Formula 1 GP d’Austria 2026, Russell conquista la pole davanti alle Ferrari: Leclerc in prima fila, Hamilton terzo

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Qualifiche spettacolari al Red Bull Ring: Mercedes protagonista con George Russell, mentre Kimi Antonelli chiude quarto dopo le bandiere gialle causate dall’uscita di pista di Verstappen

Le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2026 di Formula 1 hanno regalato emozioni fino all’ultimo secondo. Sul circuito del Red Bull Ring, George Russell ha conquistato una preziosa pole position al volante della Mercedes, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc, che scatterà dalla prima fila. In seconda fila partiranno l’altra Ferrari di Lewis Hamilton e la Mercedes del leader del campionato, Kimi Antonelli.

La sessione decisiva è stata condizionata dall’uscita di pista di Max Verstappen, che ha provocato l’esposizione delle bandiere gialle proprio negli ultimi istanti del Q3, impedendo ad Antonelli di migliorare ulteriormente il proprio tempo.

La griglia di partenza nelle prime posizioni

La prima parte dello schieramento vede una sfida apertissima tra Mercedes e Ferrari:

1° George Russell (Mercedes)

2° Charles Leclerc (Ferrari)

3° Lewis Hamilton (Ferrari)

4° Kimi Antonelli (Mercedes)

Una configurazione che promette spettacolo già dalla partenza, con due Mercedes e due Ferrari nelle prime quattro posizioni.

Russell perfetto nel momento decisivo

Il pilota britannico della Mercedes ha trovato il giro perfetto nel finale del Q3, fermando il cronometro sul miglior tempo della giornata. Tuttavia, il suo risultato è stato oggetto di attenzione da parte della direzione gara poiché il giro è arrivato durante la fase in cui erano esposte le bandiere gialle dopo l’incidente di Verstappen.

Al termine delle verifiche, la pole position di George Russell è stata confermata, rendendo ufficiale il suo primo posto sulla griglia del GP d’Austria.

Antonelli protagonista delle qualifiche

Nonostante il quarto posto finale, Kimi Antonelli ha confermato ancora una volta il suo straordinario stato di forma. Il giovane pilota Mercedes, attuale leader del Mondiale di Formula 1, è stato il più veloce sia nel Q1 che nel Q2, dimostrando un passo competitivo per tutta la sessione.

Nel Q1 ha fatto segnare un eccellente 1:07.083, mentre nel Q2 ha abbassato ulteriormente il riferimento con un 1:06.763, lasciandosi alle spalle Oscar Piastri e le Ferrari.

Le bandiere gialle nel finale gli hanno però negato l’opportunità di completare un ultimo tentativo lanciato, compromettendo le possibilità di conquistare la pole.

Ferrari competitiva con Leclerc e Hamilton

Ottime indicazioni anche per la Ferrari, che piazza entrambe le monoposto nelle prime quattro posizioni.

Charles Leclerc scatterà dalla prima fila accanto a Russell, mentre Lewis Hamilton aprirà la seconda fila. Un risultato che conferma la competitività della Scuderia sul tracciato austriaco e lascia aperta la possibilità di lottare per la vittoria nella gara di domenica.

Verstappen fuori pista nel finale del Q3

L’episodio decisivo delle qualifiche è arrivato negli ultimi minuti del Q3, quando Max Verstappen è finito fuori pista provocando l’esposizione delle bandiere gialle.

L’incidente ha influenzato il finale della sessione, costringendo diversi piloti ad alzare il piede e impedendo soprattutto ad Antonelli di completare il proprio ultimo giro veloce.

In precedenza, il campione olandese era riuscito a qualificarsi per il Q3 soltanto con il decimo tempo del Q2, passando il turno per appena quaranta millesimi.

I migliori tempi delle qualifiche

Le qualifiche hanno evidenziato un grande equilibrio tra i principali protagonisti:

George Russell conquista la pole position.

conquista la pole position. Charles Leclerc si assicura la prima fila.

si assicura la prima fila. Lewis Hamilton partirà terzo.

partirà terzo. Kimi Antonelli chiude quarto dopo aver dominato Q1 e Q2.

chiude quarto dopo aver dominato Q1 e Q2. Max Verstappen condiziona il finale con la sua uscita di pista.

Grande attesa per la gara del GP d’Austria

La gara del GP d’Austria 2026 si preannuncia estremamente combattuta. Mercedes e Ferrari partiranno appaiate nelle prime due file, mentre Antonelli cercherà di difendere la leadership del mondiale provando a rimontare già dalle prime curve.

Con il ritmo mostrato durante tutto il weekend e una griglia così compatta, il Gran Premio del Red Bull Ring promette spettacolo e un’importante battaglia nella corsa al titolo mondiale di Formula 1 2026.