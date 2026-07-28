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La FERA 2026 a Nardodipace: tre giorni tra tradizioni, innovazione, cultura e sapori della Calabria

Redazione
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La FERA 2026 a Nardodipace: tre giorni tra tradizioni, innovazione, cultura e sapori della Calabria
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Dal 31 luglio al 2 agosto Piazza Centrale ospita oltre 20 espositori, incontri istituzionali, dibattiti, spettacoli, musica dal vivo e degustazioni per valorizzare il territorio delle Serre Calabresi

Dal 31 luglio al 2 agosto 2026, il centro di Nardodipace si trasformerà in un grande spazio dedicato alla promozione del territorio con La FERA 2026, manifestazione che unisce artigianato, enogastronomia, innovazione, cultura, turismo e sviluppo locale.

L'evento, in programma in Piazza Centrale di Nardodipace Capoluogo, sarà aperto ogni giorno dalle 10:30 alle 24:00 con ingresso gratuito, offrendo ai visitatori un ricco calendario di appuntamenti pensati per cittadini, famiglie, imprese e turisti.

La FERA 2026 punta sulla valorizzazione delle aree interne

L'obiettivo della manifestazione è quello di mettere al centro le aree interne della Calabria, creando un punto d'incontro tra amministrazioni, aziende, professionisti, associazioni e cittadini.

Saranno presenti oltre 20 stand espositivi dedicati a:

  • Food ed enogastronomia
  • Prodotti tipici calabresi
  • Artigianato locale
  • Automotive
  • Energie rinnovabili
  • Innovazione tecnologica
  • Amministrazioni pubbliche
  • Settore No Food

Un'occasione per conoscere le eccellenze del territorio, promuovere le imprese locali e favorire nuove opportunità di sviluppo economico e turistico.

Venerdì 31 luglio: identità, ambiente e sviluppo del territorio

La giornata inaugurale sarà dedicata al tema "Identità, Diritti e Movimento".

Dopo il taglio del nastro previsto alle ore 11:00, con aperitivo di benvenuto e degustazione di prodotti locali, prenderanno il via numerosi appuntamenti culturali.

Tra i momenti più significativi figurano:

  • il Giardino della Cultura, con letture e laboratori artistici dedicati ai bambini;
  • il workshop dedicato al settore automotive, con esposizione di diversi marchi;
  • la tavola rotonda sul rapporto tra ambiente, economia e sviluppo territoriale;
  • il confronto sulla sanità territoriale e sul diritto alla salute nelle aree interne;
  • il dibattito sul futuro della politica nelle comunità locali, con la partecipazione di parlamentari, amministratori e rappresentanti istituzionali;
  • la presentazione del libro "Odi d'Amore" dell'autore Nardo Scaramozzino;
  • la serata conclusiva con una grande esibizione di danza dell'ASD Sogno Latino.

Sabato 1 agosto spazio a innovazione, energie rinnovabili e grande musica

La seconda giornata della manifestazione sarà dedicata ai temi del progresso, della tecnologia, della giustizia e dell'innovazione.

Il programma inizierà con attività dedicate al benessere, tra yoga, pilates e meditazione, seguite dagli appuntamenti culturali del Giardino della Cultura.

Nel corso della giornata sono previsti:

  • il Green Energy Forum, dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili e alle nuove opportunità offerte dalla transizione energetica;
  • la presentazione del libro "La Giostra dei Pellicani";
  • una tavola rotonda sull'Intelligenza Artificiale, con focus sulle applicazioni per imprese e pubbliche amministrazioni;
  • il Salotto della Giustizia, dedicato ai cambiamenti del sistema giudiziario nel 2026;
  • una dimostrazione tecnologica a cura di Retro Lab;
  • il concerto serale con Scutternash e Samuel Malvaso, che chiuderà la seconda giornata della manifestazione.

Domenica 2 agosto gran finale tra tradizioni e futuro

L'ultima giornata sarà dedicata al tema "Tradizioni, Futuro e Gran Finale", con un programma che unirà cultura, benessere e confronto istituzionale.

Dopo le attività mattutine dedicate allo yoga e al Giardino della Cultura, alle ore 11:30 si terrà il dibattito conclusivo sul futuro di Nardodipace e delle Serre Calabresi, con la partecipazione di numerosi sindaci del territorio.

Nel pomeriggio saranno assegnati i riconoscimenti al Miglior Espositore della FERA 2026, prima dei saluti istituzionali che concluderanno ufficialmente la manifestazione.

Una vetrina per il rilancio di Nardodipace e delle Serre Calabresi

La FERA 2026 rappresenta molto più di una semplice esposizione commerciale. L'iniziativa nasce con l'intento di valorizzare il patrimonio culturale, economico e sociale di Nardodipace, promuovendo il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini.

L'evento offre una preziosa occasione per far conoscere le potenzialità delle Serre Calabresi, incentivando il turismo, sostenendo le produzioni locali e favorendo nuove collaborazioni nei settori dell'innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo del territorio.

Grazie alla presenza di espositori, relatori, amministratori pubblici, professionisti e operatori economici, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più interessanti dell'estate calabrese, capace di coniugare tradizione e modernità in un unico grande evento aperto a tutti.


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