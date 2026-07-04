Weekend più caldo con temporali sui rilievi: torna l’anticiclone africano e temperature oltre 35°C

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Meteo Italia, torna il grande caldo: nel weekend temperature fino a 35°C e la prossima settimana punte di 37-38°C

L'anticiclone africano riconquista l'Italia: sole prevalente, caldo intenso e notti tropicali. Da metà settimana possibile cambio di scenario con il ritorno di temporali in alcune regioni

Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature più gradevoli e da una maggiore instabilità atmosferica, il meteo sull'Italia è pronto a cambiare nuovamente. L'anticiclone africano tornerà infatti a espandersi sul Mediterraneo, riportando condizioni di tempo stabile, cielo prevalentemente sereno e una nuova intensa ondata di caldo destinata a interessare gran parte della Penisola.

Secondo le attuali elaborazioni meteorologiche, il rialzo termico inizierà già nel corso del weekend, ma sarà soprattutto tra l'inizio e la metà della prossima settimana che si registreranno i valori più elevati, con punte comprese tra 36°C e 38°C nelle aree più esposte.

Weekend con sole e temperature in forte aumento

Tra sabato 4 e domenica 5 luglio, l'espansione dell'alta pressione subtropicale favorirà un deciso aumento delle temperature su quasi tutto il territorio nazionale.

Le aree che sperimenteranno il caldo più intenso saranno:

Valle Padana

zone interne del Centro Italia

Puglia

Sicilia

Sardegna

In queste regioni i valori massimi potranno raggiungere e superare i 34-35°C, con un clima nuovamente afoso soprattutto nelle grandi città e nelle pianure.

Le ore serali e notturne offriranno ancora un lieve sollievo, anche se le temperature minime inizieranno gradualmente ad aumentare.

La prossima settimana arriva il picco della nuova ondata di caldo

L'inizio della nuova settimana vedrà un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone africano, alimentato da masse d'aria molto calde provenienti dal Nord Africa.

Tra lunedì e mercoledì le temperature potrebbero raggiungere:

36-38°C sulla Pianura Padana

sulla fino a 37°C tra Toscana e Lazio

tra e valori molto elevati in Puglia

punte superiori ai 38°C nelle aree interne della Sardegna

Si tratterà di una fase caratterizzata da tempo stabile, assenza di precipitazioni diffuse e forte irraggiamento solare.

Notti tropicali: il caldo non darà tregua nemmeno dopo il tramonto

Uno degli aspetti più significativi della nuova fase meteorologica sarà rappresentato dalle cosiddette notti tropicali.

In molte città italiane, infatti, le temperature notturne potrebbero rimanere stabilmente sopra i 24-25°C, rendendo più difficile il riposo e aumentando la sensazione di afa, soprattutto nelle aree urbane dove il fenomeno dell'isola di calore amplifica ulteriormente il disagio.

Temporali solo sulle zone montuose

Nonostante il dominio dell'alta pressione, non si esclude qualche episodio di instabilità nelle ore più calde della giornata.

Tra lunedì e mercoledì potranno svilupparsi locali temporali pomeridiani lungo i rilievi del Centro-Sud e sugli Appennini, fenomeni che tuttavia resteranno isolati e non comprometteranno il quadro generale di tempo stabile sul resto del Paese.

Da metà settimana possibile cambiamento del meteo

Le previsioni a medio termine indicano un possibile cambiamento tra mercoledì e giovedì, quando un fronte di aria relativamente più fresca proveniente dal Nord Europa potrebbe avvicinarsi all'Italia.

Se questa evoluzione verrà confermata dai prossimi aggiornamenti, potrebbero tornare:

rovesci

temporali

un moderato calo delle temperature

Le aree maggiormente interessate sarebbero il Nord-Est, le regioni adriatiche e parte del Sud Italia, mentre il resto della Penisola continuerebbe a vivere condizioni più stabili.

Al momento, tuttavia, permane ancora una certa incertezza sull'effettiva traiettoria del fronte e sull'intensità del possibile peggioramento, motivo per cui saranno necessari ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

Le città dove il caldo sarà più intenso

Se le attuali proiezioni verranno confermate, le temperature più elevate interesseranno soprattutto:

Milano

Bologna

Ferrara

Firenze

Roma

Foggia

le aree interne della Sardegna

Qui i valori potranno oscillare tra 36°C e 38°C, accompagnati da elevati tassi di umidità e da un marcato disagio bioclimatico nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni restano in aggiornamento

Il quadro meteorologico appare ormai orientato verso una nuova fase dominata dall'anticiclone africano, con caldo intenso, giornate soleggiate e temperature ben oltre la media del periodo. Resta però da verificare l'evoluzione prevista nella seconda parte della settimana, quando l'arrivo di correnti più fresche potrebbe interrompere, almeno temporaneamente, la nuova ondata di calore.

Nei prossimi aggiornamenti sarà possibile definire con maggiore precisione sia l'intensità del caldo sia l'eventuale ritorno di temporali e di un clima leggermente più fresco su alcune regioni italiane.