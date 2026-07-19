Incidente sulla SS106 a Sellia Marina, muore un giovane dopo lo schianto: tre persone coinvolte

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Tragico incidente lungo la Statale 106. Il conducente della Fiat Panda è deceduto in ospedale nonostante i soccorsi, feriti anche i due occupanti dell'altra vettura

Un grave incidente stradale sulla SS 106 si è verificato nella tarda serata di ieri nel territorio comunale di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. Il bilancio è drammatico: un giovane ha perso la vita dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

L'impatto ha coinvolto una Fiat Panda e una Fiat 500, rendendo necessario un complesso intervento di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario del SUEM 118, dei Carabinieri e dell'ANAS.

Violento impatto sulla SS 106: conducente della Panda estratto dalle lamiere

Secondo quanto riferito dai soccorritori, lo scontro tra i due veicoli è avvenuto lungo la Strada Statale 106, una delle principali arterie della Calabria, spesso teatro di gravi incidenti.

Ad avere la peggio è stato il giovane conducente della Fiat Panda, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo a causa della violenza dell'urto. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Sellia Marina, che ha utilizzato specifiche attrezzature per il soccorso tecnico urgente al fine di liberare il ragazzo dalle lamiere.

Una volta estratto dall'auto, il ferito è stato affidato ai sanitari del SUEM 118, che gli hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell'incidente prima di disporne il trasferimento in ospedale in condizioni gravissime.

Il giovane è morto in ospedale

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il successivo ricovero, il giovane conducente della Fiat Panda è deceduto in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate nell'incidente.

La notizia della sua morte ha aggravato il bilancio del sinistro, trasformando quello che inizialmente sembrava un grave incidente in una tragedia.

Feriti anche i due occupanti della Fiat 500

Nello scontro sono rimasti feriti anche i due occupanti della Fiat 500. Entrambi sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto e successivamente affidati alle cure dei medici. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni di salute.

Vigili del Fuoco, Carabinieri e ANAS sul luogo dell'incidente

Oltre alle operazioni di soccorso alle persone coinvolte, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'intera area interessata dall'incidente, così da eliminare eventuali ulteriori situazioni di rischio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertarne le cause.

Presente anche il personale ANAS, impegnato nelle operazioni di gestione della viabilità e nel ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Traffico temporaneamente interrotto sulla Statale 106

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell'ordine e la rimozione dei mezzi incidentati, la circolazione sulla SS 106 è stata temporaneamente sospesa.

Al termine delle attività di soccorso e della messa in sicurezza della sede stradale, il traffico è stato progressivamente ripristinato, consentendo il ritorno alla normale viabilità.