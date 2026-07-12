Ardore-Locride: nasce l'Associazione Comprensorio Locri 1909. Il nuovo progetto calcistico che unisce la Locride.

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Una nuova realtà sportiva per la Locride: dall'esperienza dell'ASD Ardore prende forma un progetto territoriale molto ambizioso.

La Locride scrive una nuova pagina della propria storia calcistica. Dopo anni di crescita e risultati importanti maturati con l'ASD Ardore, prende ufficialmente vita l'“Associazione Comprensorio Locri 1909”, una nuova realtà che punta a riunire società, dirigenti, appassionati e professionisti del territorio sotto un unico progetto sportivo.

L'obiettivo è quello di costruire un percorso condiviso, fondato sulla collaborazione tra le diverse anime del calcio locale, valorizzando le identità di ogni comunità e creando una rete capace di rilanciare il movimento calcistico dell'intera Costa dei Gelsomini.

Dall'ASD Ardore a un progetto comprensoriale. Sei anni di crescita e nuove sfide.

L'iniziativa nasce dopo il percorso intrapreso dall'ASD Ardore, protagonista negli ultimi anni di una straordinaria crescita sportiva. La società amaranto è riuscita a conquistare l'Eccellenza partendo dalla Seconda Categoria in appena quattro stagioni, dimostrando organizzazione, programmazione e capacità di coinvolgere il territorio. Forte di questa esperienza, il gruppo dirigente ha deciso di guardare oltre i confini comunali, promuovendo un progetto che coinvolge l'intero comprensorio della Locride, con l'intento di creare una squadra rappresentativa dell'intero e vasto territorio.

L'Associazione Comprensorio Locri 1909 unisce dirigenti e società della Locride. Uno degli aspetti più significativi dell'iniziativa è la partecipazione di dirigenti e figure storiche provenienti da importanti realtà calcistiche della zona. Tra le adesioni figurano: l'ASD Ardore in tutte le sue componenti dirigenziali e societarie, promotrice del progetto; l'avvocato Francesco Giampaolo, storico presidente del San Luca dei record, protagonista anche della storica partecipazione ai playoff di Serie D; Leo Modafferi, portavoce del Locri 1909; un numeroso gruppo di dirigenti ed ex amministratori del club amaranto, tra cui Dario Marando, Basilio Iero, Giuseppe Agostino, Giuseppe Licandro (Direttore Generale), Antonio Pipicella, Paolo Spadaro e Baldo Bartone, autentica bandiera del calcio locrese.

Per l'area dell'Alto Ionio Reggino e della Vallata del Torbido, il riferimento sarà l'avvocato Enrico Barillaro, professionista molto conosciuto nel territorio.

Accordo con l'Audax Locri: il settore giovanile al centro del progetto.

Tra gli elementi più importanti della nuova realtà c'è anche la partnership con l'Audax Locri, società guidata da Sandro Schiavello e Ilario Capocasale, da anni punto di riferimento per il settore giovanile. La collaborazione mira a sviluppare un percorso comune dedicato ai giovani calciatori della Locride, favorendo la crescita tecnica, educativa e sociale dei ragazzi attraverso una programmazione condivisa.

Investire sui vivai rappresenta infatti uno degli obiettivi principali del nuovo progetto, nella convinzione che il futuro del calcio locale passi soprattutto dalla valorizzazione dei talenti del territorio.

Le gare di Promozione si giocheranno allo Stadio “Macrì” di Locri. Salvo le necessarie autorizzazioni amministrative, le gare interne del prossimo Campionato di Promozione cui parteciperà la nuova società saranno disputate presso lo Stadio Comunale "Macrì" di Locri. La scelta dell'impianto rappresenta un ulteriore segnale della volontà di rendere il progetto realmente comprensoriale, offrendo una casa comune ai tifosi amaranto provenienti da tutta la Locride.

L'appello ai tifosi amaranto: insieme per scrivere una nuova storia. La nascita dell'Associazione Comprensorio Locri 1909 rappresenta molto più della creazione di una nuova società calcistica. È un invito all'unità, alla collaborazione e alla partecipazione di tutti coloro che vivono con passione il calcio della Locride.

I promotori (Asd Ardore) rivolgono un appello ai tifosi amaranto, chiamati a sostenere questo nuovo percorso con entusiasmo, senso di appartenenza e spirito di comunità. L'obiettivo è costruire una realtà stabile, competitiva e capace di rappresentare l'intero territorio, valorizzando le esperienze maturate negli anni e guardando con fiducia al futuro.

La crisalide è diventata farfalla: inizia una nuova era per il calcio della Locride. Il messaggio conclusivo racchiude il significato dell'intero progetto: la metafora della crisalide che si trasforma in farfalla simboleggia l'evoluzione di un percorso iniziato anni fa e oggi pronto a spiccare il volo. L'Associazione Comprensorio Locri 1909 si presenta come una nuova realtà sportiva della Locride, fondata sull'unità d'intenti, sulla collaborazione tra le diverse società e sulla volontà di costruire un futuro condiviso per il calcio del territorio. Un progetto che punta a coinvolgere dirigenti, istituzioni, giovani atleti e soprattutto i tifosi, chiamati a essere il cuore pulsante di questa nuova avventura sportiva.