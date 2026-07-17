"Bella in Vista" a Catanzaro, cambia la viabilità: tutte le modifiche al traffico e ai divieti del 17 luglio

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Ordinanza della Polizia Locale per l'evento di Estarte 2026: ecco cosa cambia per automobilisti e residenti

In occasione dell'evento "Bella in Vista", inserito nel calendario della rassegna estiva Estarte 2026, il Comando di Polizia Locale di Catanzaro ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità cittadina per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

L'appuntamento è in programma venerdì 17 luglio in Via Francesco De Seta, una delle location scelte per gli eventi dell'estate catanzarese. Per consentire l'allestimento e il regolare svolgimento della manifestazione, saranno in vigore limitazioni alla circolazione e alla sosta che interesseranno sia i visitatori sia i residenti della zona.

Bella in Vista, i divieti previsti dall'ordinanza della Polizia Locale

L'ordinanza stabilisce diverse misure che entreranno in vigore nel corso della giornata.

In particolare:

dalle ore 13:00 alle ore 24:00 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di Via Francesco De Seta ;

sarà istituito il su entrambi i lati di ; dalle ore 16:30 alle ore 24:00 entrerà in vigore il divieto di transito lungo Via Francesco De Seta ;

entrerà in vigore il lungo ; dalle ore 16:30 alle ore 24:00 sarà inoltre istituito il divieto di transito in Via Nuova, con l'eccezione dei soli residenti.

Accesso garantito ai residenti con senso unico alternato

Per limitare i disagi agli abitanti della zona, l'ordinanza prevede una disciplina specifica della circolazione.

I residenti di Via Nuova e di Via Francesco De Seta potranno infatti continuare a raggiungere le proprie abitazioni attraverso un senso unico alternato, procedendo esclusivamente a velocità di passo d'uomo, con un limite massimo di 10 km/h.

L'accesso e l'uscita dall'area interessata avverranno da Viale dei Normanni, soluzione adottata in considerazione della chiusura al traffico di Via Francesco De Seta.

Estarte 2026 anima l'estate di Catanzaro

L'evento Bella in Vista rientra nel ricco programma di Estarte 2026, il cartellone di iniziative che durante l'estate propone spettacoli, musica, intrattenimento e appuntamenti culturali in diversi quartieri della città.

Le modifiche alla circolazione rappresentano una misura organizzativa necessaria per garantire la sicurezza del pubblico, degli operatori e degli artisti coinvolti nella manifestazione.

Invito agli automobilisti

La Polizia Locale invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata nell'area interessata e a programmare eventuali percorsi alternativi durante gli orari di validità dell'ordinanza, così da evitare disagi e consentire il regolare svolgimento dell'evento.