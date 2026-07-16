Operazione Epicentro 2-Matrix, maxi blitz antimafia a Reggio Calabria: tutti i nomi degli arrestati e delle aziende sequestrate
Maxi operazione contro la 'ndrangheta: 79 misure cautelari, sequestri patrimoniali e tre distinti filoni d'indagine
Un imponente blitz antimafia coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria (DDA) ha portato all'esecuzione di tre ordinanze cautelari nell'ambito delle operazioni Epicentro 2 e Matrix, colpendo presunti appartenenti e fiancheggiatori della 'ndrangheta.
L'operazione, condotta congiuntamente da Carabinieri e Polizia di Stato, rappresenta uno dei più significativi interventi investigativi degli ultimi mesi in Calabria. Complessivamente sono state eseguite 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere e 6 agli arresti domiciliari, oltre a numerosi sequestri preventivi di aziende e patrimoni ritenuti riconducibili agli indagati.
Di seguito l'elenco completo delle persone raggiunte dai provvedimenti cautelari, suddivise per ciascun filone investigativo.
Operazione Epicentro 2: tutti i nomi degli arrestati
Custodia cautelare in carcere
- Andrea Morelli
- Fabio Morelli, detto "Ciccio"
- Santo Morelli, detto "Santino" o "Rocco"
- Armando Damiano Morello, detto "Armandino"
- Domenico Strangio
- Antonino Vigliarolo, detto "Nino il Barbiere"
- Giorgio Benestare, detto "Franco"
- Antonio Polimeni, detto "Troiu"
- Fortunato Caracciolo
- Demetrio D'Agostino, detto "Stirato"
- Giuseppe D'Agostino, detto "Stirato"
- Ernesto D'Agostino, detto "Stirato"
- Fabio Merenda
- Giuseppe De Stefano, detto "Peppone"
- Stefano Polimeni
- Francesco Sapone
- Giacomo Scarpella
- Mariano Tegano
- Guglielmo Telli
- Rocco Buda
- Giuseppe Agostino
- Antonio Amaddeo
- Davide Barbaro
- Mario Bevilacqua
- Fabio Cilione
- Sebastiano Galimi
- Francesco Gatto
- Salvatore Primo Gioè
- Kaled Lahami
- Lorenzo Monteleone
- Domenico Morabito
- Giovanni Morabito, detto "Ivan"
- Carmelo Valenzise, detto "u zocculu"
- Michele Morabito
- Riccardo Morabito
- Carmelo Consolato Murina
- Stefano Passalacqua
- Salvatore Muscarà
- Marco Antonio Mandalari
- Samuele Panella
- Santo Pellegrino
- Gaetano Morabito
Arresti domiciliari
- Roberto Morelli
- Annunziato Luigi Loddo
- Massimo Bevilacqua
- Patrizio Berlingeri
- Youssef Aboulkhair
- Fortunato Rugolino
Operazione Matrix: i nomi delle persone raggiunte dalla misura cautelare
Custodia cautelare in carcere
- Gaetano Chirico
- Aldo Erbi
- Nicola Gattuso
- Fortunato Marino
- Giuseppe Marino
- Pietro Megale
- Vincenzo Messina
- Demetrio Pitarelli
- Giuseppe Daniele Saraceno, detto "Pino"
- Domenico Sarica
- Domenico Stillittano
- Nicola Antonio Zumbo, detto "Nico"
Terza branca dell'inchiesta: gli arrestati
Custodia cautelare in carcere
- Antonio Ambrogio, detto "Totò"
- Massimiliano Amodeo, detto "Massimo"
- Filippo Aricò, detto "Pippo"
- Vincenzo Dascola
- Gaetano Facciolo
- Carmelo Massimo Logiudice
- Demetrio Logiudice, detto "Mimmu", "Micu" o "u boi"
- Giuseppe Logiudice
- Maurizio Melissari
- Bruno Nicolazzo
- Diego Postorino
- Gioacchino Domenico Riedo, detto "Jack"
- Francesco Salvatore Romeo
- Giovanni Trunfio
Operazione Epicentro 2-Matrix: le aziende sottoposte a sequestro preventivo
Nell'ambito dell'inchiesta la magistratura ha disposto anche il sequestro preventivo di diverse attività economiche ritenute, secondo l'ipotesi accusatoria, riconducibili agli indagati.
Le società e le associazioni interessate dal provvedimento sono:
- Saraceno Impianti e Costruzioni S.a.s. di Saraceno Carmelo & C., con sede a Palmi;
- Levante Costruzioni S.r.l., con sede a Corigliano-Rossano;
- GC Consulting di Gaetano Chirico;
- A.S.D. Aster 014;
- A.S.D. Aster Future;
- A.S.D. Italica XXI.
L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia
L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, punta a ricostruire presunti assetti, rapporti e attività riconducibili a diverse articolazioni della 'ndrangheta operanti nel territorio reggino. Oltre alle misure personali, il provvedimento ha previsto il sequestro di beni e società ritenuti strategici per gli interessi economici delle organizzazioni criminali oggetto dell'inchiesta.
Le contestazioni formulate dalla Procura saranno ora sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento.
Presunzione di innocenza
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione italiana e del Decreto Legislativo n. 188/2021, emanato in attuazione della Direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza, tutte le persone destinatarie di misure cautelari o comunque sottoposte a indagini devono essere considerate innocenti fino a quando la loro eventuale responsabilità penale non sia stata accertata con sentenza definitiva di condanna.
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