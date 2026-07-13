Miss Italia Calabria incorona Miss La cascina degli agrumi 2026

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È stata la splendida cornice de “La cascina tra gli agrumi”, a Cassano allo Ionio, ad accogliere la terza tappa di Miss Italia Calabria 2026, appuntamento inserito nell’ambito dell’87ª edizione del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Una serata di spettacolo, emozioni e valorizzazione del territorio, che ha visto protagoniste le concorrenti calabresi in una location d’eccezione, tra eleganza, musica e momenti di grande partecipazione.

A conquistare la fascia di Miss La cascina tra gli agrumi è stata Sofia Vescio di Lamezia Terme, che con questo risultato accede alle finali regionali di Miss Italia Calabria. Seconda classificata, con la fascia di Miss Givova, è Maryna Zavadovska di Soverato. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, è Sofia Zoccoli di Palmi. Quarta classificata è Nicole Brunetti di Villapiana Lido. Quinta classificata è Elisabetta Sinopoli di Soverato. Sesta classificata è Valeria Borelli di Cerva.

La cascina tra gli agrumi ha saputo fondere fascino, natura e tradizione, offrendo un’esperienza coinvolgente che ha trasformato questa terza tappa di Miss Italia Calabria in un appuntamento capace di raccontare ospitalità, identità e determinazione. La fattoria didattica, gli ambienti rurali curati nei minimi dettagli e gli spazi immersi nel verde hanno accompagnato la kermesse, regalando un’atmosfera autentica e suggestiva. Al calare della sera, le luci hanno acceso la magia della struttura, creando uno scenario avvolgente, ideale per accogliere lo spettacolo.

Da dodici anni trasformano Miss Italia Calabria in un viaggio fatto di bellezza, talento, promozione del territorio e nuove opportunità per le giovani calabresi. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency, sono alla guida di una macchina organizzativa che negli anni ha saputo consolidare il concorso in tutta la regione, creando un percorso apprezzato dal pubblico. «Ogni anno- sottolineano gli organizzatori- rinnoviamo il nostro ringraziamento alla patron Patrizia Mirigliani per la fiducia che continua a dimostrarci, allo staff nazionale, ai partner e a tutta la nostra squadra, che con passione, professionalità e dedizione rende possibile questo straordinario progetto. Un ringraziamento particolare va a Carlomagno Auto, da anni al fianco di Miss Italia Calabria e delle nostre ragazze durante tutto il tour regionale. Grazie ai nostri media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, al pubblico che ci segue con crescente entusiasmo e alla nostra community social, sempre più numerosa e coinvolta. La tappa a Cassano allo Ionio è stata resa speciale dall’accoglienza di Pino Procopio, Anna Di Matteo e di tutto lo staff de "La cascina tra gli agrumi", che ci hanno accolto con grande calore. Abbiamo respirato profumi e atmosfere uniche, e anche i commenti del pubblico hanno confermato la qualità dell’ospitalità e della cucina. Il nostro obiettivo è valorizzare le eccellenze calabresi. Un grazie sentito va ai giurati per il loro prezioso contributo e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. Il ringraziamento più grande, però, è rivolto alle aspiranti miss e alle loro famiglie. Miss Italia è una vera palestra di vita, un’esperienza formativa che permette di crescere, acquisire sicurezza e trasformare un sogno in un’opportunità concreta. Ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni a Miss Italia: per partecipare basta collegarsi al sito ufficiale www.missitalia.it. Inoltre, sono ancora disponibili alcune date per ospitare le selezioni regionali: comuni, enti e organizzatori interessati possono ancora entrare a far parte di questo grande tour».

Un tuffo nel passato per guardare al futuro con maggiore energia. L’edizione 2026 di Miss Italia Calabria sorprende e conquista il pubblico con un nuovo concept ispirato ai mitici anni ’90, un decennio diventato simbolo di stile, musica, colori e cultura pop, capace ancora oggi di regalare suggestioni senza tempo. Sul palco prende vita uno spettacolo completamente rinnovato, un vero e proprio excursus tra atmosfere vintage e contaminazioni contemporanee: immagini, sonorità e linguaggi si fondono in un format originale e moderno, capace di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine. La nuova edizione porta la firma artistica di Linda Suriano, che insieme ad Andrea De Iacovo ha condotto la serata con dinamismo, accompagnando i presenti tra moda, musica e spettacolo. Miss Italia Calabria si conferma così molto più di un concorso: ogni ingresso sul palco diventa un momento per esprimere carattere e autenticità. Ogni defilé in passerella racconta una sfumatura diversa della personalità delle concorrenti. A rendere ancora più emozionante la serata sono state le esibizioni del corpo di ballo della scuola di danza “La belle époque” e le performance della band “I Freschi di Zona”, che hanno trascinato il pubblico in un’atmosfera di festa.

Anna di Matteo, cotitolare de “La cascina tra gli agrumi”, ha dichiarato con grande soddisfazione: «È per noi motivo di orgoglio aver ospitato una manifestazione come Miss Italia Calabria. Aprire le porte della nostra Cascina a un evento che da sempre valorizza il talento, la bellezza e l'eleganza significa assumere con grande senso di responsabilità il compito di accogliere un appuntamento di alto prestigio. Desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento agli organizzatori che hanno scelto la nostra struttura per questo importante evento e porgere le mie più vive congratulazioni a tutto lo staff per la professionalità, alla miss neoeletta e alle ragazze che hanno deciso di mettersi in gioco».

A decretare la vincitrice della terza tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Giuseppina Praino (rappresentante Azienda Magisa), Teresa Lanza (assessore Istruzione Comune Cassano allo Ionio), Savina Azzolino (consigliere comunale Cassano allo Ionio), Giuseppe Pirillo (Framesi), Alessandro Lione (Miluna, Gioielleria Maria Gatto di Cassano allo Ionio), Salvatore Garbato (make up artist), Manuela Pugliese (Miss Calabria 2025), Pierpaola Elia (direttrice artistica Scuola di danza “La belle epoche”), Lorenza Stamati (ballerina).

Quando è arrivato il momento della proclamazione di Miss La cascina tra gli agrumi, Sofia Vescio ha accolto la vittoria con stupore, gioia e incredulità: «Ho provato delle emozioni fortissime perché sinceramente non mi aspettavo questa vittoria. Ho partecipato soltanto due volte e, in questa seconda esperienza, sono riuscita a conquistare il primo posto. Sono davvero molto felice, è stato qualcosa che non avevo immaginato». Ora Sofia guarda al futuro con entusiasmo: «Da questa esperienza mi aspetto di acquisire ancora più sicurezza in me stessa e di vivere tanta felicità per tutto ciò che arriverà».

Il tour di Miss Italia Calabria prosegue con tappe sempre nuove tra borghi, piazze e location suggestive della Regione. I prossimi appuntamenti da segnare in agenda sono: 16 luglio a Carolei; 17 luglio a Mangone; 18 luglio a Cetraro, presso il Soqquadro; 19 luglio a Melissa, presso il Grand Hotel Balestrieri. Un’estate di eventi che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle nuove aspiranti miss e delle meravigliose realtà che ospitano il concorso.

Ufficio stampa Denise Ubbriaco