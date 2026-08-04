Ospedale di Comunità a Botricello, Battistini: “La struttura si farà”

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L’Ospedale di Comunità di Botricello sarà realizzato regolarmente. A chiudere ogni dubbio sull’importante struttura sanitaria è stato il Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro Gen. Antonio Battistini, nel corso del Consiglio Comunale aperto dedicato proprio al nuovo presidio.

È stata l’Amministrazione Comunale della cittadina ionica a promuovere l’iniziativa pubblica e istituzionale per fornire elementi utili e certi, evitando inutili e dannose strumentalizzazioni da parte di chiunque. Al Consiglio Comunale erano presenti, oltre allo stesso Battistini, il direttore amministrativo dell’Asp di Catanzaro Tiziana Ciuci, i rappresentanti della ditta subappaltatrice Dopif, i Sindaci Raffaele Mercurio (Cropani) e Carmine Capellupo (Sersale), il consigliere provinciale Paolo Colosimo.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha introdotto la seduta evidenziando che “la nascita dell’Ospedale di Comunità rappresenta un’occasione fondamentale per l’intero territorio, per questo riteniamo che esso rappresenti un Ospedale di Comprensorio. In questi anni abbiamo lavorato in stretta collaborazione con l’Asp di Catanzaro e con tutti gli Enti coinvolti, con l’obiettivo di affrontare tutti i problemi che si sono contrapposti”.

A illustrare la reale situazione dell’opera in corso di realizzazione a Botricello è stato il Commissario Battistini, ricostruendo anche l’iter seguito dal punto di vista burocratico: “Finiremo tutte queste opere con l’utilizzo di fondi regionali ed esuberi PNRR. Siamo in ritardo, ma la struttura è salva”. Tra i presidi coinvolti in questo intervento in atto, oltre a Botricello, anche San Mango d’Aquino, Badolato, Nocera Terinese e Girifalco per le quali sono state attivate le medesime procedure, ognuno con le rispettive peculiarità.

Battistini ha anche ringraziato l’Amministrazione Comunale di Botricello: “Abbiamo avuto sempre piena collaborazione e abbiamo seguito ogni passaggio in piena cooperazione perché l’obiettivo è quello di fornire servizi adeguati alla popolazione”. Il Commissario dell’Asp ha anche reso noto l’attivazione di diversi servizi aggiuntivi per le strutture sanitarie botricellesi: sportello infermieristico, potenziamento dei servizi poliambulatoriali, copertura dei turni di guardia medica. Anche per il personale necessario per il nuovo ospedale, sono già state avviate tutte le procedure necessarie.

Molti gli interventi, tra i quali quelli del Vicesindaco Giovanna Puccio, degli assessori Antonio Viscomi ed Emanuele Carello, dei Sindaci Capellupo e Mercurio, tutti concordi nel sottolineare la collaborazione del comprensorio per raggiungere gli obiettivi prefissati per tutta la popolazione.

Il Sindaco Puccio ha concluso i lavori ribadendo il dialogo con tutte le Istituzioni preposte, l’impegno del Presidente Roberto Occhiuto e l’importanza della presenza di personale medico e infermieristico sul territorio.

“In soli quattro anni abbiamo potenziato tutto il sistema sanitario territoriale – ha concluso Puccio – con la costruzione dell’ospedale di comunità, il potenziamento del poliambulatorio e della guardia medica, l’apertura della postazione del 118. Questi sono i fatti che non possono essere smentiti in alcun modo e che confermano la grande attività portata avanti da questa Amministrazione”.