Interruzione dell’acqua a Catanzaro oggi: guasto alla condotta, ecco le zone interessate

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Riparazione urgente della rete idrica: sospesa l'erogazione in diversi quartieri della città fino al termine dei lavori

I cittadini di Catanzaro dovranno fare i conti con una temporanea interruzione dell'acqua nella giornata di oggi, 3 luglio, a causa di un intervento urgente sulla rete idrica cittadina.

L'Ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili ha infatti comunicato che si è reso necessario effettuare un indifferibile intervento di riparazione della condotta idrica, con conseguente sospensione dell'erogazione dell'acqua proveniente dal serbatoio Madonna dei Cieli.

Interruzione acqua a Catanzaro: tutte le zone interessate

La sospensione del servizio interessa una vasta area della città, in particolare il quartiere Catanzaro Nord e le seguenti vie:

via Luigi Rossi fino a via Indipendenza ;

fino a ; da via Cortese a San Leonardo ;

a ; via Milano ;

; via Crispi ;

; via Schipani ;

; via Buccarelli ;

; via Jannelli ;

; via Mario Greco ;

; via De Riso ;

; tutte le zone limitrofe.

I residenti delle aree interessate potrebbero quindi registrare la totale assenza di acqua o una significativa riduzione della pressione durante l'intervento di manutenzione.

Quando tornerà l'acqua

Secondo quanto comunicato dall'Amministrazione comunale, il ripristino dell'erogazione dell'acqua è previsto presumibilmente entro le ore 13:00 di oggi, venerdì 3 luglio, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per completare la riparazione della condotta.

Come avviene in questi casi, eventuali imprevisti durante le operazioni potrebbero comportare un leggero slittamento dei tempi di riattivazione del servizio.

L'invito ai cittadini

Il Comune invita i cittadini delle zone interessate a limitare il consumo delle eventuali riserve d'acqua disponibili e a seguire gli aggiornamenti ufficiali relativi all'evoluzione dei lavori.

L'intervento è stato disposto per garantire la sicurezza e l'efficienza della rete idrica di Catanzaro, evitando possibili disservizi più estesi e ripristinando quanto prima la normale distribuzione dell'acqua potabile.