Contro la mafia, al fianco di chi denuncia: la Fillea Cgil Sicilia, ancora una volta, alla Pizzeria Ulisse di Palermo

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Al termine dei lavori dell’assemblea generale della Fillea Cgil Sicilia, che si sono tenuti a Palermo, i componenti dell’organismo, provenienti da tutta l’Isola, insieme al rappresentante della Fillea Cgil nazionale, Ezio Giorgi, e al segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, si sono recati alla pizzeria Ulisse, nel quartiere Tommaso Natale di Palermo, per esprimere una solidarietà concreta e visibile ai titolari, vittime di un tentativo di estorsione e di un successivo attentato, dopo aver avuto il coraggio di denunciare. Un gesto chiaro e deciso: chi si oppone alla mafia non è solo.

Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, dichiara: «La visita alla pizzeria Ulisse rappresenta un gesto dal forte valore civile e sociale. La Fillea Cgil Sicilia, in questo modo, intende ribadire il proprio sostegno a chi sceglie la strada della legalità, rifiutando di piegarsi al ricatto mafioso e dimostrando che denunciare è possibile. Essere qui non è un atto simbolico ma una scelta precisa: stare dalla parte di chi ha il coraggio di denunciare e di non piegarsi alla violenza mafiosa. Perché la mafia si combatte anche così, costruendo una rete di solidarietà concreta attorno a chi resiste. Chi denuncia non deve mai sentirsi solo ma, al contrario, deve sapere di poter contare sulla vicinanza del sindacato, delle istituzioni e di tutta la società civile. Anche perché ogni imprenditore che denuncia, ogni lavoratore che non si piega ai ricatti, ogni cittadino che sceglie la legalità contribuisce a rendere più forte la nostra terra».

Con questa iniziativa, la Fillea Cgil Sicilia rinnova insomma il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di criminalità organizzata, nella convinzione che non possa esistere lavoro libero, sviluppo economico e giustizia sociale in territori condizionati dalla violenza mafiosa.

Pistorio aggiunge: «Non può esserci sviluppo senza legalità, né lavoro dignitoso dove prevalgono il ricatto e l’intimidazione. Sostenere chi denuncia significa anche difendere il lavoro, la libertà e la dignità delle persone. È questa la Sicilia che vogliamo costruire e rappresentare. Un’Isola che non arretra di fronte alla violenza – conclude il segretario generale della Fillea Cgil Sicilia - che difende la dignità del lavoro e che, con coraggio e responsabilità, continua a costruire il proprio futuro nel segno della libertà, della giustizia e della legalità».