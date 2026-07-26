Magna Graecia Film Festival 2026, Valeria Golino e Marco D’Amore accendono la serata di Soverato

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Il 26 luglio il festival propone cinema d’autore, documentari, incontri esclusivi e grandi protagonisti del panorama cinematografico italiano

Entra nel vivo il Magna Graecia Film Festival 2026, che anche oggi, 26 luglio, propone un programma ricco di appuntamenti tra proiezioni, incontri con gli autori, documentari, dibattiti e la presenza di due ospiti d’eccezione: Valeria Golino e Marco D’Amore.

La 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, in corso a Soverato fino al 1° agosto, conferma ancora una volta il suo ruolo tra gli eventi cinematografici più importanti del Sud Italia, richiamando registi, attori, produttori e appassionati provenienti da tutta Italia.

Diretto artisticamente da Gianvito Casadonte, il festival continua a distinguersi per la valorizzazione delle opere prime e seconde, offrendo spazio ai nuovi talenti senza rinunciare alla partecipazione di grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Un festival che valorizza il cinema e la Calabria

Negli anni il Magna Graecia Film Festival è diventato molto più di una semplice rassegna cinematografica. La manifestazione rappresenta infatti un’importante occasione di promozione culturale e turistica, contribuendo a far conoscere Soverato e la Calabria attraverso il linguaggio del cinema.

Accanto ai concorsi dedicati ai lungometraggi italiani, internazionali e ai documentari, il festival favorisce il dialogo tra artisti, pubblico e operatori del settore, creando un ponte tra le nuove generazioni di autori e i grandi nomi della cinematografia.

La sezione Documentari è curata da Antonio Capellupo, mentre quella internazionale è affidata alla giornalista Silvia Bizio, da anni figura di riferimento tra Hollywood e il cinema italiano.

Documentari protagonisti nel pomeriggio

Il programma prende il via alle 18:00 al Teatro Comunale con la proiezione di “Radio Solaire”, diretto da Francesco Eppesteingher e Federico Bacci, in concorso nella sezione Documentari.

L’opera racconta la straordinaria esperienza di Giorgio Lolli, imprenditore bolognese che nel corso della sua carriera ha contribuito alla nascita di oltre 500 emittenti radiofoniche in Africa, dimostrando come la radio possa diventare uno strumento di crescita sociale e culturale.

Alle 19:30 spazio invece a “Brunori Sas – Il Tempo delle Noci”, film diretto da Giacomo Triglia, che accompagna il pubblico nell’universo umano e creativo del cantautore calabrese Dario Brunori, attraverso immagini e racconti che ripercorrono il suo percorso artistico.

Bella come il Cinema racconta il territorio

L’incontro con Giacomo Triglia inaugura anche la rassegna “Bella come il Cinema”, realizzata in collaborazione con la Calabria Film Commission.

Il progetto mette al centro produzioni sostenute dalla Fondazione che raccontano la Calabria come luogo di creatività, cultura e produzione cinematografica.

Tra i titoli inseriti nella rassegna figurano:

Brunori Sas – Il Tempo delle Noci ;

; Rino Gaetano – Sempre più blu ;

; Nyumba ;

; Da oggi in poi ;

; Il quieto vivere.

Cinque opere che affrontano temi diversi, dalla musica alla memoria, passando per integrazione, identità, relazioni umane e riscatto sociale.

“Nino” in concorso nella sezione internazionale

Alle 21:30 sarà la volta di “Nino”, opera prima della regista francese Pauline Loquès, inserita nella sezione dedicata alle Opere Prime e Seconde Internazionali.

Il film propone una riflessione intensa sul valore della vita e del tempo attraverso il percorso di un giovane costretto a confrontarsi con la propria fragilità, offrendo uno sguardo delicato e profondamente umano.

Le grandi Fiction Rai ambientate in Calabria

Alle 21:00, nell’Arena del Lungomare, il pubblico potrà assistere al panel “Le grandi Fiction Rai in Calabria”, moderato da Antonio Capellupo.

Interverranno:

Maria Pia Ammirati , Direttrice di Rai Fiction ;

, Direttrice di ; Giampaolo Calabrese , Direttore della Calabria Film Commission ;

, Direttore della ; Maria Francesca Gagliardi , Responsabile Scouting e acquisizioni letterarie di FremantleMedia Italy Group ;

, Responsabile Scouting e acquisizioni letterarie di ; Edmondo Amati, Line Producer di FremantleMedia Italy Group.

L’incontro approfondirà le opportunità offerte dalla Calabria come location cinematografica e televisiva, evidenziando la crescente attenzione delle grandi produzioni verso il territorio regionale.

Valeria Golino e Marco D’Amore protagonisti della Conversazione d’autore

Uno degli appuntamenti più attesi della giornata sarà la Conversazione d’autore, moderata da Carolina Di Domenico, con Valeria Golino e Marco D’Amore.

I due artisti condivideranno con il pubblico esperienze, curiosità e riflessioni maturate nel corso delle loro carriere, raccontando il lavoro davanti e dietro la macchina da presa e offrendo uno sguardo autentico sul mondo del cinema contemporaneo.

La serata si conclude con “La Gioia”

A chiudere il programma sarà la proiezione de “La Gioia”, film di Nicolangelo Gelormini, in concorso nella sezione Opere Prime e Seconde Italiane.

La pellicola, ispirata all’opera teatrale “Se non sporca il mio pavimento – Un melò” di Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori, affronta una vicenda intensa nata da un tragico episodio di cronaca.

Prima della proiezione saliranno sul palco il regista Nicolangelo Gelormini, l’attore Francesco Colella e Valeria Golino, che presenteranno il film al pubblico del festival.

Il sostegno del Comune di Soverato e dell’Amministrazione comunale

Anche l’edizione 2026 del Magna Graecia Film Festival si svolge con il sostegno del Comune di Soverato, guidato dal sindaco Daniele Vacca, e dell’intera Amministrazione comunale, che continuano a credere nel valore della manifestazione come motore di crescita culturale, turistica ed economica per la città.

La collaborazione tra istituzioni, organizzazione e partner del festival contribuisce ogni anno a rafforzare l’immagine di Soverato come uno dei principali poli culturali della Calabria, capace di ospitare eventi di rilievo nazionale e internazionale.

L’impegno del sindaco Daniele Vacca e di tutta l’Amministrazione comunale rappresenta un elemento importante nel percorso di valorizzazione della città, che attraverso il Magna Graecia Film Festival continua a promuovere il proprio patrimonio culturale e paesaggistico, offrendo ai cittadini e ai visitatori un evento di grande prestigio che unisce cinema, cultura e territorio.