Tamponamento sulla SP17 in direzione Catanzaro, traffico rallentato e feriti: sul posto ambulanza e Polizia

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Disagi alla circolazione lungo il Viale dei Tulipani dopo un incidente che ha coinvolto più veicoli

Un tamponamento a catena si è verificato nel tardo pomeriggio lungo la SP17, al km 2, in Viale dei Tulipani, in direzione Catanzaro.

L'incidente ha coinvolto più autovetture, causando rallentamenti alla circolazione e la temporanea occupazione della carreggiata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con un'ambulanza per prestare soccorso ai feriti, e una pattuglia della Polizia, impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Traffico rallentato sulla SP17

Come mostrano le immagini scattate sul luogo dell'incidente, il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia, con diversi veicoli costretti a procedere a passo d'uomo in attesa della rimozione dei mezzi coinvolti e del ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Le forze dell'ordine hanno regolato il transito per consentire l'intervento dei soccorritori e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Al momento non sono ancora note le cause che hanno provocato il tamponamento a catena. Saranno gli accertamenti effettuati dagli agenti intervenuti a chiarire la dinamica dell'incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

Non sono state diffuse, al momento, informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone rimaste coinvolte, ma la presenza dell'ambulanza lascia presumere che vi siano stati almeno alcuni feriti che hanno richiesto assistenza sanitaria.

Massima prudenza per chi transita in zona

Si raccomanda agli automobilisti in transito lungo la SP17, in direzione Catanzaro, di procedere con la massima prudenza e di prestare attenzione alle indicazioni delle forze dell'ordine, considerati i rallentamenti ancora presenti nell'area interessata dall'incidente.

Seguiranno eventuali aggiornamenti non appena saranno rese disponibili ulteriori informazioni dalle autorità competenti.