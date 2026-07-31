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Franco Baresi è morto a 66 anni, il calcio piange una leggenda del Milan e dell’Italia

Addio allo storico capitano rossonero, simbolo di lealtà e leadership. Il Milan annuncia la scomparsa: la maglia numero 6 resterà per sempre il simbolo della sua eredità

Il calcio italiano perde uno dei suoi protagonisti più amati e rappresentativi. È morto all’età di 66 anni Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della Nazionale italiana, considerato da tifosi, addetti ai lavori e appassionati uno dei più grandi difensori della storia del calcio mondiale.

La notizia è stata resa nota dal Milan, che attraverso i propri canali ufficiali ha espresso il dolore dell’intero club per la scomparsa del suo storico capitano, sottolineando come il suo esempio umano e sportivo continuerà a rappresentare una parte fondamentale dell’identità rossonera.

Il commosso saluto del Milan

Con un messaggio ricco di emozione, il club rossonero ha ricordato il proprio simbolo:

“La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante del DNA del Club.”

Successivamente il Milan ha diffuso anche una lunga nota ufficiale nella quale ha definito Baresi “uno dei battiti del cuore rossonero”, ricordando l’ultima apparizione pubblica durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, dove era stato accolto dall’affetto di migliaia di tifosi.

La malattia e il peggioramento delle ultime settimane

Nel corso del 2025, Franco Baresi era stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di un nodulo polmonare. In un primo momento le sue condizioni sembravano migliorate e il peggio appariva superato.

Negli ultimi giorni, però, il quadro clinico si è aggravato fino al tragico epilogo. Proprio nelle settimane precedenti erano circolate anche numerose notizie false sulla sua morte, poi smentite. Purtroppo questa volta la conferma è arrivata direttamente dalla società rossonera.

Franco Baresi, l’ultima vera bandiera del Milan

Parlare di Franco Baresi significa raccontare una parte fondamentale della storia del Milan.

Nato l’8 maggio 1960 a Travagliato, in provincia di Brescia, cresce nel settore giovanile rossonero e debutta in Serie A nel 1978, a soli 17 anni, contro il Verona.

Da quel momento inizia una carriera straordinaria durata quasi vent’anni con un’unica maglia, quella del Milan, diventando il simbolo della fedeltà ai colori rossoneri.

Ha attraversato ogni fase della storia del club:

lo Scudetto della Stella del 1979;

del 1979; le difficili stagioni in Serie B nei primi anni Ottanta;

nei primi anni Ottanta; il ritorno ai vertici europei con gli Immortali di Arrigo Sacchi;

di Arrigo Sacchi; i successi degli Invincibili guidati da Fabio Capello.

Con la fascia da capitano al braccio e la celebre maglia numero 6, Baresi è diventato il punto di riferimento di intere generazioni di calciatori.

Dopo il ritiro, avvenuto al termine della stagione 1996-1997, il Milan ha deciso di ritirare ufficialmente la sua maglia, un onore riservato soltanto ai più grandi della storia del club.

Il protagonista della Nazionale italiana

Anche con la Nazionale italiana, Franco Baresi ha lasciato un segno indelebile.

Fu convocato da Enzo Bearzot sia agli Europei del 1980 sia ai Mondiali di Spagna 1982, torneo vinto dagli Azzurri, pur senza scendere in campo.

Negli anni successivi divenne titolare e leader della Nazionale guidata da Azeglio Vicini, conquistando il terzo posto a Italia ’90.

Il momento più iconico arrivò però ai Mondiali di USA 1994. Dopo la grave lesione al menisco rimediata contro la Norvegia, riuscì a recuperare in tempi record per disputare la finale contro il Brasile. Nonostante una prestazione difensiva straordinaria, fu tra i giocatori che sbagliarono il calcio di rigore decisivo nella lotteria finale che consegnò il titolo ai brasiliani.

Quella finale resta ancora oggi una delle immagini più intense della sua carriera.

Un palmarès straordinario

La carriera di Franco Baresi è impreziosita da un palmarès tra i più importanti nella storia del calcio italiano.

Con il Milan ha conquistato:

6 Scudetti

3 Coppe dei Campioni/Champions League

2 Coppe Intercontinentali

2 Supercoppe UEFA

4 Supercoppe Italiane

2 campionati di Serie B

1 Coppa Mitropa

Con la Nazionale italiana ha ottenuto:

Campione del Mondo nel 1982

Terzo posto ai Mondiali di Italia 1990

Secondo posto ai Mondiali di USA 1994

Un percorso che lo ha consacrato tra i più grandi difensori della storia del calcio internazionale.

L’eredità di una leggenda

La scomparsa di Franco Baresi rappresenta molto più della perdita di un ex calciatore. Se ne va un simbolo di correttezza, leadership, sacrificio e appartenenza, qualità che hanno reso il suo nome sinonimo di Milan nel mondo.

Per milioni di tifosi resterà per sempre il capitano che ha guidato una delle squadre più forti di ogni epoca, l’uomo che ha scelto di indossare una sola maglia e che ha trasformato il numero 6 in un’icona del calcio mondiale.

Con la sua scomparsa si chiude definitivamente uno dei capitoli più gloriosi della storia del calcio italiano, ma il ricordo di Franco Baresi continuerà a vivere nelle imprese che hanno reso immortale il suo nome.