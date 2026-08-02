Catanzaro, il duro affondo del consigliere comunale Celia: "Il quartiere marinaro è stato dimenticato"

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Le parole dell'esponente comunale riaccendono il dibattito sul futuro di Catanzaro Marina tra turismo, vivibilità e rilancio del territorio

Le dichiarazioni pubblicate sui social dal consigliere comunale di Catanzaro e imprenditore hanno riacceso il confronto sulle condizioni di Catanzaro Marina, il principale quartiere balneare del capoluogo calabrese. Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il consigliere ha messo a confronto la realtà di Catanzaro Marina con alcune delle località turistiche più frequentate della Calabria, evidenziando quello che considera un evidente divario in termini di presenze, vivacità e capacità di attrarre residenti e visitatori.

Il messaggio ha rapidamente alimentato il dibattito tra cittadini e operatori del settore, riportando al centro dell'attenzione il tema del rilancio turistico e commerciale del quartiere.

Il confronto con le principali località turistiche della Calabria

Nel suo intervento, il consigliere cita diverse mete che, soprattutto durante la stagione estiva, registrano una forte affluenza di persone.

Tra queste vengono menzionate Soverato, Sellia Marina, Borgia, Pizzo, Tropea, Reggio Calabria e Roccella Ionica, descritte come località vive, frequentate e ricche di iniziative.

Secondo il consigliere, il contrasto con Catanzaro Marina appare evidente. Nonostante il quartiere possa contare su un mare di grande qualità, una lunga fascia costiera e una posizione strategica, continua a non esprimere pienamente il proprio potenziale, anche a causa di una minore partecipazione degli stessi cittadini del capoluogo.

La critica alla politica e all'amministrazione

Uno dei passaggi più significativi del post riguarda il rapporto tra amministrazione e territorio.

Secondo il consigliere, il problema non sarebbe soltanto infrastrutturale o legato agli investimenti, ma anche alla conoscenza diretta delle esigenze del quartiere.

L'esponente comunale sostiene infatti che chi amministra dovrebbe vivere con continuità Catanzaro Marina, frequentarne le attività commerciali, passeggiare sul lungomare e confrontarsi quotidianamente con residenti e operatori economici, così da comprendere realmente criticità e necessità.

Nel suo intervento evidenzia inoltre come, in alcune serate estive, il lungomare appaia poco frequentato, una situazione che, a suo giudizio, rappresenta un segnale da non sottovalutare per una località che dovrebbe essere il punto di riferimento turistico del capoluogo.

Catanzaro Marina tra potenzialità e rilancio

Negli ultimi anni il quartiere ha beneficiato di diversi interventi pubblici, ma il dibattito resta aperto sull'efficacia delle opere realizzate e sulla necessità di affiancare agli investimenti una strategia più ampia di valorizzazione.

Molti osservatori ritengono infatti che il rilancio di Catanzaro Marina debba passare non solo attraverso il miglioramento del lungomare e dei servizi, ma anche mediante un calendario di eventi, una maggiore promozione turistica e iniziative capaci di coinvolgere attività commerciali, stabilimenti balneari e associazioni locali.

L'obiettivo sarebbe quello di rendere il quartiere una destinazione attrattiva non solo durante il giorno, ma anche nelle ore serali, creando un'offerta in grado di competere con le altre località della costa ionica calabrese.

Le dichiarazioni del consigliere comunale

Nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il consigliere comunale scrive:

"Soverato sbanca. Sellia Marina sfonda. Borgia sembra distante un milione di chilometri. Pizzo è talmente piena che passeggiare è quasi impossibile. Tropea è un'altra dimensione. Reggio Calabria sembra appartenere a un'altra regione. E non dimentichiamo Roccella Ionica, che ogni estate dà l'impressione di essere in un altro mondo.

Il risultato? Catanzaro Marina, con un mare bellissimo, continua a essere snobbata proprio da noi catanzaresi.

La politica sembra non rendersi conto del degrado che vive il quartiere. E forse il motivo è semplice: molti amministratori questa realtà non la vivono. Quando provi a segnalare che ieri sera, a mezzanotte, il lungomare sembrava in coprifuoco, ti rispondono con l'elenco delle opere fatte, spesso anche male, invece di affrontare il problema.

Mi chiedo dove abbiano mangiato la pizza ieri sera, dove siano andati al mare oggi e dove prenderanno il gelato questo pomeriggio. Perché per conoscere davvero la realtà di Catanzaro Marina bisogna viverla, frequentarla ogni giorno, respirarne le difficoltà e confrontarsi con i problemi reali.

Amministrare un territorio non significa raccontarlo: significa viverlo. E se chi decide non lo frequenta, difficilmente potrà capirne i bisogni.

Catanzaro Marina merita molto di più.