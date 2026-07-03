Incendio a Vermiglio, in fiamme la chiesa di Santo Stefano e diverse abitazioni

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Incendio a Vermiglio, devastata la frazione di Fraviano: in fiamme la chiesa di Santo Stefano e diverse abitazioni

Rogo nella notte a Fraviano: vigili del fuoco al lavoro per ore, danni milionari e accertamenti sulle cause dell'incendio

Momenti di grande paura nella notte a Vermiglio, in provincia di Trento, dove un violento incendio ha colpito la frazione di Fraviano, interessando diversi edifici e causando gravissimi danni al patrimonio edilizio del piccolo centro montano. Tra le strutture coinvolte figura anche la storica chiesa di Santo Stefano, il cui tetto è stato raggiunto dalle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte, ma il bilancio dei danni economici è molto pesante e potrebbe ammontare a diversi milioni di euro.

Incendio nella notte a Fraviano: l'allarme è scattato intorno all'una

L'emergenza è iniziata intorno all'una di notte, quando è stato lanciato l'allarme ai soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il rogo potrebbe essere partito da un fienile, per poi propagarsi rapidamente agli edifici circostanti, favorito dalla vicinanza tra le costruzioni.

Le fiamme hanno raggiunto almeno quattro abitazioni e il tetto della chiesa parrocchiale di Santo Stefano, rendendo necessario un imponente intervento di spegnimento per evitare conseguenze ancora più gravi.

Le autorità sottolineano che le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento e soltanto le verifiche tecniche consentiranno di stabilire con precisione l'origine del rogo.

Massiccio intervento dei Vigili del Fuoco

Per fronteggiare l'emergenza è stato necessario mobilitare numerose squadre dei Vigili del Fuoco volontari provenienti da tutta la Val di Sole, affiancate dai Vigili del Fuoco permanenti di Trento.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte e sono risultate particolarmente complesse a causa della rapida propagazione delle fiamme e della necessità di proteggere gli edifici vicini.

Anche nelle prime ore della mattinata i soccorritori erano ancora impegnati nelle attività di bonifica, nel controllo di eventuali focolai residui e nella messa in sicurezza delle strutture interessate dall'incendio.

Danni ingenti, salvo il bilancio delle persone

L'aspetto più importante riguarda l'assenza di vittime o feriti. Nonostante la violenza dell'incendio, tutte le persone presenti sono riuscite a mettersi in salvo.

Resta però pesantissimo il conto dei danni materiali. Oltre alle abitazioni coinvolte, il fuoco ha arrecato seri danni anche alla chiesa di Santo Stefano, edificio di grande valore per la comunità locale.

Nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori sopralluoghi per valutare la stabilità degli immobili e quantificare con maggiore precisione l'entità dei danni.

Indagini in corso sulle cause del rogo

Gli investigatori e i tecnici competenti proseguiranno gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi iniziale indica un possibile innesco in un fienile, ma al momento non esistono conferme ufficiali.

Solo al termine delle verifiche sarà possibile stabilire cosa abbia provocato il devastante incendio di Vermiglio, che nella notte ha sconvolto la tranquillità della frazione di Fraviano e mobilitato decine di soccorritori.