Meteo Italia, weekend tra temporali e tregua dal caldo: poi torna l'anticiclone africano con temperature fino a 40°C

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Le ultime previsioni indicano un rapido passaggio perturbato tra sabato e domenica, seguito da una nuova e intensa ondata di caldo africano destinata a interessare gran parte dell'Italia nei primi giorni di agosto.

Dopo alcuni giorni caratterizzati da un clima più gradevole e da un sensibile calo delle temperature, l'Italia si prepara a vivere un nuovo cambiamento meteorologico. Il weekend sarà infatti segnato dal passaggio di una perturbazione temporalesca che interesserà soprattutto il Centro-Nord, portando piogge, rovesci e locali temporali.

Si tratterà però di una fase piuttosto breve. Già all'inizio della prossima settimana l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sul Mediterraneo, favorendo una progressiva risalita delle temperature e l'avvio di quella che potrebbe diventare la quarta ondata di calore dell'estate 2026.

Weekend con temporali al Centro-Nord e clima più fresco

Tra sabato e domenica una veloce perturbazione attraverserà l'Italia, determinando condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali e su parte del Centro.

Le aree maggiormente interessate saranno:

Nord Italia , con rovesci e temporali anche di forte intensità su Alpi, Prealpi e pianure.

, con rovesci e temporali anche di forte intensità su Alpi, Prealpi e pianure. Regioni centrali , dove i fenomeni si concentreranno principalmente nelle aree interne e lungo il versante adriatico.

, dove i fenomeni si concentreranno principalmente nelle aree interne e lungo il versante adriatico. Sud Italia, che resterà in gran parte ai margini della perturbazione, con tempo generalmente più stabile e temperature già in graduale aumento.

L'ingresso di aria più fresca consentirà di mantenere valori termici inferiori rispetto alle settimane precedenti. Per molte città, la giornata di domenica potrebbe risultare tra le più piacevoli dell'intero mese di luglio.

Lunedì ancora qualche acquazzone, poi torna il sole

L'inizio della nuova settimana sarà ancora caratterizzato da residui fenomeni d'instabilità, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, dove potranno verificarsi gli ultimi acquazzoni o temporali isolati.

Successivamente, però, il quadro meteorologico cambierà rapidamente. L'alta pressione tornerà a espandersi sull'Italia e sul Mediterraneo centro-occidentale, riportando condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese.

Nuova ondata di caldo africano dalla seconda metà della settimana

La svolta più significativa è attesa tra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, quando una depressione in approfondimento tra l'Atlantico e la Penisola Iberica favorirà la risalita di masse d'aria molto calde direttamente dal deserto del Sahara verso l'Italia.

Questo schema atmosferico rappresenta una delle configurazioni più tipiche delle ondate di caldo africano, con effetti destinati a coinvolgere progressivamente tutto il territorio nazionale.

Le temperature inizieranno ad aumentare giorno dopo giorno, superando diffusamente le medie climatiche del periodo.

Primi giorni di agosto con picchi vicini ai 40°C

Secondo gli attuali scenari previsionali, la fase più intensa del caldo dovrebbe verificarsi nei primi giorni di agosto.

In numerose aree della Penisola si potranno raggiungere o addirittura superare i 40°C, soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud e nelle principali pianure.

Oltre alle temperature elevate, aumenteranno anche:

l'afa , con maggiore umidità nelle aree costiere e in Pianura Padana;

, con maggiore umidità nelle aree costiere e in Pianura Padana; il disagio bioclimatico , particolarmente elevato nelle ore centrali della giornata;

, particolarmente elevato nelle ore centrali della giornata; le cosiddette notti tropicali, con temperature minime superiori ai 25°C, che renderanno più difficile il riposo notturno.

Quanto durerà il caldo?

Le elaborazioni meteorologiche attualmente disponibili indicano che la nuova fase di caldo intenso potrebbe protrarsi almeno fino ai primi giorni di agosto, con una possibile attenuazione iniziale sulle regioni settentrionali.

Al Centro-Sud, invece, l'anticiclone potrebbe mantenere la propria influenza più a lungo, prolungando le condizioni di caldo intenso anche oltre il 5-6 agosto. Trattandosi di una previsione a medio termine, saranno comunque necessari ulteriori aggiornamenti per confermare durata e intensità dell'evento.

Le previsioni in sintesi

Il weekend offrirà una breve parentesi di clima più fresco grazie al passaggio di una perturbazione che porterà temporali soprattutto al Centro-Nord. Da lunedì il tempo tornerà rapidamente stabile e, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, l'anticiclone africano riporterà sull'Italia una nuova e intensa ondata di caldo, con temperature ben oltre la media stagionale, punte vicine ai 40°C, afa diffusa e notti tropicali su molte regioni.