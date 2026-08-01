Meteo Italia, weekend di caldo estremo: fino a 40°C e afa soffocante, ma attenzione ai temporali

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Temperature eccezionali su gran parte d'Italia: il caldo africano non concede tregua

L'Italia si prepara ad affrontare un weekend di caldo intenso, con una nuova fase dominata dall'anticiclone africano che porterà temperature fino a 40°C in numerose città della Penisola. Tra sabato 1 e domenica 2 agosto, il sole sarà protagonista quasi ovunque, mentre l'afa renderà il clima ancora più pesante, soprattutto nelle grandi aree urbane.

Le masse d'aria rovente provenienti dal Sahara manterranno i valori termici ben al di sopra delle medie stagionali, favorendo anche notti tropicali, con temperature minime che in molte località non scenderanno sotto i 25°C, rendendo difficile il riposo.

Accanto al caldo estremo, non mancherà però un elemento di instabilità: nelle ore pomeridiane e serali saranno possibili temporali di calore sulle zone alpine e appenniniche, fenomeni che potranno risultare localmente intensi.

Le città più calde del weekend

Le temperature più elevate sono attese soprattutto nelle pianure del Centro-Nord, ma anche il Sud continuerà a fare i conti con un clima particolarmente afoso.

Tra le città che potrebbero registrare i valori più elevati figurano:

Bologna fino a 40°C

fino a Milano fino a 39°C

fino a Firenze fino a 39°C

fino a Roma fino a 39°C

fino a Ferrara vicina ai 40°C

vicina ai Padova fino a 39°C

fino a Foggia intorno ai 39°C

Anche nel Meridione il caldo sarà intenso, seppur con temperature leggermente inferiori rispetto alle aree interne del Centro-Nord.

Afa e notti tropicali: il vero nemico sarà il disagio fisico

Oltre ai valori massimi elevati, a pesare saranno soprattutto l'umidità e la conseguente sensazione di afa.

Le cosiddette notti tropicali, con temperature superiori ai 25°C, impediranno un adeguato raffreddamento dell'organismo, aumentando il rischio di stress da calore soprattutto per le persone più vulnerabili.

Questa situazione potrà provocare:

stanchezza eccessiva

disidratazione

abbassamenti di pressione

malesseri dovuti al caldo

difficoltà nel sonno.

Temporali improvvisi sulle montagne: attenzione ai fenomeni intensi

Il dominio dell'alta pressione non impedirà la formazione di temporali pomeridiani sulle aree montuose.

Le zone maggiormente interessate saranno:

Alpi

Prealpi

Appennino centro-settentrionale

Si tratterà di fenomeni molto irregolari, ma in alcuni casi potranno risultare forti, accompagnati da:

raffiche di vento;

grandinate localizzate;

piogge intense concentrate in poco tempo.

Domenica qualche episodio di instabilità potrebbe interessare anche tratti della dorsale appenninica e, localmente, le aree pedemontane.

Le previsioni fino a Ferragosto: estate ancora protagonista

Le più recenti proiezioni meteorologiche indicano che l'anticiclone subtropicale continuerà a dominare lo scenario atmosferico anche nella prima metà di agosto.

L'alta pressione nordafricana dovrebbe mantenere condizioni generalmente stabili e molto calde almeno fino a Ferragosto, con soltanto una possibile attenuazione tra l'8 e il 10 agosto, quando infiltrazioni di aria più fresca potrebbero favorire:

un lieve calo delle temperature;

un aumento dei temporali, anche di forte intensità;

un temporaneo miglioramento del comfort climatico.

Successivamente il caldo potrebbe nuovamente intensificarsi.

Come proteggersi dal caldo: consigli utili per tutti

Durante le giornate caratterizzate da temperature elevate e afa intensa è fondamentale adottare alcune semplici precauzioni.

Tra i comportamenti consigliati:

bere frequentemente acqua , anche senza avvertire sete;

, anche senza avvertire sete; evitare bevande alcoliche e troppo zuccherate;

consumare pasti leggeri, privilegiando frutta e verdura;

indossare abiti chiari, leggeri e traspiranti;

evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18 ;

; mantenere gli ambienti freschi utilizzando tende, ventilatori o climatizzatori.

Consigli per gli anziani

Gli anziani rappresentano una delle categorie più esposte ai rischi del caldo.

È consigliabile:

bere acqua con regolarità durante tutta la giornata;

evitare di uscire nelle ore più calde;

controllare frequentemente la pressione arteriosa;

mantenere la casa ben ventilata;

chiedere ai familiari o ai vicini un controllo quotidiano, soprattutto se si vive da soli.

Consigli per persone fragili e con patologie croniche

Chi soffre di malattie cardiovascolari, respiratorie, diabete o altre patologie croniche dovrebbe prestare particolare attenzione.

È opportuno:

seguire sempre le indicazioni del proprio medico;

non sospendere autonomamente eventuali terapie;

evitare sforzi fisici;

riconoscere tempestivamente sintomi come vertigini, debolezza o confusione.

Consigli per le donne, soprattutto in gravidanza

Le donne in gravidanza sono più sensibili agli effetti delle alte temperature.

Per ridurre i rischi è consigliato:

mantenere una buona idratazione;

evitare lunghe permanenze sotto il sole;

fare pause frequenti in ambienti climatizzati;

indossare abiti ampi e in tessuti naturali.

In presenza di contrazioni, capogiri o malessere persistente è opportuno contattare il proprio medico.

Consigli per bambini e neonati

I bambini, e in particolare i neonati, regolano la temperatura corporea con maggiore difficoltà.

Per proteggerli:

offrire acqua frequentemente ai bambini più grandi;

allattare i neonati più spesso, se necessario;

evitare passeggiate nelle ore centrali della giornata;

utilizzare cappellini e indumenti leggeri;

non lasciare mai bambini o neonati all'interno dell'automobile, neppure per pochi minuti.

Quando rivolgersi a un medico

In presenza di sintomi come:

febbre elevata

confusione mentale

perdita di coscienza

respirazione difficoltosa

vomito persistente

forte debolezza

è importante contattare tempestivamente il 118 o rivolgersi al pronto soccorso più vicino, poiché potrebbero essere i segnali di un colpo di calore, una condizione che richiede un intervento immediato.

Un'estate ancora molto calda

Le prospettive confermano che l'estate 2026 continuerà a essere caratterizzata da caldo intenso, afa persistente e solo occasionali parentesi temporalesche, soprattutto sulle montagne. Per affrontare al meglio questa fase è fondamentale seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie, mantenersi idratati e limitare le attività all'aperto nelle ore più calde della giornata. Una corretta prevenzione resta il modo più efficace per ridurre i rischi legati alle ondate di calore.