Operazione Epicentro 2-Matrix, maxi blitz antimafia a Reggio Calabria: tutti i nomi degli arrestati e delle aziende sequestrate

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Maxi operazione contro la 'ndrangheta: 79 misure cautelari, sequestri patrimoniali e tre distinti filoni d'indagine

Un imponente blitz antimafia coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria (DDA) ha portato all'esecuzione di tre ordinanze cautelari nell'ambito delle operazioni Epicentro 2 e Matrix, colpendo presunti appartenenti e fiancheggiatori della 'ndrangheta.

L'operazione, condotta congiuntamente da Carabinieri e Polizia di Stato, rappresenta uno dei più significativi interventi investigativi degli ultimi mesi in Calabria. Complessivamente sono state eseguite 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere e 6 agli arresti domiciliari, oltre a numerosi sequestri preventivi di aziende e patrimoni ritenuti riconducibili agli indagati.

Di seguito l'elenco completo delle persone raggiunte dai provvedimenti cautelari, suddivise per ciascun filone investigativo.

Operazione Epicentro 2: tutti i nomi degli arrestati

Custodia cautelare in carcere

Andrea Morelli

Fabio Morelli, detto "Ciccio"

Santo Morelli, detto "Santino" o "Rocco"

o Armando Damiano Morello, detto "Armandino"

Domenico Strangio

Antonino Vigliarolo, detto "Nino il Barbiere"

Giorgio Benestare, detto "Franco"

Antonio Polimeni, detto "Troiu"

Fortunato Caracciolo

Demetrio D'Agostino, detto "Stirato"

Giuseppe D'Agostino, detto "Stirato"

Ernesto D'Agostino, detto "Stirato"

Fabio Merenda

Giuseppe De Stefano, detto "Peppone"

Stefano Polimeni

Francesco Sapone

Giacomo Scarpella

Mariano Tegano

Guglielmo Telli

Rocco Buda

Giuseppe Agostino

Antonio Amaddeo

Davide Barbaro

Mario Bevilacqua

Fabio Cilione

Sebastiano Galimi

Francesco Gatto

Salvatore Primo Gioè

Kaled Lahami

Lorenzo Monteleone

Domenico Morabito

Giovanni Morabito, detto "Ivan"

Carmelo Valenzise, detto "u zocculu"

Michele Morabito

Riccardo Morabito

Carmelo Consolato Murina

Stefano Passalacqua

Salvatore Muscarà

Marco Antonio Mandalari

Samuele Panella

Santo Pellegrino

Gaetano Morabito

Arresti domiciliari

Roberto Morelli

Annunziato Luigi Loddo

Massimo Bevilacqua

Patrizio Berlingeri

Youssef Aboulkhair

Fortunato Rugolino

Operazione Matrix: i nomi delle persone raggiunte dalla misura cautelare

Custodia cautelare in carcere

Gaetano Chirico

Aldo Erbi

Nicola Gattuso

Fortunato Marino

Giuseppe Marino

Pietro Megale

Vincenzo Messina

Demetrio Pitarelli

Giuseppe Daniele Saraceno, detto "Pino"

Domenico Sarica

Domenico Stillittano

Nicola Antonio Zumbo, detto "Nico"

Terza branca dell'inchiesta: gli arrestati

Custodia cautelare in carcere

Antonio Ambrogio, detto "Totò"

Massimiliano Amodeo, detto "Massimo"

Filippo Aricò, detto "Pippo"

Vincenzo Dascola

Gaetano Facciolo

Carmelo Massimo Logiudice

Demetrio Logiudice, detto "Mimmu" , "Micu" o "u boi"

, o Giuseppe Logiudice

Maurizio Melissari

Bruno Nicolazzo

Diego Postorino

Gioacchino Domenico Riedo, detto "Jack"

Francesco Salvatore Romeo

Giovanni Trunfio

Operazione Epicentro 2-Matrix: le aziende sottoposte a sequestro preventivo

Nell'ambito dell'inchiesta la magistratura ha disposto anche il sequestro preventivo di diverse attività economiche ritenute, secondo l'ipotesi accusatoria, riconducibili agli indagati.

Le società e le associazioni interessate dal provvedimento sono:

Saraceno Impianti e Costruzioni S.a.s. di Saraceno Carmelo & C. , con sede a Palmi;

, con sede a Palmi; Levante Costruzioni S.r.l. , con sede a Corigliano-Rossano;

, con sede a Corigliano-Rossano; GC Consulting di Gaetano Chirico ;

; A.S.D. Aster 014 ;

; A.S.D. Aster Future ;

; A.S.D. Italica XXI.

L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia

L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, punta a ricostruire presunti assetti, rapporti e attività riconducibili a diverse articolazioni della 'ndrangheta operanti nel territorio reggino. Oltre alle misure personali, il provvedimento ha previsto il sequestro di beni e società ritenuti strategici per gli interessi economici delle organizzazioni criminali oggetto dell'inchiesta.

Le contestazioni formulate dalla Procura saranno ora sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione italiana e del Decreto Legislativo n. 188/2021, emanato in attuazione della Direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza, tutte le persone destinatarie di misure cautelari o comunque sottoposte a indagini devono essere considerate innocenti fino a quando la loro eventuale responsabilità penale non sia stata accertata con sentenza definitiva di condanna.