Incidente a Catanzaro in via Conti Falluc, tre feriti e traffico rallentato nella zona sud

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Scontro tra una Fiat Panda e una Ford Ka. I Vigili del fuoco estraggono una donna rimasta incastrata nell’abitacolo, sul posto anche 118, Carabinieri e Polizia Locale

Grave incidente stradale a Catanzaro in via Conti Falluc

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Catanzaro, dove un incidente stradale si è verificato in via Conti Falluc, nella zona sud della città. Il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Fiat Panda e una Ford Ka, provocando il ferimento di tre persone.

L’allarme ha richiesto l’immediato intervento della squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, partita dalla sede centrale per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Una donna estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco

La situazione più delicata ha riguardato la conducente della Ford Ka, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo in seguito all’impatto. I Vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di estrazione utilizzando le tecniche di soccorso previste in questi casi, immobilizzando la donna su una barella spinale prima di affidarla al personale del Suem 118.

Anche le altre due persone coinvolte nel sinistro sono state assistite dai sanitari, che hanno provveduto alle prime cure sul posto e al successivo trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Messa in sicurezza dell’area e rilievi delle forze dell’ordine

Concluso il soccorso ai feriti, i Vigili del fuoco hanno proceduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area dell’incidente, al fine di eliminare eventuali situazioni di pericolo per gli automobilisti in transito.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e nella gestione della viabilità.

Traffico rallentato in via Conti Falluc

L’incidente ha provocato inevitabili disagi alla circolazione lungo via Conti Falluc, con rallentamenti e code nel tratto interessato durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati.

Le cause dello scontro sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire la dinamica dell’evento.