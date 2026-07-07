Poste Italiane, ATM Postamat disattivati di notte nel Catanzarese

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La decisione per fermare gli assalti con esplosivi

Poste Italiane

spiega la sospensione temporanea del servizio notturno degli

ATM Postamat

: una misura di sicurezza per contrastare gli attacchi ai bancomat e tutelare cittadini, uffici postali e attività economiche.

Nel territorio del Catanzarese, alcuni ATM Postamat di Poste Italiane non saranno operativi durante le ore serali e notturne. La decisione, chiarita dall’azienda, rappresenta una misura temporanea adottata per rafforzare la sicurezza degli uffici postali e contrastare il crescente fenomeno degli assalti agli sportelli automatici mediante l’utilizzo di esplosivi.

L’obiettivo è quello di limitare i danni provocati da questi episodi criminosi, preservare le strutture e garantire la continuità dei servizi ai cittadini nel medio e lungo periodo.

ATM Postamat

disattivati di notte per contrastare gli assalti con esplosivi

Secondo quanto spiegato da Poste Italiane, la scelta nasce da un’attenta analisi dei rischi legati ai ripetuti attacchi ai bancomat Postamat, presi di mira da bande criminali che utilizzano ordigni esplosivi per tentare di sottrarre il denaro contenuto negli sportelli automatici.

Negli ultimi mesi, episodi di questo tipo hanno causato ingenti danni non solo agli ATM, ma anche agli uffici postali e, in diversi casi, agli edifici che li ospitano, con conseguenze rilevanti anche per la sicurezza delle persone residenti nelle vicinanze.

L’azienda evidenzia che la disattivazione del servizio nelle ore notturne ha già dimostrato una significativa efficacia come deterrente nei confronti di queste azioni criminali.

Più sicurezza per proteggere il servizio ai cittadini

La distruzione di uno sportello Postamat comporta spesso interventi complessi e tempi di ripristino particolarmente lunghi. Questo significa che intere comunità possono rimanere prive dei servizi di prelievo e delle principali operazioni automatiche per settimane, creando disagi soprattutto nei piccoli comuni.

Per questo motivo, la sospensione temporanea del funzionamento notturno degli ATM rappresenta una misura preventiva finalizzata a evitare danni più gravi, ridurre il rischio di interruzioni prolungate del servizio e garantire una maggiore tutela del patrimonio pubblico.

Poste Italiane

lavora al ritorno del servizio attivo 24 ore su 24

L’azienda ha confermato che è già in corso un piano di potenziamento delle misure di sicurezza passiva degli ATM Postamat. Gli interventi riguarderanno sistemi progettati per aumentare la protezione degli sportelli automatici e renderli meno vulnerabili ai tentativi di assalto.

Una volta completato questo programma di adeguamento, Poste Italiane prevede di ripristinare il regolare funzionamento degli ATM per l’intero arco delle 24 ore, consentendo nuovamente ai cittadini di utilizzare il servizio anche durante la notte.

Le scuse di

Poste Italiane

agli utenti

Pur riconoscendo i disagi causati dalla temporanea limitazione del servizio, Poste Italiane ha rivolto le proprie scuse agli utenti, assicurando il massimo impegno per completare gli interventi di sicurezza nel minor tempo possibile.

L’obiettivo dichiarato è quello di coniugare la tutela delle strutture e delle persone con la continuità dei servizi, garantendo in futuro ATM Postamat più sicuri e nuovamente disponibili 24 ore su 24.