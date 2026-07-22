One Party a Sellia Marina il 25 luglio 2026: una notte per vivere tutte le feste dell'anno

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Musica, spettacolo, animazione e divertimento gratuito nella Piazzetta a Mare con Italo Fresh, Freddy DJ e Francys Power

One Party arriva a Sellia Marina: l'estate si accende con un evento unico

Cresce l'attesa per One Party, uno degli eventi più originali dell'estate 2026 in Calabria, che farà tappa a Sellia Marina nella serata di sabato 25 luglio. L'appuntamento è fissato alle ore 21:00 nella suggestiva Piazzetta a Mare, pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto per uno spettacolo gratuito dedicato a residenti, turisti e famiglie.

L'evento propone un format innovativo che rompe gli schemi delle classiche serate estive: tutte le principali festività dell'anno vengono celebrate nella stessa notte, regalando al pubblico un viaggio ricco di musica, colori, giochi e momenti di spettacolo.

Un format originale che unisce tutte le ricorrenze in una sola serata

Il punto di forza di One Party è proprio la sua capacità di racchiudere in poche ore l'atmosfera delle ricorrenze più amate dell'anno. Dal Natale al Carnevale, passando per Halloween, San Valentino e tante altre celebrazioni, ogni momento della serata sarà caratterizzato da scenografie, animazione e coinvolgimento del pubblico.

L'obiettivo è offrire un'esperienza diversa dal solito, nella quale il calendario lascia spazio al divertimento, permettendo a tutti di vivere le emozioni delle feste più attese senza dover aspettare il loro arrivo.

Sul palco Italo Fresh, Freddy DJ e Francys Power

Tra i protagonisti della serata ci sarà Italo Palermo, conosciuto dal pubblico come Italo Fresh. Showman, conduttore televisivo e vocalist, nell'edizione 2026 vestirà anche i panni di presentatore ufficiale di One Party, accompagnando il pubblico durante tutto lo spettacolo con energia e coinvolgimento.

Ad animare la parte musicale sarà Freddy DJ, nome molto conosciuto nella scena dell'intrattenimento e dei club della Calabria, che proporrà una selezione musicale pensata per far ballare il pubblico dall'inizio alla fine della manifestazione.

Sul palco salirà inoltre Francys Power, insieme al proprio staff, figura storica dell'animazione notturna catanzarese e protagonista di numerosi eventi di successo sul territorio.

Evento gratuito nella Piazzetta a Mare di Sellia Marina

L'appuntamento con One Party a Sellia Marina è quindi fissato per sabato 25 luglio 2026, con inizio alle ore 21:00, nella Piazzetta a Mare.

L'ingresso sarà gratuito e aperto a tutti. Il pubblico potrà partecipare a una serata all'insegna di musica, spettacolo, giochi, animazione, effetti scenografici e tanto divertimento, vivendo un'atmosfera coinvolgente sotto il cielo dell'estate calabrese.

One Party si prepara a essere uno degli eventi più attesi dell'estate sulla costa ionica

Con un format capace di unire spettacolo, intrattenimento e partecipazione del pubblico, One Party punta a diventare uno degli appuntamenti più seguiti dell'estate sulla costa ionica calabrese. Una serata pensata per tutte le età, nella quale la musica e il divertimento saranno i veri protagonisti, trasformando Sellia Marina in uno dei principali punti di ritrovo dell'estate 2026.