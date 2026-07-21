Calabria nella morsa del caldo, oltre 200 interventi dei Vvf per gli incendi di vegetazione

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Temperature elevate e vento alimentano i roghi in tutta la regione mentre prosegue senza sosta l'attività di soccorso

L'emergenza incendi in Calabria continua a destare forte preoccupazione. L'intensa ondata di caldo che sta interessando l'intero territorio regionale, unita alle condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature elevate e vento, sta favorendo l'innesco e la rapida propagazione di numerosi incendi di vegetazione, impegnando senza sosta i Vigili del Fuoco.

Le squadre operative stanno lavorando con tutte le risorse disponibili per rispondere alle richieste di soccorso, con l'obiettivo prioritario di tutelare la popolazione, proteggere le abitazioni, salvaguardare le attività produttive e difendere il prezioso patrimonio boschivo della Calabria.

Oltre 200 interventi nelle ultime 36 ore

L'intensificarsi dei roghi ha determinato un notevole aumento dell'attività operativa. Nelle ultime 36 ore, i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 200 interventi per incendi di vegetazione, mentre risultano ancora 26 interventi in corso, segno di una situazione che resta particolarmente complessa.

Le sale operative dei Comandi provinciali sono costantemente impegnate nel coordinamento delle squadre sul territorio, monitorando l'evoluzione dei diversi scenari e rimodulando il dispositivo di soccorso in tempo reale. Per garantire una risposta efficace è stato inoltre disposto il richiamo in servizio di personale libero dal turno ordinario.

Le aree più colpite dagli incendi

I roghi stanno interessando tutte le province calabresi, con situazioni particolarmente delicate in diverse località della regione.

Tra gli interventi più significativi figurano quelli effettuati:

Parco Nazionale del Pollino ;

; Squillace Lido ;

; Sant'Eufemia di Lamezia Terme ;

; Cassano allo Ionio ;

; Acri.

In queste aree le fiamme hanno minacciato abitazioni, strutture ricettive, attività produttive e vaste superfici boscate, rendendo necessario un importante dispiegamento di uomini e mezzi. Nei casi più complessi è stato richiesto anche il supporto della flotta aerea antincendio dello Stato, impiegata per contenere i fronti di fuoco più estesi e difficili da raggiungere via terra.

Resta elevato il rischio incendi in Calabria

Le previsioni meteorologiche indicano il persistere di temperature elevate e condizioni di vento anche nelle prossime ore. Si tratta di fattori che mantengono molto alto il rischio di nuovi focolai e della rapida diffusione delle fiamme.

Per questo motivo le autorità invitano cittadini e visitatori alla massima prudenza, evitando qualsiasi comportamento che possa provocare incendi, come l'accensione di fuochi in aree non consentite o l'abbandono di materiali potenzialmente infiammabili.

In presenza di fumo o di un principio d'incendio è fondamentale segnalare immediatamente l'emergenza ai numeri di soccorso, consentendo un intervento tempestivo delle squadre operative e limitando così i danni a persone, ambiente e patrimonio naturale.