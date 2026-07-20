Passaggio della Campagna al Rotary Club di Lamezia Terme: Francesca Suriano è la nuova Presidente

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Cambio al vertice del Rotary Club di Lamezia Terme che, nella suggestiva cornice del “Riva” a Falerna, ha celebrato il tradizionale momento del “Passaggio della Campana”, segnando l'avvicendamento alla guida del sodalizio che, per l’anno rotariano 2026/2027 sarà guidato dalla dott.ssa Francesca Suriano. La serata è stata l'occasione per tracciare un bilancio dell'anno rotariano trascorso e per delineare le nuove prospettive sotto la guida della neo presidente, alla presenza delle autorità rotariane e istituzionali, tra cui l’assistente del governatore dott. Giuseppe Caridi e il sindaco di Lamezia Terme Mario Murone.

Ad aprire la cerimonia il presidente uscente avv. Armando Chirumbolo, che ha tracciato le attività svolte durante il suo anno di presidenza, poi il simbolico passaggio del collare che ha sancito l'inizio del mandato di Francesca Suriano, che ha accettato l'incarico con profonda gratitudine, riconoscendo l'onore e la responsabilità del ruolo.

Nel suo discorso di insediamento, la neo presidente Suriano ha voluto ricordare con affetto Ciccio Socievole, Past Governor scomparso recentemente, citando le sue riflessioni sulla leadership rotariana: “Il leader rotariano è colui il quale avverte la bellezza e la gioia di fare qualcosa per gli altri ed insieme agli altri”. Ispirandosi a questo spirito, la presidente ha ribadito che il Rotary è composto da “persone di azione”, la cui efficacia nasce dall'ascolto e dalla collaborazione.

​​Francesca Suriano ha presentato tre pilastri fondamentali per il suo mandato, a partire dalla formazione del Club, con l’organizzazione di seminari ed eventi mirati alle tematiche mensili, con il supporto di facilitatori ed esperti; un secondo punto riguarda la comunità e l’inclusione, con il rafforzamento dei legami con scuole, istituzioni e associazioni locali. L'obiettivo è intercettare i bisogni reali, proseguire programmi storici (come RYLA e Interact) e dare nuovo impulso al Rotaract, oltre a promuovere giornate di prevenzione sanitaria. Infine, le tematiche legale all’ambiente e alla bellezza del territorio, con l’impegno diretto nella promozione della cultura del mare e nella lotta contro il randagismo, inteso come segno di civiltà e rispetto, citando il pensiero di Mahatma Gandhi sul trattamento degli animali.

​​La Presidente ha inoltre sottolineato l'importanza di una gestione trasparente, con rendicontazioni periodiche e risultati misurabili, e di un approccio innovativo al fundraising, che integri metodi tradizionali con donazioni digitali. “Lamezia Terme merita un Rotary che sia ponte, non torre - ha detto Suriano nel corso della cerimonia - motore, non cornice”, invitando tutti i soci a collaborare attivamente per trasformare le buone intenzioni in risultati concreti per la comunità.