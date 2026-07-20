Scioperi trasporti dal 20 al 28 luglio: treni, aerei, autobus e traghetti, il calendario completo dei disagi

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Settimana critica per i trasporti italiani: ecco tutte le mobilitazioni previste

Una nuova settimana di possibili disagi attende milioni di viaggiatori in tutta Italia. Tra il 20 e il 28 luglio sono infatti in programma numerosi scioperi dei trasporti, che interesseranno il trasporto pubblico locale, il settore ferroviario, gli aeroporti, il comparto marittimo e diverse aziende operanti nei servizi di mobilità.

Le mobilitazioni coinvolgeranno città e regioni in tutta la Penisola, con ripercussioni che potrebbero interessare pendolari, turisti e lavoratori. Di seguito il calendario completo degli scioperi dei trasporti, con date, orari e categorie coinvolte.

20 luglio: sciopero del trasporto pubblico locale

La settimana si apre con una serie di scioperi del trasporto pubblico locale nelle città di Genova, Prato, Firenze e Latina.

Nel dettaglio:

Genova: il personale di Amt sciopera per quattro ore , dalle 11:30 alle 15:30 . La mobilitazione è indetta da Ost Club Trasporti .

il personale di sciopera per , dalle . La mobilitazione è indetta da . Prato: il personale di Autolinee Toscane aderisce allo sciopero proclamato da Rsa Faisa-Cisal , con un'astensione di otto ore , dalle 14:30 alle 22:30 .

il personale di aderisce allo sciopero proclamato da , con un'astensione di , dalle . Latina: i dipendenti di Csc Mobilità si fermano per 24 ore , nell'ambito della mobilitazione indetta da Osr Faisa-Cisal .

i dipendenti di si fermano per , nell'ambito della mobilitazione indetta da . Firenze: il personale di Autolinee Toscane sciopera per quattro ore, dalle 19:00 alle 23:00, sempre su iniziativa di Rsa Faisa-Cisal.

21 luglio: sciopero nazionale EasyJet e disagi negli aeroporti

Martedì 21 luglio l'attenzione si sposta sul comparto aereo. Lo sciopero nazionale di EasyJet, proclamato da Usb Lavoro Privato, coinvolge il personale navigante della compagnia low cost per 24 ore.

Chi ha un volo in programma è invitato a verificare eventuali modifiche o cancellazioni direttamente con la compagnia aerea.

Restano comunque garantite le fasce orarie protette, previste dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli devono essere assicurati secondo la normativa vigente.

21 luglio: gli altri scioperi negli aeroporti italiani

Nella stessa giornata sono previste ulteriori mobilitazioni che interessano diversi aeroporti italiani:

Milano Malpensa: sciopero di 24 ore dei lavoratori delle società di logistica Alha e Mle-Bcube , proclamato da Ost Cub Trasporti/Usb Lavoro Privato .

sciopero di dei lavoratori delle società di logistica e , proclamato da . Lamezia Terme (Catanzaro): astensione dal lavoro per 24 ore del personale Sacal Gh , indetta da Osr Ugl-Ta .

astensione dal lavoro per del personale , indetta da . Napoli e Salerno: sciopero interregionale di quattro ore , dalle 10:00 alle 14:00 , del personale aeroportuale di Gh Napoli e Sky Service , proclamato da Osr Fast-Confsal .

sciopero interregionale di , dalle , del personale aeroportuale di e , proclamato da . Palermo: sciopero nazionale di 24 ore del personale di Uab Dat Lt della sede secondaria italiana, indetto da Ost Cub Trasporti .

sciopero nazionale di del personale di della sede secondaria italiana, indetto da . Olbia: sciopero di quattro ore , dalle 13:00 alle 17:00 , del personale Geasar , promosso da Osr Ugt-Ta .

sciopero di , dalle , del personale , promosso da . Alghero: nella stessa fascia oraria, dalle 13:00 alle 17:00, si fermano i lavoratori di Sogeaal, su iniziativa di Osp Ugl-Ta.

22 e 23 luglio: sciopero nel settore marittimo

Tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è previsto uno sciopero del comparto marittimo che coinvolge i dipendenti di Grandi Navi Veloci.

La mobilitazione, proclamata da Csle e Orsa Marittimi, inizierà alle 12:00 del 22 luglio e terminerà alle 11:59 del 23 luglio.

I passeggeri in partenza sono invitati a verificare eventuali variazioni dei collegamenti prima di raggiungere il porto.

23 e 24 luglio: sciopero nazionale delle ferrovie

Tra il 23 e il 24 luglio è in programma uno dei principali appuntamenti sindacali della settimana.

Cub Trasporti e Sgb hanno proclamato uno sciopero plurisettoriale nazionale che interessa il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia.

La mobilitazione partirà alle 21:00 del 23 luglio e si concluderà alle 21:00 del 24 luglio.

Per quanto riguarda il servizio ferroviario, lo sciopero non coinvolge il personale di Italo.

24 luglio: nuovi scioperi del trasporto pubblico locale

Sempre nella giornata di venerdì 24 luglio sono previste ulteriori mobilitazioni nel trasporto pubblico locale:

Salerno: il personale di Sita Sud sciopera dalle 9:00 alle 13:00 , su iniziativa di Osp Ugl Autoferro .

il personale di sciopera dalle , su iniziativa di . Marche: fermo di quattro ore , dalle 11:00 alle 15:00 , dei lavoratori delle aziende del trasporto pubblico locale, proclamato da Osr Usb Lavoro Privato .

fermo di , dalle , dei lavoratori delle aziende del trasporto pubblico locale, proclamato da . Bari: gli operatori di esercizio di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici scioperano dalle 19:45 alle 23:45, con mobilitazione indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal.

25 luglio: sciopero del trasporto pubblico in Sardegna

Sabato 25 luglio è prevista una mobilitazione del personale Arst nelle province di:

Cagliari

Sassari

Nuoro

Oristano

Lo sciopero è stato proclamato da Osr Ugl Autoferrotranvieri e potrebbe provocare modifiche ai servizi di trasporto pubblico regionale.

Gli altri scioperi previsti a fine luglio

Anche la settimana successiva si aprirà con nuove mobilitazioni:

Lunedì 27 luglio: sciopero del trasporto pubblico locale a Savona , dalle 10:15 alle 14:15 , proclamato dalla Rsu .

sciopero del a , dalle , proclamato dalla . Martedì 28 luglio: sciopero di 24 ore dei lavoratori di Toremar in Toscana, indetto da Usb Lavoro Privato.

Come prepararsi agli scioperi dei trasporti

Durante giornate interessate da scioperi di treni, aerei, autobus e traghetti, è consigliabile verificare con anticipo lo stato del proprio viaggio consultando i canali ufficiali delle aziende di trasporto e degli aeroporti. In molti casi sono previste fasce di garanzia o servizi minimi essenziali, ma possibili ritardi, cancellazioni e variazioni di orario possono comunque verificarsi, soprattutto nelle ore immediatamente precedenti e successive alle mobilitazioni.

Per chi deve spostarsi per lavoro o per vacanza, controllare gli aggiornamenti prima della partenza può consentire di limitare i disagi e organizzare eventuali soluzioni alternative.