Cosenza Calcio, salta la trattativa con il Gruppo Rota: Guarascio accelera su Lucioni e Coppitelli

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Il dialogo tra le parti si sarebbe interrotto mentre il club guarda anche alla nuova area tecnica con Lucioni e Coppitelli tra i nomi più caldi.

Si allontana sempre di più l'ipotesi di una cessione del Cosenza Calcio al gruppo Rota. Dopo settimane di indiscrezioni, confronti e tentativi di riaprire il dialogo, la trattativa avrebbe subito un nuovo e pesante rallentamento, tanto da far ritenere sempre più improbabile un accordo tra le parti.

Secondo quanto riportato da TenTV, i legali del gruppo interessato all'acquisizione del club rossoblù avrebbero ricevuto una risposta negativa dopo l'invio dell'ennesima PEC corredata da un nuovo accordo di riservatezza.

Perché la trattativa tra Cosenza e gruppo Rota si è fermata.

L'ostacolo principale non riguarderebbe l'aspetto economico dell'operazione né il valore dell'offerta presentata. Le criticità sarebbero invece legate alla composizione della futura compagine societaria.

La proprietà del Cosenza Calcio avrebbe infatti richiesto di conoscere in anticipo tutti i soggetti destinati a entrare nella futura società, ritenendo questa informazione indispensabile per proseguire il confronto.

Dal canto suo, il gruppo Rota avrebbe ribadito di voler rendere noti gli investitori soltanto dopo il completamento della due diligence, fase necessaria per presentare il piano industriale ai potenziali partner finanziari. Una posizione che, secondo quanto emerge, non sarebbe stata ritenuta sufficiente per consentire l'avanzamento della trattativa.

Cessione del Cosenza sempre più lontana.

Le speranze di arrivare a una fumata bianca sembrano quindi ridursi sensibilmente. Pur non potendo escludere eventuali colpi di scena, il passare dei giorni rende sempre più difficile immaginare una riapertura del dialogo.

Per i tifosi rossoblù si tratta dell'ennesima delusione in una fase particolarmente delicata della storia recente del club. L'assenza di sviluppi concreti sul fronte societario continua infatti ad alimentare preoccupazioni sul futuro della squadra e sulla programmazione della prossima stagione.

Il clima in città resta di forte incertezza.

La piazza di Cosenza vive da tempo un clima di attesa e preoccupazione. La mancata conclusione della trattativa con il gruppo Rota rappresenta un ulteriore elemento di incertezza, soprattutto in vista della costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato.

Nelle ultime ore ha fatto discutere anche un post pubblicato sui social dalla DB Rossoblù, caratterizzato dalla scritta "Toc Toc". Un messaggio che ha alimentato interpretazioni e curiosità tra i sostenitori, anche se al momento non esistono conferme ufficiali sul suo significato.

Guarascio accelera sul nuovo assetto tecnico

Parallelamente alle vicende societarie, arrivano indiscrezioni anche sul fronte tecnico.

Secondo le ultime informazioni, il presidente Eugenio Guarascio sarebbe vicino a definire l'intesa con Fabio Lucioni per affidargli il ruolo di direttore sportivo del Cosenza Calcio.

Per l'ex difensore, protagonista di una lunga carriera soprattutto in Serie B, si tratterebbe della prima esperienza da dirigente dopo il ritiro dal calcio giocato.

Federico Coppitelli in pole per la panchina

L'eventuale arrivo di Lucioni potrebbe portare con sé anche il nome del nuovo allenatore.

Il principale candidato sarebbe Federico Coppitelli, tecnico classe 1984 reduce dall'esperienza sulla panchina della Casertana, conclusa con il quinto posto in campionato proprio alle spalle del Cosenza. Nel suo curriculum figurano anche le esperienze nei settori giovanili di Lecce e Torino, oltre alla parentesi internazionale con l'Osijek.

Qualora le indiscrezioni trovassero conferma, il club rossoblù potrebbe presto definire il nuovo assetto tecnico, indipendentemente dall'evoluzione della vicenda legata alla possibile cessione societaria.

Fonte

Le informazioni riportate in questo articolo sono basate su quanto diffuso da TenTV e sulle indiscrezioni attualmente circolate riguardo alla situazione societaria e tecnica del Cosenza Calcio. In assenza di comunicazioni ufficiali da parte della società, eventuali sviluppi saranno oggetto di successivi aggiornamenti.