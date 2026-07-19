Emergenza incendi nel Vibonese, oltre 30 interventi dei Vvf in 12 ore

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Rogo ancora attivo a Mileto, incendi anche a Jonadi, Briatico, Filadelfia e in numerosi altri comuni della provincia di Vibo Valentia

Le ultime ore sono state particolarmente intense per i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, impegnati senza sosta nel contrasto ai numerosi incendi di vegetazione e di macchia mediterranea che hanno interessato il territorio provinciale. Le alte temperature e le condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme hanno reso necessario un importante sforzo operativo per garantire la sicurezza della popolazione e contenere i roghi.

Oltre 30 interventi dei Vigili del Fuoco in appena 12 ore

Secondo quanto comunicato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, sono stati circa trenta gli interventi effettuati nelle ultime 12 ore per fronteggiare incendi di vegetazione e macchia mediterranea in diversi comuni della provincia.

Per far fronte all'elevato numero di richieste di soccorso, a partire dalle ore 14 il dispositivo operativo è stato potenziato con il richiamo di cinque unità libere dal servizio, chiamate a rafforzare un organico già fortemente impegnato nelle operazioni di spegnimento.

Mileto e Jonadi tra le situazioni più critiche

Gli incendi di maggiore entità si sono registrati nei comuni di Mileto, dove il rogo risulta ancora in atto, e di Jonadi, dove si è reso necessario l'intervento di un mezzo aereo per supportare le squadre impegnate a terra e contenere l'avanzata delle fiamme.

Si tratta degli episodi più complessi della giornata, che hanno richiesto un impiego straordinario di uomini e mezzi per limitare i danni e proteggere il territorio.

Interventi in numerosi comuni del Vibonese

Oltre a Mileto e Jonadi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche nei comuni di Filandari, Dasà, Filadelfia e Briatico, dove le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, provocando momenti di forte apprensione tra i residenti.

Ulteriori operazioni di spegnimento sono state effettuate anche nei territori di Francavilla Angitola, Gerocarne, Stefanaconi, Monterosso, Joppolo e Spilinga, a conferma di una giornata particolarmente impegnativa per il sistema di soccorso provinciale.

Massima attenzione sul territorio

L'elevato numero di incendi boschivi e di vegetazione registrati nelle ultime ore evidenzia quanto sia fondamentale mantenere alta l'attenzione durante il periodo estivo. L'attività coordinata dei Vigili del Fuoco e delle altre componenti della protezione civile continua senza sosta per monitorare il territorio, intervenire tempestivamente sulle emergenze e ridurre i rischi per la popolazione e per il patrimonio ambientale.