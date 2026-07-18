Incidente sulla SS106 Var/A a Catanzaro, auto si ribalta in galleria: conducente trasportato in ospedale. Video

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Intervento dei Vigili del Fuoco sulla carreggiata in direzione Taranto dopo il ribaltamento di una Lancia Y. Traffico rallentato durante le operazioni di soccorso

Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la SS106 Var/A nel territorio di Catanzaro, causando rallentamenti alla circolazione e rendendo necessario un importante intervento dei soccorsi. L'episodio è avvenuto all'interno dell'ultima galleria della carreggiata in direzione Taranto, dove una vettura si è ribaltata dopo aver perso il controllo.

Incidente sulla SS106 Var/A: auto contro i new jersey e ribaltamento

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, una Lancia Y ha improvvisamente perso aderenza mentre percorreva la SS106 Var/A. Dopo aver urtato i new jersey che delimitano la carreggiata, l'automobile si è ribaltata, terminando la propria corsa sulla sede stradale.

L'impatto ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorritori per garantire la sicurezza dell'area e consentire le operazioni di assistenza al conducente.

I soccorsi dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario

Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, proveniente dal distaccamento di Sellia Marina.

Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell'intero tratto interessato, eliminando ogni possibile situazione di pericolo e collaborando con gli altri enti impegnati nelle operazioni di soccorso.

A bordo dell'autovettura si trovava il solo conducente, che è stato immediatamente preso in carico dal personale del SUEM 118. Dopo le prime cure ricevute sul posto, l'uomo è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e le necessarie cure mediche. Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Traffico rallentato lungo la SS106 durante le operazioni

L'incidente ha provocato disagi alla viabilità lungo il tratto della SS106 Var/A interessato dal sinistro. Per consentire le attività di soccorso, la rimozione del mezzo e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata, la circolazione ha subito rallentamenti e temporanee difficoltà.

Gli automobilisti in transito hanno dovuto procedere con particolare prudenza fino al completamento delle operazioni.

Presenti Polizia Stradale, Carabinieri e Anas

Oltre ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario del 118, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, i Carabinieri di Sellia Marina e il personale Anas, che hanno gestito la viabilità, effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e lavorato al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della strada.

Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo della vettura all'interno della galleria.











