San Floro ottiene quasi 135 mila euro dalla Regione Calabria: fondi per migliorare la viabilità del borgo

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Il Comune di San Floro rientra tra i 212 enti locali finanziati dalla Regione Calabria. Le risorse saranno destinate a interventi sulla rete stradale, con l'obiettivo di migliorare sicurezza, accessibilità e qualità della viabilità urbana.

San Floro tra i Comuni finanziati dalla Regione Calabria

Importante risultato per il Comune di San Floro, che beneficerà di un finanziamento di 134.980,68 euro stanziato dalla Regione Calabria nell'ambito del Piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali per le comunità locali.

Il piccolo centro della provincia di Catanzaro figura infatti tra i 212 Comuni calabresi ammessi al programma di finanziamento, nato con l'obiettivo di sostenere gli enti locali attraverso risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche immediatamente cantierabili.

L'iniziativa rappresenta un'opportunità concreta per migliorare le infrastrutture di prossimità e rispondere alle esigenze più urgenti dei territori, contribuendo allo sviluppo delle comunità locali.

Il Piano regionale per le micro-infrastrutture

Il finanziamento rientra nella programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, attraverso un avviso pubblico promosso dalla Regione Calabria.

Il programma è stato predisposto dopo una ricognizione effettuata presso gli enti locali durante la scorsa estate, finalizzata a individuare progetti già pronti per essere avviati in tempi rapidi. Ogni amministrazione comunale poteva presentare una sola proposta progettuale, privilegiando interventi in grado di rispondere rapidamente alle criticità presenti sul territorio.

L'obiettivo della Regione è quello di rafforzare la capacità dei Comuni di intervenire sulle opere pubbliche considerate prioritarie, migliorando servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese.

Interventi sulla viabilità del borgo di San Floro

Le risorse assegnate consentiranno al Comune di realizzare interventi mirati sulla viabilità di San Floro, con lavori finalizzati a rendere le strade più sicure e funzionali.

Si tratta di opere che puntano a migliorare la mobilità locale, agevolare gli spostamenti dei residenti e valorizzare il territorio, contribuendo anche a rendere più efficiente la rete infrastrutturale del borgo.

L'investimento si inserisce nel percorso amministrativo portato avanti dall'amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha ottenuto ulteriori finanziamenti destinati alla crescita e alla riqualificazione del paese.

Le parole del sindaco Bruno Meta

Il sindaco Bruno Meta ha commentato con soddisfazione l'assegnazione del contributo regionale, sottolineando l'importanza della programmazione amministrativa e della qualità della progettazione.

"Con tale finanziamento, che si unisce alle diverse risorse già assegnate in passato dai vari enti sovraordinati, prendiamo atto che la programmazione e le competenze nella redazione dei progetti sono il fulcro centrale di una buona amministrazione. Il finanziamento della Regione Calabria di 134.980,68 euro ci permetterà di effettuare interventi mirati alla viabilità del nostro borgo. Ringrazio tutti coloro che continuano a dare il proprio contributo e a spendersi per il bene del nostro amato paese. Il lavoro non termina qui. Con responsabilità e senso del dovere porteremo avanti il mandato elettorale, consapevoli delle nuove sfide che ci aspettano."

Un investimento per il futuro del territorio

L'assegnazione del finanziamento rappresenta un ulteriore passo avanti per San Floro, che potrà intervenire su un settore strategico come quello della viabilità comunale. Investire nelle infrastrutture significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, aumentare la sicurezza delle strade e rendere il territorio più attrattivo anche sotto il profilo turistico ed economico.

L'iniziativa conferma inoltre l'importanza della capacità progettuale degli enti locali, elemento sempre più determinante per accedere ai fondi regionali, nazionali ed europei destinati allo sviluppo delle comunità.