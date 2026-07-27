Incendio a Zambrone, Vvf al lavoro: sospesa la circolazione ferroviaria tra Briatico e Parghelia

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Proseguono le operazioni di spegnimento del vasto rogo sviluppatosi nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco, un elicottero antincendio e il Direttore delle Operazioni di Spegnimento.

Un vasto incendio di vegetazione a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia, ha richiesto un imponente intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi, 27 luglio. Le fiamme si sono sviluppate lungo il costone sottostante la stazione ferroviaria del comune tirrenico, rendendo necessario un intervento coordinato sia da terra che dall'alto per contenere rapidamente il fronte del fuoco.

L'obiettivo principale delle operazioni è stato quello di impedire che il rogo si propagasse ulteriormente, mettendo a rischio la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e dell'area circostante.

Vigili del Fuoco in azione con squadre di terra ed elicottero

Sul luogo dell'incendio sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, affiancate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), figura incaricata del coordinamento degli interventi durante gli incendi boschivi e di vegetazione.

Fondamentale anche il supporto del mezzo aereo ad ala rotante, che ha effettuato 32 lanci d'acqua, contribuendo a rallentare l'avanzata delle fiamme e a facilitare il lavoro delle squadre operative impegnate sul terreno.

L'intervento congiunto ha consentito di circoscrivere progressivamente l'incendio, limitando i danni e mantenendo sotto controllo le aree maggiormente interessate dal rogo.

Traffico ferroviario sospeso per garantire la sicurezza

Nel corso delle operazioni è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria lungo la tratta compresa tra le stazioni di Briatico e Parghelia.

La decisione è stata adottata per consentire ai soccorritori di operare in condizioni di massima sicurezza e per evitare rischi derivanti dalla vicinanza delle fiamme ai binari ferroviari. Una misura precauzionale che ha permesso di svolgere le attività di spegnimento senza interferenze con il traffico ferroviario.

Bonifica e messa in sicurezza dell'area

Nonostante il rogo sia in fase di contenimento, le attività non sono ancora concluse. I Vigili del Fuoco continueranno infatti le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area fino alla completa estinzione di tutti i focolai residui.

Questa fase è particolarmente importante perché consente di eliminare eventuali punti ancora attivi che, a causa delle alte temperature o del vento, potrebbero provocare una ripresa dell'incendio nelle ore successive.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, il dispositivo di soccorso resterà operativo fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza nell'area interessata dall'incendio.