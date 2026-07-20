Maxi operazione contro la criminalità giovanile, 539 arresti in 44 province

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Controlli straordinari della Polizia di Stato nelle aree della movida e dello spaccio. Coinvolti anche minorenni, sequestrati 703 chili di stupefacenti e decine di armi

Una delle più imponenti operazioni degli ultimi anni contro la criminalità giovanile ha portato a un vasto intervento della Polizia di Stato in 44 province italiane, con un bilancio complessivo di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, e 954 persone denunciate. L'attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo (SCO), ha interessato numerose aree considerate particolarmente sensibili, come piazze dello spaccio, zone della movida e luoghi di ritrovo frequentati da giovani.

L'operazione rappresenta un'importante azione di contrasto ai fenomeni di illegalità che coinvolgono le nuove generazioni, con controlli capillari e sequestri di ingenti quantitativi di droga, armi e denaro contante.

I numeri della maxi operazione contro la criminalità giovanile

L'intervento delle forze dell'ordine ha prodotto risultati di grande rilievo:

539 arresti , di cui 47 minorenni ;

, di cui ; 954 persone denunciate ;

; 703 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati ;

; 1.182 immobili controllati ;

; circa 307mila euro in contanti sequestrati ;

; 49 armi da fuoco con relativo munizionamento;

con relativo munizionamento; 87 armi bianche sequestrate;

sequestrate; 973 profili social individuati perché inneggianti all'odio e alla violenza;

individuati perché inneggianti all'odio e alla violenza; quasi 190mila persone controllate nelle aree dello spaccio e della movida.

L'operazione è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo, con il coinvolgimento delle Squadre Mobili, supportate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e da altri uffici della Polizia di Stato.

Controllate quasi 188mila persone, oltre 19mila erano minorenni

Le verifiche hanno interessato in particolare i luoghi maggiormente esposti ai fenomeni di spaccio e microcriminalità. Complessivamente sono state controllate circa 188mila persone, tra cui oltre 19mila minorenni.

Nel corso delle attività investigative e delle perquisizioni sono stati sequestrati:

41 chilogrammi di cocaina ;

; 660 chilogrammi di cannabinoidi ;

; 2 chilogrammi di ketamina ;

; circa 1.000 pastiglie di ossicodone ;

; quantitativi di shaboo , ecstasy , MDMA , benzodiazepine e altre sostanze stupefacenti e psicotrope;

, , , e altre sostanze stupefacenti e psicotrope; diversi bilancini di precisione, utilizzati per il confezionamento della droga.

L'ingente quantitativo di sostanze sequestrate conferma la presenza di un'attività di spaccio diffusa e articolata, contrastata attraverso un'azione coordinata su scala nazionale.

Ispezionati immobili, strutture per minori e attività commerciali

L'attività della Polizia di Stato ha riguardato anche numerosi edifici e attività aperte al pubblico.

In totale sono stati controllati 1.182 immobili, tra cui:

24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati ;

; 117 sale giochi ;

; 543 esercizi commerciali ;

; piazze, giardini pubblici, aree vicine alle stazioni ferroviarie e centri commerciali, individuati come luoghi di aggregazione.

A seguito delle verifiche sono state elevate 506 sanzioni amministrative, principalmente per violazioni legate all'uso di sostanze stupefacenti e alla somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

Sequestrate armi, oggetti rubati e strumenti atti a offendere

Durante le perquisizioni gli agenti hanno recuperato anche numerosi beni ritenuti provento di furto, tra cui collane d'oro, telefoni cellulari e 307mila euro in contanti.

Sono inoltre stati sequestrati:

49 armi da fuoco con munizioni di diverso calibro;

con munizioni di diverso calibro; 87 armi bianche ;

; 95 oggetti atti ad offendere , tra cui: 3 storditori elettrici ; una mazza da baseball ; un bastone sfollagente telescopico ; un bastone in metallo ; bombolette di spray urticante ; diversi taglierini ; strumenti utilizzati per lo scasso.

, tra cui:

Un'azione coordinata per contrastare i fenomeni criminali tra i giovani

La vasta operazione conferma l'intensificazione delle attività di prevenzione e repressione della criminalità giovanile da parte della Polizia di Stato, con un'azione coordinata che ha interessato contemporaneamente decine di province italiane.

L'obiettivo resta quello di colpire le reti dello spaccio di droga, limitare la circolazione illegale di armi, contrastare la diffusione della violenza anche attraverso i social network e rafforzare la sicurezza nelle aree maggiormente frequentate da giovani e giovanissimi.

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