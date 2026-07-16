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Trasporto pubblico a Catanzaro, modifiche ai percorsi AMC per la Festa di San Vitaliano del 16 luglio

Nicola Cundò
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Trasporto pubblico a Catanzaro, modifiche ai percorsi AMC per la Festa di San Vitaliano del 16 luglio
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Corso Mazzini chiuso al traffico dalle 17: ecco le linee interessate e i percorsi alternativi

In occasione dei festeggiamenti di San Vitaliano 2026, AMC Spa ha comunicato alcune variazioni ai percorsi degli autobus per consentire lo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni nel centro storico di Catanzaro.

Le modifiche saranno in vigore mercoledì 16 luglio, a causa della chiusura al traffico di Corso Mazzini, prevista dalle ore 17:00 fino al termine del servizio.

Gli utenti sono invitati a verificare in anticipo i percorsi temporanei delle linee interessate, così da organizzare gli spostamenti ed evitare possibili disagi.

Le linee AMC interessate il 16 luglio

Nella giornata del 16 luglio, con servizio festivo, le variazioni riguarderanno le seguenti linee:

I percorsi saranno modificati temporaneamente per garantire la continuità del servizio durante le celebrazioni dedicate al patrono di Catanzaro, San Vitaliano.

Percorso alternativo della linea CN

La linea CN seguirà il seguente itinerario:

Piazza Roma, Via Italia, Via Acri, Via Kennedy, Via Schipani, Cimitero, Via Greco, Viale Pio X, Ospedale Ciaccio, Bambin Gesù, Viale Pio X, Via Buccarelli, Piazza Matteotti, Carlo V, Via De Seta e ritorno a Piazza Roma.

Percorso alternativo della linea 266A

La linea 266A effettuerà il seguente percorso:

Funicolare Sala, Via Nuova, Piazza Roma, Via Italia, Via Acri, Via Kennedy, Via Schipani, Viale Pio X, Pontegrande, Piterà, Sant’Elia e Pentone.

Percorso alternativo della linea 800TR

La linea 800TR seguirà questo itinerario:

Piazza Roma, Via Italia, Via Acri e Terminal Magna Grecia.

Perché cambiano i percorsi degli autobus

Le modifiche alla viabilità sono legate agli eventi previsti per la Festa di San Vitaliano, appuntamento particolarmente sentito dalla comunità catanzarese.

La temporanea interdizione di Corso Mazzini rende necessario deviare alcune linee del trasporto pubblico locale di Catanzaro, mantenendo comunque i collegamenti con le principali zone della città.

Informazioni utili per i passeggeri

Chi utilizza gli autobus AMC Catanzaro è invitato a consultare i percorsi aggiornati prima di mettersi in viaggio e a considerare eventuali variazioni nei tempi di percorrenza.

Le modifiche saranno valide mercoledì 16 luglio, dalle ore 17:00 fino al termine del servizio.


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Argomenti:
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Scritto da Nicola Cundò

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