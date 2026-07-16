Visita guidata e cena a Catanzaro: un viaggio tra il centro storico e i sapori del mare
Visita guidata e cena a Catanzaro: un viaggio tra il centro storico e i sapori del mare
Scopri Catanzaro con un’esperienza tra cultura, storia e gastronomia
Passeggiare tra i vicoli della Città di Catanzaro, lasciarsi conquistare dai racconti che hanno segnato secoli di storia e concludere la serata con una raffinata cena di pesce. È questa la proposta organizzata dall’associazione Catanzaro è la mia città, pensata per cittadini, turisti e appassionati del territorio che desiderano vivere un’esperienza autentica nel cuore del capoluogo calabrese.
L’iniziativa unisce una visita guidata del centro storico di Catanzaro a un percorso enogastronomico presso il Ristorante Il Leonardo, all’interno dell’Hotel Guglielmo, offrendo un’occasione per conoscere la città attraverso i suoi monumenti, le sue tradizioni e i suoi sapori.
Quando si svolge la visita guidata
L’evento è in programma:
- Ogni lunedì e mercoledì
- Per altre giornate è possibile verificare la disponibilità contattando l’organizzazione.
Ritrovo
- Ore 18:30
- Piazza Matteotti, presso la storica Fontana del Cavatore, simbolo della città.
L’itinerario nel centro storico di Catanzaro
La passeggiata guidata, della durata di circa un’ora e mezza, accompagna i partecipanti alla scoperta dei luoghi più rappresentativi della Catanzaro storica, raccontando curiosità, episodi e tradizioni che hanno contribuito a rendere la città conosciuta come la “Magnifica et Fidelissima”, titolo conferito dall’imperatore Carlo V.
Durante il percorso sarà possibile visitare e conoscere:
- Terrazza del Castello
- Chiesa di San Giovanni
- Chiesa dell’Immacolata
- Chiesa di Sant’Omobono
- Quartieri medievali
- Teatro Politeama
- Villa Margherita
- Palazzo De’ Nobili
- altri scorci e monumenti simbolo del centro storico.
La visita rappresenta un’occasione ideale per riscoprire il patrimonio artistico e culturale della città attraverso il racconto di guide appassionate che accompagneranno il gruppo lungo uno degli itinerari più affascinanti del capoluogo.
Cena di pesce al Ristorante Il Leonardo
Al termine della visita, i partecipanti raggiungeranno il Ristorante Il Leonardo, presso l’Hotel Guglielmo, dove sarà servito un menù dedicato ai sapori del mare.
Il menù comprende
Antipasti
- Insalatina estiva di seppia
- Tentacolo di polpo scottato con mousse di patata della Sila al limone
Primo piatto
- Calamarata al ragù di mare
Secondo piatto
- Turbante di spigola alla mediterranea con verdure di stagione
Dessert
- Sorbetto al limone oppure frutta fresca
Bevande incluse
- Acqua
- Vino
- Bevande
Prezzo dell’esperienza
Il costo complessivo dell’iniziativa è di 40 euro a persona, così suddivisi:
- 5 euro per la visita guidata
- 35 euro per la cena completa
L’evento sarà confermato al raggiungimento di un minimo di 10 partecipanti.
Un modo diverso per vivere Catanzaro
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il centro storico di Catanzaro, promuovendo il turismo culturale e le eccellenze gastronomiche locali. Si tratta di un’esperienza pensata sia per chi visita la città per la prima volta sia per i catanzaresi che desiderano riscoprire luoghi, storie e tradizioni spesso osservati con occhi diversi.
Tra panorami suggestivi, monumenti storici e una cucina ispirata ai prodotti del mare, la serata offre un perfetto equilibrio tra cultura, convivialità e identità territoriale.
Come prenotare
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:
Francesco Luci
Cell 329 0141014 [email protected]
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