Allerta Meteo oggi: piogge e temporali su 7 regioni, poi torna l'anticiclone con caldo fino a 36°C

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Protezione Civile: allerta gialla su diverse regioni prima del ritorno del sole nel weekend

L'Italia si prepara ad affrontare le ultime ore di maltempo prima del ritorno dell'anticiclone africano, destinato a riportare condizioni di stabilità e un nuovo aumento delle temperature. Per la giornata di venerdì 3 luglio, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla che interessa ben sette regioni italiane, dove sono attesi piogge intense, temporali, raffiche di vento e locali grandinate.

Il peggioramento sarà concentrato soprattutto sulle regioni del Sud e su alcune aree del Centro, mentre già dal fine settimana il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, lasciando spazio a una nuova fase caratterizzata da caldo intenso e temperature in costante aumento.

Allerta Meteo Protezione Civile: le regioni interessate

Secondo il nuovo avviso della Protezione Civile, la depressione che nelle ultime ore ha interessato gran parte della penisola si sposterà progressivamente verso il Mar Ionio, coinvolgendo soprattutto Calabria e Sicilia, dove sono attesi i fenomeni più intensi.

Le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco e risultare accompagnate da:

rovesci di forte intensità

raffiche di vento

grandinate localizzate

frequente attività elettrica

Per questo motivo è stata emessa allerta gialla su:

Calabria

Sicilia

Campania

Puglia

Basilicata

Molise

Umbria

Le criticità riguardano, a seconda delle aree, il rischio temporali, il rischio idrogeologico e il rischio idraulico.

Le zone più esposte al maltempo

Le condizioni più instabili interesseranno soprattutto:

gran parte della Calabria , sia sul versante ionico che tirrenico;

, sia sul versante ionico che tirrenico; numerose aree della Sicilia , comprese le province ioniche, tirreniche e le isole minori;

, comprese le province ioniche, tirreniche e le isole minori; diverse zone interne della Campania , con particolare attenzione all'Irpinia, al Sannio, al Cilento e all'area vesuviana;

, con particolare attenzione all'Irpinia, al Sannio, al Cilento e all'area vesuviana; ampie porzioni della Puglia , dal Gargano fino al Salento;

, dal Gargano fino al Salento; numerosi settori della Basilicata e del Molise ;

e del ; alcune aree dell'Umbria, interessate dal rischio idrogeologico.

Le autorità raccomandano la massima prudenza durante gli spostamenti e invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti diffusi dalla Protezione Civile e dagli enti locali.

Weekend: torna l'anticiclone e il tempo migliora

Dopo il passaggio della perturbazione, il quadro meteorologico cambierà rapidamente.

Sabato

La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni decisamente più stabili.

Al Nord prevarrà il sole, con qualche addensamento pomeridiano lungo le Alpi occidentali, dove non si escludono brevi rovesci sulle Alpi Marittime.

Al Centro il tempo sarà generalmente soleggiato, con qualche nube in sviluppo lungo l'Appennino toscano e possibili deboli piovaschi nelle ore più calde.

Al Sud resisterà ancora un po' di variabilità tra Calabria e Sicilia nord-orientale, dove nel pomeriggio potrà svilupparsi qualche isolato rovescio sulle aree montuose, destinato però a esaurirsi rapidamente entro la serata.

Le temperature inizieranno già a salire.

Domenica

La giornata di domenica confermerà il deciso rinforzo dell'anticiclone.

Su quasi tutta la penisola il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Qualche nube pomeridiana interesserà solamente le aree alpine e le dorsali appenniniche, senza fenomeni significativi.

Le temperature continueranno ad aumentare con valori che raggiungeranno:

33-35°C su Piemonte, Lombardia occidentale ed Emilia occidentale;

su Piemonte, Lombardia occidentale ed Emilia occidentale; punte elevate nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna.

Prossima settimana: nuova ondata di caldo

Tra lunedì 6 e martedì 7 luglio l'anticiclone africano consoliderà ulteriormente la propria presenza sull'Italia.

Le condizioni saranno prevalentemente stabili e soleggiate da Nord a Sud, mentre il caldo tornerà a farsi sentire in maniera significativa.

Le temperature massime potranno raggiungere e localmente superare:

34°C

35°C

36°C, soprattutto sulla Pianura Padana e nelle aree interne del Centro-Sud.

Si prospetta quindi una nuova fase tipicamente estiva, caratterizzata da afa e valori termici ben superiori alle medie del periodo.

Possibile cambiamento da metà settimana

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali indicano però un possibile cambio di scenario intorno a mercoledì 8 luglio.

Un fronte proveniente dal Nord Europa, accompagnato da correnti leggermente più fresche, potrebbe raggiungere parte della penisola riportando:

temporali

rovesci sparsi

un moderato calo delle temperature

Le aree maggiormente interessate potrebbero essere il Nord-Est e le regioni adriatiche.

Si tratta comunque di una tendenza ancora soggetta a variazioni e che dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti meteorologici.

Come comportarsi durante l'allerta meteo

In presenza di allerta gialla, è consigliabile adottare alcune semplici precauzioni:

evitare di sostare vicino a corsi d'acqua e sottopassi;

limitare gli spostamenti durante i temporali più intensi;

prestare attenzione alle raffiche di vento e alle possibili grandinate;

seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e delle autorità locali.

In sintesi

Le prossime ore saranno ancora caratterizzate da maltempo su parte del Centro-Sud, con allerta meteo gialla in sette regioni. Successivamente l'anticiclone tornerà protagonista, riportando sole e un nuovo incremento delle temperature, che all'inizio della prossima settimana potranno raggiungere anche 36°C in diverse zone d'Italia. Rimane invece da monitorare l'evoluzione prevista per la metà della settimana, quando una nuova perturbazione potrebbe interrompere temporaneamente la fase di caldo intenso.