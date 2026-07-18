Cosenza Calcio, al via il ritiro estivo in Sila: Coppitelli porta i rossoblù a San Giovanni in Fiore

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Inizia la preparazione della stagione 2026/2027: ecco i convocati del Cosenza Calcio, il programma del ritiro e gli obiettivi dei rossoblù verso il campionato di Serie C Lega Pro

Il Cosenza Calcio ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione sportiva con la partenza della squadra per il ritiro precampionato di San Giovanni in Fiore, nel cuore della Sila. Dopo aver completato nei giorni scorsi le consuete visite mediche e i test atletici, i calciatori convocati hanno raggiunto la sede del ritiro dove inizieranno un intenso periodo di preparazione in vista del campionato di Serie C Lega Pro 2026/2027.

Per il club rossoblù il lavoro estivo rappresenta un momento fondamentale per costruire la nuova identità della squadra, migliorare la condizione fisica e assimilare i principi di gioco del nuovo allenatore.

Ritiro del Cosenza Calcio in Sila: allenamenti fino al 31 luglio

La squadra lavorerà presso la Cittadella dello Sport in località Saltante, una struttura immersa nel verde della Sila che ospiterà gli allenamenti fino al 31 luglio.

A dirigere la preparazione sarà mister Federico Coppitelli, affiancato dallo staff tecnico e con il costante supporto del Direttore Sportivo Fabio Lucioni, impegnato nel monitorare la crescita del gruppo durante questa fase decisiva della stagione.

Gli allenamenti saranno caratterizzati da sedute ad alta intensità, con particolare attenzione alla preparazione atletica, agli aspetti tattici e all'inserimento dei nuovi elementi della rosa.

La squadra alloggia all'Hotel Duchessa della Sila

Per tutta la durata del ritiro i calciatori soggiorneranno presso l'Hotel Duchessa della Sila, struttura scelta dal club per ospitare squadra e staff tecnico.

Diversa la situazione per Antonio Cotroneo e Antonio Barone, che stanno seguendo un programma personalizzato di recupero. I due atleti continueranno infatti il percorso riabilitativo presso il Villa Fabiano Palace Hotel di Rende, struttura che il Cosenza Calcio ha voluto ringraziare pubblicamente per l'accoglienza riservata durante il periodo di pre-ritiro.

Obiettivo Serie C: il debutto ufficiale il 16 agosto

La preparazione estiva servirà a gettare le basi della nuova stagione, con il primo appuntamento ufficiale già fissato in calendario.

L'esordio del Cosenza Calcio è infatti previsto per il 16 agosto, quando i rossoblù scenderanno in campo nella Coppa Italia Serie C, primo banco di prova prima dell'inizio del campionato.

La società punta a costruire una squadra competitiva e compatta, capace di affrontare nel migliore dei modi una stagione che si preannuncia impegnativa.

I convocati del Cosenza Calcio per il ritiro precampionato 2026/2027

Di seguito l'elenco completo dei convocati del Cosenza Calcio per il ritiro estivo:

Achour Safine

Ba Racine

Barbagallo Giuliano

Barone Antonio

Bonofiglio Lucio

Caporale Alessandro

Caruso Daniele

Ciotti Pietro

Contiero Edoardo

Contiliano Nicolò

Cotroneo Antonio

Dametto Paolo

De Sensi Giuseppe

Emmausso Michele

Giannini Enrico

Langella Christian

Mazzulla Adolfo

Palmieri Riccardo

Pompei Thomas

Pozzi Alessandro

Ragone Diego

Rizzo Pinna Andrea

Rocco Antonio

Zilli Massimo

Un mese decisivo per costruire il nuovo Cosenza

Il ritiro precampionato del Cosenza Calcio rappresenta il primo vero passo della stagione 2026/2027. Le settimane trascorse in Sila saranno determinanti per affinare la preparazione atletica, consolidare i meccanismi di squadra e permettere ai nuovi innesti di integrarsi rapidamente nel gruppo.

Con il debutto ufficiale ormai alle porte, lo staff tecnico lavorerà per arrivare nelle migliori condizioni possibili all'inizio della stagione, cercando di trasformare il ritiro in un'occasione di crescita sotto il profilo fisico, tattico e mentale.