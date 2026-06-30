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Tropea – Mala Movida, il sindaco: pieno sostegno alle forze dell'ordine. Controlli e tolleranza zero contro violenza e inciviltà

TROPEA (VV), 30 giugno 2026 – A nome dell'Amministrazione Comunale desidero esprimere il più sentito ringraziamento e il pieno sostegno a tutte le Forze dell'Ordine e, in particolare, all'Arma dei Carabinieri, il cui tempestivo ed efficace intervento si è rivelato determinante anche in occasione del grave episodio verificatosi nella notte tra sabato e domenica.

È quanto dichiara il Sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, che coglie l'occasione per rilanciare l'attenzione su un fenomeno che, soprattutto nelle ore notturne del fine settimana, sta assumendo contorni sempre più preoccupanti.

Quanto accaduto – aggiunge – conferma che il tema della cosiddetta mala movida non può essere sottovalutato. Dopo la mezzanotte, e in particolare nelle notti del sabato, assistiamo troppo spesso a comportamenti violenti, incivili e pericolosi che nulla hanno a che vedere con il sano divertimento e che rischiano di compromettere la sicurezza pubblica, la serenità dei residenti e l'immagine stessa della nostra città.

Tropea – prosegue – è una destinazione turistica internazionale che deve continuare ad essere sinonimo di bellezza, accoglienza e qualità della vita. Non possiamo consentire che episodi di violenza, vandalismo o sopraffazione finiscano per offuscare il lavoro straordinario svolto ogni giorno dagli operatori economici, dalle istituzioni e da quanti credono nello sviluppo sano del nostro territorio.

Il Primo Cittadino sottolinea come il fenomeno generi una crescente preoccupazione anche tra le famiglie. Raccolgo quotidianamente – fa sapere - le preoccupazioni di tanti genitori che guardano con apprensione a ciò che accade durante le ore notturne. In alcune circostanze – aggiunge – si assiste alla presenza di gruppi di giovani che, approfittando della confusione, pongono in essere comportamenti aggressivi e molesti, con il concreto rischio che possano degenerare in scontri e gravi episodi di violenza. È, quindi, necessario un deciso cambio di passo. Occorre innalzare ulteriormente – afferma Macrì - il livello di vigilanza e rafforzare l'azione preventiva e repressiva, affinché chi sceglie di violare le regole abbia la certezza di andare incontro a conseguenze immediate. La sicurezza – precisa – non è un valore negoziabile e rappresenta il presupposto indispensabile per garantire la libertà di tutti.

Macrì ribadisce, infine, la piena disponibilità dell'Amministrazione comunale a collaborare con le Forze dell’Ordine. La sicurezza – prosegue il Sindaco - è una responsabilità condivisa. Da parte nostra, continueremo a garantire il massimo supporto alle Forze dell'Ordine e ad adottare tutti i provvedimenti di competenza del Comune. La grande maggioranza dei giovani sa divertirsi con senso di responsabilità e la grande maggioranza degli operatori economici rispetta le regole. È proprio per tutelare loro, oltre ai residenti e ai tanti turisti che scelgono Tropea – conclude Giovanni Macrì – che dobbiamo isolare e colpire con fermezza quella minoranza che, con comportamenti violenti e incivili, pretende di trasformare il divertimento in disordine.