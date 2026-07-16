Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Visita guidata e cena a Catanzaro: un viaggio tra il centro storico e i sapori del mare

Scopri Catanzaro con un’esperienza tra cultura, storia e gastronomia

Passeggiare tra i vicoli della Città di Catanzaro, lasciarsi conquistare dai racconti che hanno segnato secoli di storia e concludere la serata con una raffinata cena di pesce. È questa la proposta organizzata dall’associazione Catanzaro è la mia città, pensata per cittadini, turisti e appassionati del territorio che desiderano vivere un’esperienza autentica nel cuore del capoluogo calabrese.

L’iniziativa unisce una visita guidata del centro storico di Catanzaro a un percorso enogastronomico presso il Ristorante Il Leonardo, all’interno dell’Hotel Guglielmo, offrendo un’occasione per conoscere la città attraverso i suoi monumenti, le sue tradizioni e i suoi sapori.

Quando si svolge la visita guidata

L’evento è in programma:

Ogni lunedì e mercoledì

Per altre giornate è possibile verificare la disponibilità contattando l’organizzazione.

Ritrovo

Ore 18:30

Piazza Matteotti, presso la storica Fontana del Cavatore, simbolo della città.

L’itinerario nel centro storico di Catanzaro

La passeggiata guidata, della durata di circa un’ora e mezza, accompagna i partecipanti alla scoperta dei luoghi più rappresentativi della Catanzaro storica, raccontando curiosità, episodi e tradizioni che hanno contribuito a rendere la città conosciuta come la “Magnifica et Fidelissima”, titolo conferito dall’imperatore Carlo V.

Durante il percorso sarà possibile visitare e conoscere:

Terrazza del Castello

Chiesa di San Giovanni

Chiesa dell’Immacolata

Chiesa di Sant’Omobono

Quartieri medievali

Teatro Politeama

Villa Margherita

Palazzo De’ Nobili

altri scorci e monumenti simbolo del centro storico.

La visita rappresenta un’occasione ideale per riscoprire il patrimonio artistico e culturale della città attraverso il racconto di guide appassionate che accompagneranno il gruppo lungo uno degli itinerari più affascinanti del capoluogo.

Cena di pesce al Ristorante Il Leonardo

Al termine della visita, i partecipanti raggiungeranno il Ristorante Il Leonardo, presso l’Hotel Guglielmo, dove sarà servito un menù dedicato ai sapori del mare.

Il menù comprende

Antipasti

Insalatina estiva di seppia

Tentacolo di polpo scottato con mousse di patata della Sila al limone

Primo piatto

Calamarata al ragù di mare

Secondo piatto

Turbante di spigola alla mediterranea con verdure di stagione

Dessert

Sorbetto al limone oppure frutta fresca

Bevande incluse

Acqua

Vino

Bevande

Prezzo dell’esperienza

Il costo complessivo dell’iniziativa è di 40 euro a persona, così suddivisi:

5 euro per la visita guidata

per la 35 euro per la cena completa

L’evento sarà confermato al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti.

Un modo diverso per vivere Catanzaro

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il centro storico di Catanzaro, promuovendo il turismo culturale e le eccellenze gastronomiche locali. Si tratta di un’esperienza pensata sia per chi visita la città per la prima volta sia per i catanzaresi che desiderano riscoprire luoghi, storie e tradizioni spesso osservati con occhi diversi.

Tra panorami suggestivi, monumenti storici e una cucina ispirata ai prodotti del mare, la serata offre un perfetto equilibrio tra cultura, convivialità e identità territoriale.

Come prenotare

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:

Francesco Luci

Cell 329 0141014 [email protected]