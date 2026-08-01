Meteo Italia, weekend di caldo estremo: fino a 40°C e afa soffocante, ma attenzione ai temporali
Temperature eccezionali su gran parte d'Italia: il caldo africano non concede tregua
L'Italia si prepara ad affrontare un weekend di caldo intenso, con una nuova fase dominata dall'anticiclone africano che porterà temperature fino a 40°C in numerose città della Penisola. Tra sabato 1 e domenica 2 agosto, il sole sarà protagonista quasi ovunque, mentre l'afa renderà il clima ancora più pesante, soprattutto nelle grandi aree urbane.
Le masse d'aria rovente provenienti dal Sahara manterranno i valori termici ben al di sopra delle medie stagionali, favorendo anche notti tropicali, con temperature minime che in molte località non scenderanno sotto i 25°C, rendendo difficile il riposo.
Accanto al caldo estremo, non mancherà però un elemento di instabilità: nelle ore pomeridiane e serali saranno possibili temporali di calore sulle zone alpine e appenniniche, fenomeni che potranno risultare localmente intensi.
Le città più calde del weekend
Le temperature più elevate sono attese soprattutto nelle pianure del Centro-Nord, ma anche il Sud continuerà a fare i conti con un clima particolarmente afoso.
Tra le città che potrebbero registrare i valori più elevati figurano:
- Bologna fino a 40°C
- Milano fino a 39°C
- Firenze fino a 39°C
- Roma fino a 39°C
- Ferrara vicina ai 40°C
- Padova fino a 39°C
- Foggia intorno ai 39°C
Anche nel Meridione il caldo sarà intenso, seppur con temperature leggermente inferiori rispetto alle aree interne del Centro-Nord.
Afa e notti tropicali: il vero nemico sarà il disagio fisico
Oltre ai valori massimi elevati, a pesare saranno soprattutto l'umidità e la conseguente sensazione di afa.
Le cosiddette notti tropicali, con temperature superiori ai 25°C, impediranno un adeguato raffreddamento dell'organismo, aumentando il rischio di stress da calore soprattutto per le persone più vulnerabili.
Questa situazione potrà provocare:
- stanchezza eccessiva
- disidratazione
- abbassamenti di pressione
- malesseri dovuti al caldo
- difficoltà nel sonno.
Temporali improvvisi sulle montagne: attenzione ai fenomeni intensi
Il dominio dell'alta pressione non impedirà la formazione di temporali pomeridiani sulle aree montuose.
Le zone maggiormente interessate saranno:
- Alpi
- Prealpi
- Appennino centro-settentrionale
Si tratterà di fenomeni molto irregolari, ma in alcuni casi potranno risultare forti, accompagnati da:
- raffiche di vento;
- grandinate localizzate;
- piogge intense concentrate in poco tempo.
Domenica qualche episodio di instabilità potrebbe interessare anche tratti della dorsale appenninica e, localmente, le aree pedemontane.
Le previsioni fino a Ferragosto: estate ancora protagonista
Le più recenti proiezioni meteorologiche indicano che l'anticiclone subtropicale continuerà a dominare lo scenario atmosferico anche nella prima metà di agosto.
L'alta pressione nordafricana dovrebbe mantenere condizioni generalmente stabili e molto calde almeno fino a Ferragosto, con soltanto una possibile attenuazione tra l'8 e il 10 agosto, quando infiltrazioni di aria più fresca potrebbero favorire:
- un lieve calo delle temperature;
- un aumento dei temporali, anche di forte intensità;
- un temporaneo miglioramento del comfort climatico.
Successivamente il caldo potrebbe nuovamente intensificarsi.
Come proteggersi dal caldo: consigli utili per tutti
Durante le giornate caratterizzate da temperature elevate e afa intensa è fondamentale adottare alcune semplici precauzioni.
Tra i comportamenti consigliati:
- bere frequentemente acqua, anche senza avvertire sete;
- evitare bevande alcoliche e troppo zuccherate;
- consumare pasti leggeri, privilegiando frutta e verdura;
- indossare abiti chiari, leggeri e traspiranti;
- evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18;
- mantenere gli ambienti freschi utilizzando tende, ventilatori o climatizzatori.
Consigli per gli anziani
Gli anziani rappresentano una delle categorie più esposte ai rischi del caldo.
È consigliabile:
- bere acqua con regolarità durante tutta la giornata;
- evitare di uscire nelle ore più calde;
- controllare frequentemente la pressione arteriosa;
- mantenere la casa ben ventilata;
- chiedere ai familiari o ai vicini un controllo quotidiano, soprattutto se si vive da soli.
Consigli per persone fragili e con patologie croniche
Chi soffre di malattie cardiovascolari, respiratorie, diabete o altre patologie croniche dovrebbe prestare particolare attenzione.
È opportuno:
- seguire sempre le indicazioni del proprio medico;
- non sospendere autonomamente eventuali terapie;
- evitare sforzi fisici;
- riconoscere tempestivamente sintomi come vertigini, debolezza o confusione.
Consigli per le donne, soprattutto in gravidanza
Le donne in gravidanza sono più sensibili agli effetti delle alte temperature.
Per ridurre i rischi è consigliato:
- mantenere una buona idratazione;
- evitare lunghe permanenze sotto il sole;
- fare pause frequenti in ambienti climatizzati;
- indossare abiti ampi e in tessuti naturali.
In presenza di contrazioni, capogiri o malessere persistente è opportuno contattare il proprio medico.
Consigli per bambini e neonati
I bambini, e in particolare i neonati, regolano la temperatura corporea con maggiore difficoltà.
Per proteggerli:
- offrire acqua frequentemente ai bambini più grandi;
- allattare i neonati più spesso, se necessario;
- evitare passeggiate nelle ore centrali della giornata;
- utilizzare cappellini e indumenti leggeri;
- non lasciare mai bambini o neonati all'interno dell'automobile, neppure per pochi minuti.
Quando rivolgersi a un medico
In presenza di sintomi come:
- febbre elevata
- confusione mentale
- perdita di coscienza
- respirazione difficoltosa
- vomito persistente
- forte debolezza
è importante contattare tempestivamente il 118 o rivolgersi al pronto soccorso più vicino, poiché potrebbero essere i segnali di un colpo di calore, una condizione che richiede un intervento immediato.
Un'estate ancora molto calda
Le prospettive confermano che l'estate 2026 continuerà a essere caratterizzata da caldo intenso, afa persistente e solo occasionali parentesi temporalesche, soprattutto sulle montagne. Per affrontare al meglio questa fase è fondamentale seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie, mantenersi idratati e limitare le attività all'aperto nelle ore più calde della giornata. Una corretta prevenzione resta il modo più efficace per ridurre i rischi legati alle ondate di calore.
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