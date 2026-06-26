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Occhiuto annuncia il via libera al riparto del Fondo sanitario regionale: "La Calabria torna a decidere sulla sanità"

Approvata la delibera dopo 17 anni di commissariamento. Il presidente della Regione rivendica i risultati raggiunti e attacca duramente l'opposizione

La Giunta regionale della Calabria ha approvato la delibera per il riparto del Fondo sanitario regionale, un provvedimento che il presidente Roberto Occhiuto definisce "storico" perché segna il ritorno della Regione alla piena gestione di uno degli atti più importanti in materia di sanità dopo 17 anni di commissariamento.

L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram del governatore, al termine della riunione della Giunta, durante il quale Occhiuto ha rivendicato il risultato ottenuto e ha lanciato un duro attacco all'opposizione con toni particolarmente accesi.

Fondo sanitario regionale: la Calabria torna a deliberare autonomamente

Secondo quanto spiegato dal presidente, la delibera di riparto del Fondo sanitario regionale è stata approvata direttamente dalla Giunta regionale, con Occhiuto che ha firmato il provvedimento nella doppia veste di presidente della Regione e assessore alla Sanità, non più come commissario.

Si tratta di un passaggio istituzionale significativo, che rappresenta un ritorno alle ordinarie competenze regionali dopo un lungo periodo in cui la gestione della sanità calabrese era sottoposta al commissariamento statale.

Per il governatore, il provvedimento conferma il recupero dell'autonomia amministrativa della Regione su un settore strategico come quello sanitario.

Occhiuto: "La Calabria cresce e qualcuno non lo accetta"

Nel corso del suo intervento, Roberto Occhiuto ha utilizzato parole molto dure nei confronti dell'opposizione, sostenendo che i risultati economici raggiunti dalla Calabria non riceverebbero il giusto riconoscimento.

Il presidente ha richiamato alcuni dati recentemente diffusi da Banca d'Italia, evidenziando come la Regione stia registrando segnali positivi sotto diversi aspetti.

Tra gli indicatori citati figurano:

la crescita economica della Calabria , indicata come tra le più elevate a livello nazionale;

, indicata come tra le più elevate a livello nazionale; l'aumento del traffico negli aeroporti calabresi , favorito dagli investimenti regionali e dalla crescita del turismo internazionale;

, favorito dagli investimenti regionali e dalla crescita del turismo internazionale; l'incremento dell'occupazione a tempo indeterminato, che, secondo Occhiuto, sarebbe superiore rispetto alla media nazionale.

Pur riconoscendo che restano criticità importanti, soprattutto sul fronte del lavoro e dei servizi, il presidente ha sostenuto che la direzione intrapresa sia positiva.

Il riferimento al rischio di un nuovo commissariamento della sanità

Nel video, Occhiuto ha affrontato anche la vicenda relativa al recente rischio di un nuovo commissariamento della sanità calabrese.

Secondo il governatore, le difficoltà sarebbero state originate da un passaggio burocratico che avrebbe coinvolto Palazzo Chigi e la Corte dei conti, senza responsabilità dirette della Regione.

Occhiuto ha spiegato di essersi immediatamente attivato con il Governo per superare l'impasse e ha affermato che la questione sarebbe stata risolta nell'arco di 24 ore, consentendo così alla Giunta di approvare il riparto del Fondo sanitario regionale con i pieni poteri della Regione.

Una fase decisiva per la sanità calabrese

L'approvazione della delibera sul Fondo sanitario regionale rappresenta un passaggio rilevante per la gestione della sanità in Calabria, poiché consente alla Regione di programmare la distribuzione delle risorse destinate alle aziende sanitarie e ospedaliere.

Sul piano politico, l'annuncio è stato accompagnato da dichiarazioni che hanno acceso il confronto tra maggioranza e opposizione. Da una parte il presidente Occhiuto rivendica i risultati ottenuti in ambito economico e sanitario; dall'altra resta aperto il dibattito sulle sfide ancora da affrontare per migliorare i servizi sanitari, ridurre le liste d'attesa e rafforzare l'assistenza ai cittadini.

Con il ritorno della piena operatività della Giunta in materia sanitaria, si apre ora una nuova fase nella gestione del sistema sanitario regionale, chiamato a trasformare le risorse disponibili in interventi concreti per il territorio e per i cittadini calabresi.