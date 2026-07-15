MTB: MONDIALE MARATHON A PRIMIERO. SPETTACOLO IRIDATO TRA SALISCENDI

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il 12 e 13 settembre la MTB internazionale pedala a Primiero (TN)

Nel weekend il Mondiale Marathon Elite, Master e la Mythos Primiero Dolomiti

Il campione del mondo Massimo Debertolis racconta il tratto Bedolè - Civertaghe

Manuel Corso, direttore APT San Martino Castrozza: “Un orgoglio e un punto di partenza”

A meno di due mesi dal Campionato Mondiale MTB Marathon Master di Primiero San Martino di Castrozza (TN), Massimo Debertolis continua il racconto del percorso da lui disegnato, sul quale amatori da tutto il mondo si giocheranno il titolo iridato domenica 13 settembre, preceduti sabato 12 dai fuoriclasse Elite. Proprio in questi giorni ricorrono i 22 anni da quel leggendario 11 luglio 2004, data in cui Debertolis si laureò campione del mondo Marathon a Bad Goisern (AUT), ancora oggi l’unico azzurro a riuscirci. Fu una vittoria rimasta scolpita nella memoria degli appassionati, con il biker primierotto che condivise il successo con Gunn-Rita Dahle Flesjå, al primo dei sei titoli Marathon ottenuti in una carriera che ha consacrato la fuoriclasse norvegese come la più grande di tutti i tempi.

Il duo “mondiale” tornerà nel weekend primierotto, con Gunn-Rita Dahle che in veste di madrina affiancherà Debertolis per rievocare quella speciale giornata. Nel mentre Debertolis continua a svelare i retroscena di un tracciato che ha disegnato nei minimi particolari, raccontando i saliscendi che collegano Monte Bedolè a Civertaghe, un tratto che a pochi chilometri dal traguardo si preannuncia decisivo: “Intorno al chilometro 58 prende il via la salita più lunga e impegnativa dell’intero percorso – racconta Debertolis – per il tracciato Master si parla di 5 km, mentre per gli Elite, che allungano leggermente iniziando la salita da Fiera di Primiero, di 8 km. Tra betulle, larici e abeti, i concorrenti raggiungono i 1.650 metri di quota del Monte Bedolé, cima che domina la vallata e regala spettacolari scorci sulle Pale di San Martino e sulla catena del Lagorai. Una volta terminata la salita inizia subito una discesa molto tecnica chiamata ‘Cossalpi’, che ritengo essere il tratto più tecnico dell’intera gara, a maggior ragione in caso di pioggia o di terreno bagnato. I partecipanti giungono così alle porte di località Dismoni, tra prati e masi, dove un breve tratto pianeggiante precede un'altra discesa, anch'essa impegnativa e caratterizzata da una serie di tornanti. Dopo circa 800 metri lungo la strada statale di Passo Rolle, in località Valmesta, i biker imboccano un'ulteriore discesa, veloce e divertente, con altri tornanti e delle passerelle artificiali che conducono verso Civertaghe, dove si avvia l’ultima parte di tracciato”.

Le porte dello spettacolare appuntamento su ruote artigliate si aprono venerdì 11 settembre con la cerimonia inaugurale, mentre sabato 12 sono attesi in gara gli atleti Elite nel Campionato del Mondo Marathon UCI. Domenica 13 occhi puntati dunque sul Campionato del Mondo Marathon Master affiancato dalla 6.a edizione della Mythos Primiero Dolomiti che propone le collaudate distanze Marathon e Classic.

In queste settimane il lavoro di Pedali di Marca è entrato nel vivo, con l’entusiasmo di mettere in scena un appuntamento indimenticabile al fianco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, della Comunità di Primiero e dell'APT San Martino, con il direttore Manuel Corso che ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Ospitare il Mondiale rappresenta il coronamento di un percorso che è iniziato cinque anni fa con la Mythos Primiero Dolomiti e di cui siamo molto orgogliosi. Non è però da considerarsi un punto di arrivo. La mountain bike è una disciplina che permette di attirare sempre più appassionati, i quali possono trovare nel territorio un luogo ideale per le loro esigenze, potendo usufruire di location costruite su misura per le ruote artigliate. Arrivare a questo appuntamento è speciale, ma allo stesso tempo ci spinge nel continuare a lavorare per confermarci sempre più un punto di riferimento della disciplina”.

Le iscrizioni al Mondiale Master e alla Mythos Primiero Dolomiti sono disponibili online sul sito dell’evento a tariffe agevolate da non perdere. L’occasione di vivere da protagonisti un nuovo capitolo della MTB internazionale è unica, in un weekend cucito su misura per i veri appassionati delle ruote artigliate.

Info: www.mythosprimiero.com