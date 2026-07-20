Incendio sul Pollino, chiuso un tratto dell'Autostrada A2 tra Sibari e Morano Calabro traffico deviato per fumo

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il fumo del vasto rogo ha invaso la carreggiata: traffico deviato in entrambe le direzioni, Anas al lavoro per garantire la sicurezza della circolazione

Un vasto incendio sul Pollino ha provocato la chiusura temporanea dell'Autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto calabrese compreso tra Sibari e Morano Calabro, creando pesanti disagi alla circolazione.

Le fiamme si sono sviluppate nell'area di Castrovillari, interessando anche una porzione del Parco Nazionale del Pollino. Il rogo ha generato una densa colonna di fumo che, sospinta dal vento, ha rapidamente raggiunto la sede autostradale, riducendo sensibilmente la visibilità e rendendo necessario l'intervento delle autorità per tutelare la sicurezza degli automobilisti.

Traffico deviato tra Sibari e Morano Calabro

A seguito dell'emergenza, il tratto interessato è stato interdetto al traffico.

Nel dettaglio:

in direzione nord, la circolazione viene deviata allo svincolo di Sibari ;

; in direzione sud, l'uscita obbligatoria è allo svincolo di Morano Calabro.

La misura è stata adottata per evitare rischi agli utenti della strada, considerata la presenza del fumo sulla carreggiata e l'evoluzione dell'incendio.

Personale Anas sul posto

Sul luogo dell'emergenza è presente il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nel monitoraggio della situazione in collaborazione con gli altri enti coinvolti nelle operazioni.

La riapertura del tratto autostradale sarà possibile solo quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno e il fumo non rappresenterà più un pericolo per la circolazione.

Disagi per gli automobilisti

L'interruzione del traffico lungo uno dei principali collegamenti del Sud Italia sta causando rallentamenti e deviazioni per gli automobilisti in viaggio lungo l'Autostrada A2, soprattutto per chi è diretto verso il nord della Calabria o la Basilicata.

Si raccomanda agli utenti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di seguire le indicazioni fornite dal personale presente lungo il percorso, verificando gli aggiornamenti sulla viabilità prima di mettersi in viaggio. (Immagine archivio)