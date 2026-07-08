Cultura pop e grandi ospiti nel cuore dell'Abruzzo: a Città Sant'Angelo debutta Angulum Comics 2026

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Cresce l'attesa per il debutto di "Angulum Comics 2026", il nuovo festival interamente gratuito dedicato al mondo dei fumetti, del cosplay, della musica e del gaming che sabato 11 e domenica 12 luglio animerà il centro storico di Città Sant'Angelo. Lo scenario del Giardino Comunale farà da sfondo a un ricchissimo programma di attività a partire dalle ore 17:00, proponendosi come uno degli appuntamenti più originali e attesi dell'estate nel panorama dell'informazione culturale abruzzese.

L'intera manifestazione si svilupperà attraverso un fitto reticolo di aree tematiche strutturate per accogliere appassionati di ogni età. Oltre alla mostra mercato con più di 50 espositori specializzati provenienti da tutta Italia, la fiera ospiterà una vivace Artist Alley con fumettisti e illustratori, aree expo, spazi dedicati ai tornei e una suggestiva Area Medievale. Per gli appassionati di fotografia e per i cosplayer, inoltre, gli scorci storici del borgo angolano si trasformeranno in un set fotografico d'eccezione già dalle ore 14:30, grazie agli shooting gratuiti in formula TF coordinati dai fotografi Andrea Taito e Michel Kyubji.

Il Main Stage del festival vedrà l'alternarsi di ospiti di spicco del panorama digital e cinematografico. La giornata di sabato 11 luglio sarà contrassegnata dall'energia di EleRox_, stimatissima streamer e content creator (che vanta oltre 6.400 follower su Twitch e 5.400 su TikTok), celebre per i suoi traguardi nei tornei di Fortnite, che sarà a disposizione della community per un meet & greet live. Domenica 12 luglio i riflettori si accenderanno invece su Roberto Pedicini, una delle voci più iconiche e importanti del doppiaggio italiano (voce storica di Kevin Spacey, Jim Carrey, Woody Harrelson e molti altri), protagonista di un attesissimo incontro sul cinema seguito da una sessione di autografi per i fan.

L'intrattenimento tecnologico e strategico della fiera porterà la firma di Bitstore Lanciano, che gestirà l'Area Gaming per l'intero fine settimana mettendo a disposizione postazioni di ultima generazione e una ricca area retrogaming. Lo staff frentano coordinerà due importanti eventi domenicani: alle ore 16:30, in stretta collaborazione con l'ASD Torri degli Abruzzi (realtà leader nella divulgazione scacchistica regionale), prenderà il via uno speciale Torneo Arena Online sulla piattaforma Lichess, una sfida della durata di due ore con cadenza di gioco lampo (Blitz 3'+2") aperta a giocatori di qualsiasi livello. A seguire, dalle ore 17:30, prenderà il via una diretta streaming sul canale Twitch di Bitstore condotta insieme al creator Docdelsin e con il supporto tecnico di Andrit, pensata per intervistare cosplayer, ospiti e standisti raccontando l'evento in tempo reale.

La colonna sonora delle due serate sarà interamente incentrata sulle sigle dei cartoni animati più amate di sempre: sabato sera il palco sarà della Bim Bum Bam Cartoon Band, mentre domenica la chiusura del festival sarà affidata al viaggio nostalgico della UFO Robot & Friends Real Cartoon Band (con i successi degli anni '70, '80 e '90).

Angulum Comics si distinguerà anche per il suo forte valore sociale grazie alla partecipazione dell'associazione "Per la Lama Cosplay", attiva nel contrasto al bullismo con progetti scolastici e supporto psicologico gratuito (sportello Ascolto Attivo). Tra le curiosità della domenica, infine, l'hair stylist Cancaro offrirà un servizio di acconciature e tagli a offerta libera. Un evento ad accesso completamente libero e gratuito, ideale per giovani, famiglie e curiosi.