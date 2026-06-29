Disinfestazione contro il virus West Nile a Catanzaro: calendario degli interventi dal 1° al 7 luglio
Il Comune intensifica le operazioni di prevenzione con un nuovo ciclo di disinfestazione adulticida per ridurre la presenza delle zanzare sul territorio
Il Comune di Catanzaro ha programmato un nuovo ciclo di disinfestazione adulticida finalizzato alla prevenzione del virus West Nile, una misura preventiva pensata per limitare la proliferazione delle zanzare considerate potenziali vettori della malattia. Le operazioni interesseranno progressivamente tutte le aree della città a partire da mercoledì 1° luglio, seguendo un calendario suddiviso per zone.
L'intervento rientra nel più ampio piano comunale dedicato alla tutela della salute pubblica, già avviato nelle scorse settimane con trattamenti larvicidi e attività ordinarie di disinfestazione.
Calendario della disinfestazione a Catanzaro
Le operazioni saranno effettuate dalle ore 00:05 alle ore 06:00 secondo il seguente programma:
- 1 luglio (nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio): CZ Sud
- 2 luglio (nella notte tra il 1° e il 2 luglio): CZ Centro
- 3 luglio (nella notte tra il 2 e il 3 luglio): CZ Nord
- 6 luglio (nella notte tra il 5 e il 6 luglio): CZ Est
- 7 luglio (nella notte tra il 6 e il 7 luglio): CZ Ovest
Il calendario potrà consentire di coprire progressivamente l'intero territorio comunale, garantendo un'azione mirata nelle diverse aree della città.
Perché viene effettuata la disinfestazione contro il West Nile
Il virus West Nile viene trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, appartenenti soprattutto al genere Culex. Sebbene nella maggior parte dei casi l'infezione decorra senza sintomi o con manifestazioni lievi, in alcune situazioni può provocare complicanze più importanti, soprattutto nelle persone anziane o fragili.
Per questo motivo le amministrazioni locali, in collaborazione con le autorità sanitarie, attivano periodicamente campagne di disinfestazione e di controllo del territorio, con l'obiettivo di ridurre la popolazione di insetti e limitare il rischio di diffusione del virus.
Il prodotto impiegato durante gli interventi
Per il trattamento verrà utilizzato il seguente prodotto:
- DELTA PBO, insetticida liquido concentrato
- Presidio Medico Chirurgico
- Registrazione Ministero della Salute n. 19903
L'utilizzo avverrà esclusivamente da parte di personale specializzato, nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure previste per questo tipo di interventi.
Un piano di prevenzione già avviato
Il nuovo ciclo di disinfestazione adulticida si aggiunge alle attività già realizzate dal Comune, tra cui:
- interventi larvicidi nelle aree a rischio;
- disinfestazioni anti-alari ordinarie programmate sul territorio comunale;
- monitoraggio costante finalizzato alla riduzione della presenza di zanzare.
L'insieme di queste azioni rappresenta una strategia preventiva che punta a contenere la diffusione degli insetti durante il periodo estivo.
Le raccomandazioni ai cittadini
Durante le operazioni di disinfestazione, il Comune invita la popolazione a rispettare tutte le indicazioni di sicurezza diffuse dagli uffici competenti. Tra le principali precauzioni rientrano la chiusura delle finestre durante il passaggio dei mezzi, il ritiro di eventuali alimenti o indumenti lasciati all'esterno e l'evitare la permanenza in aree interessate dagli interventi nelle fasce orarie indicate.
La collaborazione dei cittadini contribuisce a rendere più efficace il piano di prevenzione e a garantire la sicurezza durante lo svolgimento delle attività.
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