Adami Summer Fest, il nuovo evento dell'estate Decollaturese

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Un evento che si preannuncia davvero straordinario, come non se ne vedevano da anni, non solo a Decollatura, piccolo centro ai piedi del monte Reventino, ma in tutto il territorio. La nuova associazione culturale denominata «SìAmo Adami» ha voluto, infatti, fortemente dare vita all’”Adami Summer Fest”, l’11 e 12 agosto prossimi nella frazione più piccola del paese, Adami.

Una sorta di festa no stop che intende esaltare tutto quanto c’è di buono e di bello nell’area del Reventino, con una lunga sequela di stand e un mercatino dove le aziende e gli artigiani partecipanti potranno esporre al pubblico, stile fiera, i propri prodotti, manifatture, creazioni e quant’altro: dall’oggettistica, alla gastronomia, ai prodotti agroalimentari. E poi, pista libera per il divertimento sfrenato con la musica che non si fermerà mai per tutta la notte tra martedì 11 e mercoledì 12 e tanto, tanto ottimo cibo (dal finger food, ai panini, alle sfiziosità locali tipiche del periodo) e beverage di alto profilo.

Insomma, Adami Summer Fest promette scintille per due giorni interi e per far felici tutte le generazioni, dai più piccini, con tanti giochi, ai nonni, con un programma davvero ricchissimo di momenti coinvolgenti e tutti da vivere fino in fondo visitando il bellissimo borgo della frazione più antica e suggestiva di Decollatura.

​Ecco il Programma dell'Evento nel dettaglio

​Martedì 11 Agosto

​Ore 16:00 – Apertura ufficiale degli stand e dei mercatini artigianali.

​Ore 22:00 – Grande concerto live Techno Tarantella, un’esplosione di energia tra ritmi tradizionali e sonorità moderne.

​A seguire (per tutta la notte) DJ Set a cura di Uncle Deaf & Mario Cosenza.

​Cocktail Bar d'eccezione a cura di Alessandro Bosso.

​Mercoledì 12 Agosto

​Ore 16:00 – Apertura stand e mercatini artigianali.

​A seguire, momento gastronomico con: "Frijiandu Mangiandu", organizzato dall'associazione SìAmo Adami, accompagnato dalla musica travolgente del gruppo Tarantella No Stop.

​In conclusione – Estrazione dei premi della ricca lotteria, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione "Siamoadami".

​"Area Food & Drink, attiva per tutta la durata dell'evento, ovvero cibo e bevande sempre disponibili. Ingresso libero!