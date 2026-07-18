Davide Zicchinella denuncia una foto realizzata con l’IA: «Avete superato ogni limite»

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Duro sfogo sui social dopo la diffusione di un’immagine offensiva: «Con la disabilità non si scherza»

Un messaggio netto, senza mezzi termini, per denunciare quella che considera una deriva preoccupante nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei social network. Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, Davide Zicchinella ha espresso tutta la sua indignazione dopo la circolazione di un'immagine, realizzata con strumenti di IA, che lo ritrae in modo offensivo e lesivo della dignità della persona.

Lo sfogo nasce in risposta a una fotografia manipolata, diffusa online, che secondo Zicchinella rappresenta un ulteriore passo oltre il limite del confronto civile.

La denuncia contro l'utilizzo offensivo dell'intelligenza artificiale

Nel suo intervento, Zicchinella sottolinea come l'uso dell'IA generativa non possa diventare uno strumento per deridere o umiliare le persone, soprattutto quando vengono coinvolti temi delicati come la disabilità.

Pur dichiarandosi una persona capace di accettare lo scherzo e persino l'autoironia, evidenzia come esistano confini che non dovrebbero essere oltrepassati. Il riferimento è all'utilizzo di una sedia a rotelle come elemento di scherno, una scelta che definisce inaccettabile sia sotto il profilo umano sia sotto quello etico.

Il messaggio richiama anche un principio spesso ricordato dalle associazioni impegnate nella tutela dei diritti delle persone con disabilità: nessuno può escludere che, nel corso della propria vita, possa trovarsi a convivere con una limitazione fisica. Proprio per questo il rispetto dovrebbe essere un valore condiviso e mai oggetto di derisione.

«Il rispetto delle regole non dipende dalle condizioni fisiche»

Nel suo post, Davide Zicchinella ribadisce inoltre un concetto preciso: anche nell'eventualità di una futura disabilità continuerebbe a pretendere il rispetto della legalità, delle regole e della dignità personale.

Secondo quanto scritto, la fotografia diffusa sui social si inserisce in un clima caratterizzato da commenti offensivi e attacchi personali che definisce "inqualificabili".

La replica ai commenti ricevuti

Nel suo intervento, Zicchinella rassicura chi lo segue sulle proprie condizioni di salute, affermando di essere nella piena delle proprie facoltà fisiche e mentali.

Con una nota ironica, aggiunge di aver accumulato "così tanti punti fedeltà" da poter conseguire una seconda laurea in Sociologia, contrapponendo questa immagine a quella di chi, a suo dire, si improvvisa esperto sui social senza reali competenze.

Infine conclude evidenziando di continuare a sentire forte il sostegno dei cittadini di Simeri Crichi, ringraziando implicitamente chi continua a manifestargli vicinanza.

Il dibattito sull'etica dell'intelligenza artificiale

L'episodio riporta al centro dell'attenzione il tema dell'uso responsabile dell'intelligenza artificiale. Le nuove tecnologie consentono oggi di creare immagini estremamente realistiche, ma il loro impiego può diventare problematico quando viene utilizzato per diffondere contenuti denigratori, alimentare campagne di odio o colpire la reputazione delle persone.

Negli ultimi anni sono aumentati i casi di immagini manipolate attraverso sistemi di IA che hanno generato polemiche, soprattutto quando coinvolgono figure pubbliche. Per questo motivo cresce il dibattito sulla necessità di un utilizzo etico di questi strumenti e sulla responsabilità di chi produce e condivide tali contenuti.

Il testo integrale pubblicato da Davide Zicchinella

AVETE SUPERATO OGNI LIMITE!!

Non trovo nulla di simpatico in questa foto realizzata con l'I.A. e diffusa sui social. Mi piace lo sfottò tanto da essere spesso autoironico, ma con la disabiltà non si scherza. Tutti potenzialmente potremmo diventarci! E comunque, se mai finissi su una sedia a rotelle, mica smetterei di pretendere il rispetto della legalità e delle regole. Questa foto, realizzata da qualche decelebrato, segue alcuni commenti sui social, verso la mia persona, davvero inqualificabili! Tranquilli sono nella pienezza delle mie facoltà fisiche e mentali ed ho accumulato così tanti punti fedeltà che a breve prenderò una seconda laurea in Sociologia. Voi appendetevi al muro quella dei Tuttologi del Web. A differenza vostra ho sempre più forte il sostegno dei cittadini di Simeri Crichi.