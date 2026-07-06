Assalto a un portavalori tra Cerignola e Canosa: esplosioni, spari e auto incendiate, banditi in fuga con il bottino

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Mattinata di terrore sulla Strada Provinciale 231 tra le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. Indaga la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'assalto e rintracciare i responsabili

Una mattinata di autentico terrore si è vissuta lungo la Strada Provinciale 231, nel tratto compreso tra Cerignola e Canosa di Puglia, dove un commando armato ha messo a segno un violento assalto a un furgone portavalori. L'azione, caratterizzata da spari, esplosioni e auto incendiate, ha seminato il panico tra gli automobilisti in transito.

Secondo le prime informazioni, il veicolo blindato, impiegato per il trasporto valori e con a bordo tre vigilantes, è stato intercettato e bloccato da almeno due automobili utilizzate dalla banda.

Banditi armati aprono il fuoco contro il mezzo blindato

Stando alla ricostruzione iniziale degli investigatori, i malviventi, con il volto coperto e armati di fucili, avrebbero aperto il fuoco contro il portavalori, costringendo il conducente a fermare il mezzo.

Una volta immobilizzato il veicolo, i banditi avrebbero utilizzato dell'esplosivo per far saltare il portellone del blindato e accedere al denaro custodito all'interno. Si tratta di una modalità d'azione già vista in altri assalti ai portavalori avvenuti negli ultimi anni nel Sud Italia, eseguita da gruppi criminali altamente organizzati.

Denaro sull'asfalto e auto incendiate durante la fuga

Secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, il commando sarebbe riuscito a impossessarsi di una parte del denaro trasportato, anche se il valore complessivo del bottino è ancora in fase di quantificazione.

Durante la concitata fuga, diverse banconote sarebbero finite sull'asfalto, mentre i malviventi avrebbero dato alle fiamme almeno due automobili per ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine e rallentare eventuali inseguimenti.

Le vetture incendiate hanno reso ancora più complicate le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area.

Indagini della Polizia per identificare il commando

Sul luogo dell'assalto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, analizzando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e svolgendo i rilievi tecnici utili a individuare i componenti della banda.

Nonostante la violenza dell'azione criminale, fortunatamente nessuno dei tre vigilantes è rimasto ferito.

Massima attenzione lungo la SP231

L'episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza lungo la SP231, arteria strategica che collega il territorio del Foggiano con la provincia di Barletta-Andria-Trani, già in passato teatro di assalti a mezzi portavalori.

Le indagini proseguono senza sosta per risalire agli autori del colpo e verificare l'entità del denaro effettivamente sottratto durante l'assalto.