

Le donne in gravidanza sono più esposte agli effetti delle alte temperature.

È opportuno:

bere frequentemente;

preferire ambienti freschi;

evitare lunghe esposizioni al sole;

indossare abiti comodi e traspiranti;

contattare il medico in caso di contrazioni, vertigini persistenti o riduzione dei movimenti fetali.

Bambini

Per i bambini è consigliabile:

farli bere spesso durante la giornata;

evitare giochi all'aperto nelle ore più calde;

utilizzare creme solari e cappellino;

scegliere abiti leggeri in cotone;

non lasciarli mai da soli in automobile.

Neonati

I neonati richiedono particolare attenzione.

È importante:

mantenerli in ambienti freschi e ben ventilati;

vestirli con indumenti molto leggeri;

evitare l'esposizione diretta al sole;

offrire il latte con regolarità secondo le indicazioni del pediatra;

monitorare eventuali segnali di disidratazione o eccessivo affaticamento.

Quando prestare particolare attenzione

In presenza di sintomi come:

forte mal di testa;

nausea;

pelle molto calda e asciutta;

vertigini;

confusione mentale;

perdita di coscienza;

difficoltà respiratorie;

è necessario spostare immediatamente la persona in un luogo fresco, iniziare un raffreddamento graduale e contattare tempestivamente i servizi di emergenza se i sintomi non migliorano rapidamente.

Le previsioni dei prossimi giorni

L'ondata di caldo africano continuerà quindi a interessare gran parte dell'Italia almeno fino alla fine della settimana. Le prime infiltrazioni di aria più fresca porteranno temporali, grandinate e un modesto calo delle temperature soprattutto al Nord, mentre Centro, Sud e Isole dovranno ancora convivere con caldo intenso, afa e valori ben superiori alle medie stagionali. Una vera rinfrescata, al momento, resta attesa soltanto nella seconda parte del mese.