Interruzione acqua a Catanzaro nella notte tra il 20 e il 21 luglio: ecco le zone interessate
Sospensione dell'erogazione idrica dalle ore 22 alle ore 6 per consentire il riequilibrio del serbatoio Barone dopo i picchi di consumo registrati
Interruzione dell'acqua a Catanzaro: stop all'erogazione in alcune zone della città
Nuova interruzione dell'acqua a Catanzaro nella serata di oggi. L'Ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili ha comunicato che, per consentire il riequilibrio del serbatoio Barone a seguito dei picchi di consumo idrico registrati nelle ultime ore, sarà necessario sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua in alcune aree della città.
Il provvedimento rientra nelle attività di gestione della rete idrica e ha l'obiettivo di ripristinare i livelli ottimali del serbatoio, garantendo così una distribuzione regolare del servizio nelle ore successive.
Le zone interessate dall'interruzione idrica
La sospensione del servizio interesserà le utenze alimentate dal serbatoio Barone, in particolare nelle seguenti zone:
- Barone
- Via Curtatone
- Via Alto Adige
I residenti delle aree indicate potrebbero quindi riscontrare la totale assenza di acqua durante la fascia oraria prevista.
Orari della sospensione del servizio idrico
Come specificato dall'Ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili, l'erogazione idrica sarà sospesa:
- Dalle ore 22:00 di oggi
- Fino alle ore 6:00 di domani, 21 luglio
Al termine dell'intervento il servizio dovrebbe tornare progressivamente alla normalità, anche se in alcune abitazioni potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione durante la fase di ripristino.
L'invito ai cittadini
In vista della sospensione programmata, si consiglia ai residenti delle zone interessate di fare una piccola scorta d'acqua per le esigenze essenziali della notte e della prima mattinata, limitando al tempo stesso gli sprechi.
L'Amministrazione comunale continuerà ad aggiornare i cittadini qualora dovessero emergere ulteriori comunicazioni relative alla rete idrica cittadina.
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