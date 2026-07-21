BIGLIETTI DISPONIBILI PER IL ROCK MASTER. DUELLO LEAD, KO BOULDER E MOLTO ALTRO

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Rock Master apre le prenotazioni al pubblico, biglietti gratuiti disponibili

Dal 2 al 4 ottobre: tre giornate adrenaliniche da non perdere nel Garda Trentino

Le stelle dell’arrampicata in gara venerdì nel Duello Lead e sabato nel KO Boulder

Show anche con gare giovanili, The Fun Bloc e tanti altri eventi di contorno

Rock Master scalda i motori e si prepara a dare vita ad una delle più attese e prestigiose manifestazioni internazionali di arrampicata sportiva. Dal 2 al 4 ottobre, Arco (TN), capitale storica del climbing, ospiterà l’unico evento al mondo di questa disciplina capace di unire sport ai massimi livelli, adrenalina, atmosfere autentiche e tradizione. Un appuntamento speciale per una località che quest’anno celebra anche quarant’anni di sfide indimenticabili sulle sue pareti.

A poco più di due mesi dal via, Rock Master apre al pubblico la prenotazione dei biglietti gratuiti. Il comitato organizzatore Rock Master 20.20 e Garda Trentino, dopo aver annunciato i primi atleti attesi nell'iconico Climbing Stadium di Arco, ha aperto le registrazioni per assistere gratuitamente all'intera tre giorni di inizio ottobre. È ora possibile prenotare il proprio posto registrandosi sul sito ufficiale di Rock Master.

Tre giornate di spettacolo assicurato, tra appassionanti sfide e numerosi eventi di contorno per tutte le età, che partiranno venerdì 2 con l’apertura del suggestivo Rock Master Village alle ore 14, continuando a divertire e stupire fino al tardo pomeriggio di domenica.

La grande attesa sarà inevitabilmente per assistere alle gesta dei già annunciati Adam Ondra, Stefano Ghisolfi, Filip Schenk, Yannick Flohé, Jessica Pilz, Laura Rogora, Anna Maria Apel e tanti altri fuoriclasse impegnati nei collaudati e apprezzati format di gara che hanno contribuito a rendere Rock Master un vero punto di riferimento mondiale dell’arrampicata sportiva.

Venerdì 2 non si perde tempo, con le qualificazioni e le fasi ad eliminazione del Duello Lead che cominceranno alle 20. Si tratta di un format ad alta tensione, che mette gli atleti uno contro l’altro su due pareti parallele identiche, fino al duello finale che, l’anno scorso, ha incoronato gli imbattibili Adam Ondra e Brooke Raboutou.

Sabato 3 gli occhi del pubblico si sposteranno sul muro del boulder del Climbing Stadium, dove dalle 20 sarà il KO Boulder a regalare un altro grande show. Il format propone una sfida ad eliminazione da quattro round, in cui ogni blocco permette agli atleti un massimo di tre tentativi per essere completato o per andarci il più vicino possibile. Concentrazione, esplosività e sangue freddo sono aspetti decisivi in una gara tanto spettacolare quanto spietata, come sanno bene Yannick Flohé e Janja Garnbret, vincitori della scorsa edizione.

Alla prossima edizione di Rock Master non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai più giovani, con la FASI Speed Record Hunters che si svolgerà sabato dalle 15. Nella giornata conclusiva di Rock Master da non perdere l’apprezzato The Fun Bloc, evento non competitivo che permette a tutti gli appassionati di cimentarsi sulla stessa parete utilizzata dai campioni nel KO Boulder e le cui iscrizioni sono aperte e disponibili sul sito di Rock Master. Dalle 9 alle 12 l’evento vedrà all’opera la categoria amatori, tra 14 blocchi di diversi livelli da completare con tentativi illimitati, mentre nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 17.30, saranno alcuni dei migliori atleti U15 d’Italia e d’Europa a prendersi la scena nella prima edizione di una competizione Boulder di Rock Master dedicata ai più giovani.

La leggenda di Rock Master è pronta a continuare a scrivere pagine iconiche di una storia che dal 2 al 4 ottobre tornerà a celebrare il “Vertical Thrill”, nell’unica e inimitabile Home of Climbing del Garda Trentino