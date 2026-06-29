Incidente stradale mortale: muore il giovane Samuele Danieli, aveva 20 anni

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Incidente mortale a Squillace, auto contro un albero: perde la vita il 20enne Samuele Danieli

Tragedia nella notte in località Fiasco Baldaia: il giovane di Borgia è rimasto incastrato tra le lamiere della sua Lancia Y. Indagini in corso sulla dinamica del sinistro stradale

Un'altra tragedia sulle strade calabresi. Nella notte un grave incidente stradale a Squillace è costato la vita a Samuele Danieli, giovane di appena 20 anni originario di Borgia. Il drammatico schianto si è verificato nella frazione Fiasco Baldaia, nel territorio comunale di Squillace, dove il ragazzo ha perso la vita nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.

Il drammatico incidente nella notte

Secondo quanto reso noto dai Vigili del Fuoco, una squadra del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Soverato, è intervenuta nella notte in località Fiasco Baldaia a seguito del grave incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Y è andata a impattare violentemente contro un albero, terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata. A bordo del veicolo si trovava il solo conducente, il giovane Samuele Danieli, rimasto incastrato tra le lamiere a causa del violento impatto.

Inutili i soccorsi del 118

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del Suem 118 e i Vigili del Fuoco, ma purtroppo per il ventenne non c'è stato nulla da fare. I sanitari, giunti sul luogo del sinistro, hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per la messa in sicurezza dell'area interessata e del veicolo incidentato. Le operazioni di recupero della salma e di rimozione dell'automobile sono state eseguite soltanto dopo l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul luogo della tragedia erano presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi previsti e stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro stradale.

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire le cause che hanno provocato il violento impatto costato la vita al giovane di Borgia.

La tragica notizia ha profondamente colpito la comunità di Borgia e tutto il comprensorio del Catanzarese, che si stringono attorno alla famiglia di Samuele Danieli in questo momento di grande dolore. (Immagine di copertina realizzata a scopo illustrativo: ricostruzione ipotetica dell'incidente.)