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Escursionista trovata morta nelle Valli di Lanzo, tragedia a Groscavallo dopo una notte di ricerche

La donna non ha fatto rientro dalla sua escursione: decisivo il segnale del cellulare individuato con un drone. Il corpo è stato recuperato all'alba dai soccorritori.

Tragedia in montagna nel Torinese

Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di un'escursionista dispersa sulle montagne del Torinese. La donna è stata trovata senza vita nella mattinata di oggi a Groscavallo, nelle Valli di Lanzo, dopo un'imponente operazione di soccorso durata tutta la notte.

Secondo le prime ricostruzioni, l'escursionista sarebbe precipitata da un salto di roccia durante il percorso, perdendo la vita nell'impatto. Al momento le autorità non hanno diffuso le sue generalità.

L'allarme lanciato dopo il mancato rientro

L'allarme è scattato intorno alle 21 di ieri sera, quando la struttura ricettiva presso cui la donna soggiornava ha segnalato il suo mancato rientro dall'escursione.

La donna era partita in mattinata dopo aver comunicato la destinazione scelta e, nel corso della giornata, aveva anche scambiato alcuni messaggi con una conoscente. Successivamente, però, ogni contatto si è interrotto, facendo temere il peggio.

Le prime battute delle ricerche non hanno dato risultati, spingendo i soccorritori ad ampliare il raggio delle operazioni con il supporto di tecnologie avanzate.

Decisivo il drone con tecnologia IMSI Catcher

Un ruolo fondamentale nelle operazioni è stato svolto dai Vigili del Fuoco, che hanno impiegato un drone dotato di tecnologia IMSI Catcher, uno strumento in grado di individuare il segnale di un telefono cellulare anche in aree particolarmente difficili da raggiungere.

Grazie a questa tecnologia è stato possibile restringere l'area delle ricerche e ottenere coordinate molto più precise del punto in cui si trovava la donna.

Imponente il dispiegamento dei soccorsi

Alle operazioni hanno preso parte numerose squadre specializzate, tra cui:

Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ;

; Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ;

; Squadre SAF dei Vigili del Fuoco ;

; unità cinofile del comando dei Vigili del Fuoco di Aosta.

Durante la notte i tentativi di raggiungere il punto individuato si sono rivelati estremamente difficili a causa dell'oscurità e del terreno particolarmente impervio, impedendo ai soccorritori di intervenire in sicurezza.

Il ritrovamento all'alba e il recupero in elicottero

Con le prime luci del giorno, le squadre hanno ripreso l'intervento utilizzando tecniche alpinistiche per raggiungere la zona segnalata.

Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno individuato il corpo dell'escursionista ai piedi di un salto di rocce, circostanza che fa ritenere come la donna sia morta in seguito a una caduta.

La salma è stata successivamente recuperata con l'elicottero dei Vigili del Fuoco e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

Proseguono gli accertamenti sulla dinamica

Le indagini proseguono per chiarire l'esatta sequenza degli eventi e verificare cosa abbia provocato la caduta. Le montagne delle Valli di Lanzo sono molto frequentate dagli appassionati di trekking, ma alcuni itinerari presentano tratti esposti e passaggi tecnici che richiedono esperienza, adeguata preparazione e particolare prudenza, soprattutto quando si affrontano escursioni in solitaria.